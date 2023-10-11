Сербский тренер, уволенный за поздравление президента РФ: «Путин для меня сейчас лучший человек на свете. Он борется за свободу»

Теги Владимир Путин Политика Владимир Йованович Мини-футбол

Уволенный в Эстонии сербский тренер назвал Путина лучшим человеком на свете.

7 октября тренер эстонского мини-футбольного «Смсраха» Владимир Йованович опубликовал в соцсети поздравление с днем рождения президенту РФ: «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские – братья навек». После этого сообщения он был уволен. 

— Откуда у вас такая любовь к России?

— Я давний болельщик «Црвены Звезды», из фан-группы «Делие Север». Мы братья с фанатским объединением московского «Спартака» — «Фратрией». У нас одна кровь, вера и церковь. У 80% русских общая история и генетика с сербами. Наши отцы и деды учили нас, кто нам друзья и кто хорошо к нам относится. А западные страны бомбили Сербию трижды за последние 30 лет.

— Как вас это коснулось?

— 1999 год. Нас [Югославию] бомбили, когда моему сыну было 10 месяцев. Как я могу забыть моменты, когда в моей квартире разбилось стекло, а сын плакал?! Это как если бы кто-то пришел к тебе домой, все разбил, застрелил твоих братьев, а потом ты предложил им кофе. Серьезно?! Мы не идиоты и все понимаем.

— Откуда такая любовь к Путину?

— Я просто сказал то, что чувствовал и хотел сказать. Поздравил Владимира Путина с днем ​​рождения. Да, для меня сейчас он лучший человек на свете. Он борется за свободу. Борется не только за Россию, но и за всех нас. Многие сербы сейчас на стороне россиян в Донбассе и пытаются помочь.

Конечно, в Сербии есть люди, которые думают, что НАТО — наше будущее. Их меньше 20%, но никто их не притесняет. Это называется демократия.

Никто не хочет конфликтов. Думаю, у русских и украинцев такая же тесная связь, как у сербов и черногорцев. Политика разрушает отношения между народами, но не должна разрушать спорт. Я же хочу наслаждаться жизнью, работать и быть счастливым, – сказал Йованович. 

Сербского тренера уволили из эстонского клуба по мини-футболу за поздравление Путина с днем рождения

