Сербский тренер, уволенный за поздравление президента РФ: «Путин для меня сейчас лучший человек на свете. Он борется за свободу»

Уволенный в Эстонии сербский тренер назвал Путина лучшим человеком на свете.

7 октября тренер эстонского мини-футбольного «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек». После этого сообщения он был уволен.

— Откуда у вас такая любовь к России?

— Я давний болельщик «Црвены Звезды», из фан-группы «Делие Север». Мы братья с фанатским объединением московского «Спартака» — «Фратрией». У нас одна кровь, вера и церковь. У 80% русских общая история и генетика с сербами. Наши отцы и деды учили нас, кто нам друзья и кто хорошо к нам относится. А западные страны бомбили Сербию трижды за последние 30 лет.

— Как вас это коснулось?

— 1999 год. Нас [Югославию] бомбили, когда моему сыну было 10 месяцев. Как я могу забыть моменты, когда в моей квартире разбилось стекло, а сын плакал?! Это как если бы кто-то пришел к тебе домой, все разбил, застрелил твоих братьев, а потом ты предложил им кофе. Серьезно?! Мы не идиоты и все понимаем.

— Откуда такая любовь к Путину?

— Я просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать. Поздравил Владимира с днем ​​рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь.

Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО — наше будущее. Их меньше 20%, но никто их не притесняет. Это называется демократия.

Никто не хочет конфликтов. Думаю, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт. Я же хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым, – сказал Йованович.

Сербского тренера уволили из эстонского клуба по мини-футболу за поздравление Путина с днем рождения