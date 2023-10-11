Волкановски заменит Оливейру в поединке с Махачевым на UFC 294
Александр Волкановски подерется с Исламом Махачевым на UFC 294.
Австралийский боец заменит Чарльза Оливейру, который выбыл из турнира из-за травмы.
Сообщается, что Оливейра получил рассечение над бровью.
ESPN подтвердил замену. Скоро о ней будет объявлено официально.
Поединок возглавит турнир UFC 294, который состоится 21 октября.
Ранее Махачев дрался с Волкановски на UFC 284, победив австралийца единогласным решением судей.
Александр Волкановски: «Махачев эффективнее в грэпплинге, чем Оливейра. Это будет сложный поединок для Чарльза»
Ислам Махачев: «Моя мечта – бой за второй титул. Я дал шанс парню из другого дивизиона, теперь моя очередь»
теперь по теме: с одной стороны это круто: лучший боец П4П Волкановски у которого был спорный первый бой с Исламом имеет шансы доказать всё. С другой стороны, в случае поражения мы будем читать про короткий лагерь, чужую землю и арабские деньги. Хотя в случае поражения Ислама, абу бандиты могут начать разгонять тейк о теории заговора, мол Ислам то готовился к Оливейре, а Волк втихаря готовился к Исламу и это спектакль аля Тони - Гейджи, месть Даны
Но бой Махачев- Волк наиболее интересен, из-за близкого первого боя, Исламу придётся перестраиваться, но бой теперь не на зелёном континенте и акклиматизация не нужна.
А по бою Коста- Чимаев- сразу понятно было, что кто-то слетит- весь вопрос был за сколько до боя сольётся
Оливере здоровья, если бы Ислам и Чимаев слетели вот шума было бы !