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71 комментарий

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Berlin Alexanderplatz
Хотелось бы уточнить, за чью свободу.
+45
-12
+33
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Отабек Рахманов
Путинизм головного мозга.
+50
-25
+25
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marcusdi
Только вчера читал новость, что в России начались закупки технологии для блокировки Youtube, Telegram, VPN и т.д. Это тоже часть борьбы за свободу?
+24
-6
+18
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Savarona25
Какой-то набор букв. "Он борется за свободу". Серьезно, вот такими способами? РФ была частью свободного мира, сотрудничала со всеми странами и международными организациями, на нее никто не посягал и не угрожал (кто будет угрожать ядерной державе?).
+24
-10
+14
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Gleb
Ответ avcgloronalduMU
что ему бы ответила Политковская?
Знаю, что ответил бы Немцов
+15
-3
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Дмитрий Рабко
Что это за манера везде искать братские народы ?
И ещё - про сербов и черногорцев - а что же вы с ними разбежались в 2006 году ? И как Черногория в 2017 году оказалась в НАТО ?
+20
-8
+12
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sintenced
Ответ Berlin Alexanderplatz
Хотелось бы уточнить, за чью свободу.
За свою и своих подельников, разумеется.
+18
-7
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Зоновский петух
Забирайте его себе президентом.
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Олег Акимов
Ответ Snag
Ну а что, «либералы» они такие, думаешь не как они, значит в утиль. Сейчас ещё и местные комментаторы тут сообщений наклепают о притеснении их свобод на диване)))
Можешь привстать с дивана и выйти на улицу с плакатом за мир или с требованием привлечь Адама Кадырова и полицейских за беззаконие. Посмотрим, как ты не пойдешь «в утиль»
+13
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avcgloronalduMU
что ему бы ответила Политковская?
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DrDro
Кстати, уже не первый раз вижу, что там присутствуют сербские подразделения.
Но разве у нас в стране не запрещены наёмники (кроме тех, что под именем одного композитора, разумеется)?
В благородных и бескорыстных сербов-вояк как-то не верится.
+14
-5
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градус ненависти
Я так понимаю, он не за русских, а за россиянство
+10
-4
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Viacheslav Khalzov
Ответ dimitrii63
в некотором роде, начнете читать Пушкина, Лермонтова, Есенина, в книжном варианте
Сам читал? Провокатор
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goshforever
Ответ DrDro
Кстати, уже не первый раз вижу, что там присутствуют сербские подразделения. Но разве у нас в стране не запрещены наёмники (кроме тех, что под именем одного композитора, разумеется)? В благородных и бескорыстных сербов-вояк как-то не верится.
Иностранцам разрешили подписывать контракты. Даже льготы по получению гражданства
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Snag
Ответ Зубы Дзюбы
Много сербов очень любят путина, непонятно почему. Он ведь не дал отбить Косово в свое время
Ты не приболел часом?
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Сергей Эльдиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У него как раз с головой всё в порядке)
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Al561
Не касаясь его взглядов, он либо сам хотел уволится, либо просто выключил голову. Ежу понятно, что воспевание Путина в Эстонии чревато хейтом общественности и последующим баном на публичных должностях.
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Viacheslav Khalzov
Ответ dimitrii63
я рос на данных творениях, а у вас ничего нет, вакуум
Ты растешь на подачках кооператива "Озеро". Точнее существуешь. Вот еще капнула копейка.
Это очевидно и по грамматике и по изложению. Приплести изоляцию и хождение строем к Лермонтову и Пушкину!? Даже строчки не читал и не знаком...
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Дмитрий Рабко
Ответ goshforever
Черногорией лет 30 правила мафия Джукановича с начала 90х годов. Отделились после того, как Сербия ослабла. "И как Черногория в 2017 году оказалась в НАТО?" население же никто не спрашивал
То есть сербы 30 лет наблюдали, как над "Братским народом" (с) измывались мафиози и молчали ? А может быть даже и радовались и стригли барыши, торгуя с теми у кого "ничего личного - только бизнес"
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sintenced
Ответ градус ненависти
Я так понимаю, он не за русских, а за россиянство
Или за рашизм
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Snag
Ответ Дмитрий Рабко
Что это за манера везде искать братские народы ? И ещё - про сербов и черногорцев - а что же вы с ними разбежались в 2006 году ? И как Черногория в 2017 году оказалась в НАТО ?
Что за манера игнорировать сложившиеся веками взаимоотношения? А хотя это не манера, а невежество.
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Человек из футбола
Ответ Отабек Рахманов
Путинизм головного мозга.
Путистит
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Илья Савчук
так забирайте к себе этого деда и кайфуйте там с ним!
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selso99
Да почему у этого великого тренера ещё нет контракта с клубом в России?? Можно даже не мини-футбольным. Ему явно все равно, хоть хоккей
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Viacheslav Khalzov
Ответ Russ Ivan
Человек пережил ужасы войны, знает что такое переживания и имеет право на своё мнение. Но местная детвора 16+ конечно лучше разбирается в чувствах взрослых людей и как правильный человек должен мыслить и говорить...
Детвора то как раз сейчас отлично промыта "как по понятиям жить и как правильно ходить". На это выделен бюджет в три раза превышающий цифровизацию школ.
И вы - пример.
А вот взрослые люди, с опытом и пониманием, как устроен мир, отлично понимают, какой ужас происходит. И понимают, что сама идеологема "правильный человек" это чистая отсылка к НСДАП.
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