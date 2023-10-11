Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на UFC 294

Теги UFC MMA Ислам Махачев Чарльз Оливейра Александр Волкановски UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски подерется с Исламом Махачевым на UFC 294.

Австралийский боец заменит Чарльза Оливейру, который выбыл из турнира из-за травмы.

Сообщается, что Оливейра получил рассечение над бровью.

ESPN подтвердил замену. Скоро о ней будет объявлено официально.

Поединок возглавит турнир UFC 294, который состоится 21 октября.

Ранее Махачев дрался с Волкановски на UFC 284, победив австралийца единогласным решением судей.

Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»

Ислам Махачев: «Моя мечта – бой за второй титул. Я дал шанс парню из другого дивизиона, теперь моя очередь»

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40 комментариев

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Мадина Уйгурова
доброе утро, Спортс)))

теперь по теме: с одной стороны это круто: лучший боец П4П Волкановски у которого был спорный первый бой с Исламом имеет шансы доказать всё. С другой стороны, в случае поражения мы будем читать про короткий лагерь, чужую землю и арабские деньги. Хотя в случае поражения Ислама, абу бандиты могут начать разгонять тейк о теории заговора, мол Ислам то готовился к Оливейре, а Волк втихаря готовился к Исламу и это спектакль аля Тони - Гейджи, месть Даны
+34
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+32
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космонавт на дереве
Ответ Pavel Nikolaev
похоже на шутку.. Жаль Оливейру
для Гамрота это действительно похоже на шутку, которому сказали что он будет запасным на этот бой)
+29
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+28
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Лига Мастеров
помню в Японии Мирко Крокоп выходил на бой хромая жёстко на ногу. Вот это были бойцы и бои)
+15
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Pavel Nikolaev
похоже на шутку.. Жаль Оливейру
+9
-1
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Lynx.DP
Ответ Кирилл Конопельченко
Прям оперативно. Уже известно как несколько часов а вы только разродились чтобы это написать🤦🏻
Ну люди спят. Врядли ли у них редакторы новостей в 2 смены работают.
+8
-1
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DrDro
Ответ Tseren031293
Коста слетел, Оливера слетел Но бой Махачев- Волк наиболее интересен, из-за близкого первого боя, Исламу придётся перестраиваться, но бой теперь не на зелёном континенте и акклиматизация не нужна. А по бою Коста- Чимаев- сразу понятно было, что кто-то слетит- весь вопрос был за сколько до боя сольётся Оливере здоровья, если бы Ислам и Чимаев слетели вот шума было бы !
А когда Коста успел слететь?
+6
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Alex Cardo
Ответ космонавт на дереве
для Гамрота это действительно похоже на шутку, которому сказали что он будет запасным на этот бой)
Видимо он и будет запасным, как было обещано 😁
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Tseren031293
Коста слетел, Оливера слетел
Но бой Махачев- Волк наиболее интересен, из-за близкого первого боя, Исламу придётся перестраиваться, но бой теперь не на зелёном континенте и акклиматизация не нужна.
А по бою Коста- Чимаев- сразу понятно было, что кто-то слетит- весь вопрос был за сколько до боя сольётся
Оливере здоровья, если бы Ислам и Чимаев слетели вот шума было бы !
+6
-3
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Люблю Марго Робби
Хрень, Волк без полноценного лагеря
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Алексей Толстюк
Ответ Плацкарт Вагоныч
Из-за какого-то рассечения? Может я чего-то не понимаю?
Там пол брови висит
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Алексей Толстюк
Там еще Коста снялся
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Yoahim
Это на самом деле круто. Первый номер рейтинга р4р заменяет выбывшего бойца. Ситуация выигрышная для всех сторон. Алекс получает титульный бой, Дана Уайт получает продаваемый контент , Оливейра спокойно готовится к следующему бою. Только Ислама спросить забыли.. Тупо поставили перед фактом, что готовился он к грэпплеру, а драться придётся с Волком
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Кирилл Конопельченко
Прям оперативно. Уже известно как несколько часов а вы только разродились чтобы это написать🤦🏻
+2
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TomSail
Ответ Плацкарт Вагоныч
Из-за какого-то рассечения? Может я чего-то не понимаю?
Врачи не допустят с таким
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Алексей Толстюк
Ответ кракен ночной лиги
Тогда уж лучше по старинке Гейджи или Порье бы выскочили, они всё равно с любым лагерем проиграют умеющему в хорошую борьбу. Публика их любит, да и Махачев не против. Ну а Волчара, конечно, разогнался, если в январе будет бой с Топурией, 4 поединка за год выходит, сейчас такое редкость
Еще и каких 4 поединка.
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Алексей Толстюк
Ответ Плацкарт Вагоныч
Досадно! Видимо, слишком усердное рвение при подготовке может пойти во вред.
Я смотрел спарринги Оливейры, они там нещадно тулят друг друга, не удивительно)
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Джанлука Нальюка
Вот это поворот
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Maxtraxer911
Слишком много факторов против Алекса, но он все же принял бой. Что ж посмотрим
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WESTERN-
Где то негодует один Гамрот
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CIONTRO
Из-за рассечения?)
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Dorokhov Misha
даже интереснее
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WESTERN-
Будем ждать офиц. Мало верится что на слишком коротком уведомлении для такого боя, бой состоится. Хотя Волк ради денег может выйти хоть и не готов
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Orbital 82
Прелестно) у Оливеры шансов было ровно 0, а с волком нас ждёт интересный махач)
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Чувак Г
Ответ Мадина Уйгурова
доброе утро, Спортс))) теперь по теме: с одной стороны это круто: лучший боец П4П Волкановски у которого был спорный первый бой с Исламом имеет шансы доказать всё. С другой стороны, в случае поражения мы будем читать про короткий лагерь, чужую землю и арабские деньги. Хотя в случае поражения Ислама, абу бандиты могут начать разгонять тейк о теории заговора, мол Ислам то готовился к Оливейре, а Волк втихаря готовился к Исламу и это спектакль аля Тони - Гейджи, месть Даны
Вы вообще знаете что означает слова Абу? Что означает вообще Абу бандит? Конечно волконоваки и Оливейра стилистически разные бойцы. Махачев наверняка к стойке не готовился в этом бою. Конечно будет трудный бой и выиграет Махачев
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Ринат Толеков
Ответ Мадина Уйгурова
доброе утро, Спортс))) теперь по теме: с одной стороны это круто: лучший боец П4П Волкановски у которого был спорный первый бой с Исламом имеет шансы доказать всё. С другой стороны, в случае поражения мы будем читать про короткий лагерь, чужую землю и арабские деньги. Хотя в случае поражения Ислама, абу бандиты могут начать разгонять тейк о теории заговора, мол Ислам то готовился к Оливейре, а Волк втихаря готовился к Исламу и это спектакль аля Тони - Гейджи, месть Даны
Тейк о теории заговора конечно смешно, такую чушь могут только хейтеры Хабиба нести, адекватные люди понимают, что это бред
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