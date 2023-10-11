Александр Волкановски подерется с Исламом Махачевым на UFC 294.

Австралийский боец заменит Чарльза Оливейру, который выбыл из турнира из-за травмы.

Сообщается, что Оливейра получил рассечение над бровью.

ESPN подтвердил замену. Скоро о ней будет объявлено официально.

Поединок возглавит турнир UFC 294, который состоится 21 октября.

Ранее Махачев дрался с Волкановски на UFC 284, победив австралийца единогласным решением судей.

Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»

Ислам Махачев: «Моя мечта – бой за второй титул. Я дал шанс парню из другого дивизиона, теперь моя очередь»