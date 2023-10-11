Уткин о Скриптоните: «Чтобы разобрать, что именно он поет, мне необходимо послушать это раз пять. Но он интересный»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Эгриси Скриптонит музыка Winline Медиалига Игорь Струнин Медиафутбол

Василий Уткин рассказал, что слушает Скриптонита и Фараона.

«Музыку со Струниным (капитаном «Эгриси» – Sports.ru) мы не обсуждаем. Я не могу слушать эту музыку, чисто идеологически не слушаю рэп. Так вышло, что я по образованию филолог, и для меня большое значение имеет текст.

Чтобы разобрать, допустим, что именно поет Скриптонит, мне необходимо послушать это раз пять. Но Скриптонит, по крайней мере, интересный, мне нравится.

А в большинстве случаев, когда слушаешь и не понимаешь, о чем именно эта песня, ты догадываешься, что текст – полное говно.

Я слушаю очень узкий набор рэп-исполнителей. В частности, Скриптонита и Фараона», – сказал руководитель «Эгриси».

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46 комментариев

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Vićtor Diaź
Можно разовью тему немного в другом ключе?
Парни, там у blink-182 сингл за синглом выходит. И 20 октября выйдет новый альбом.
Как вам синглы?
По мне так топ дичайший!
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Андрей Чехов
> большое значение имеет текст
> слушаю только Скриптонита и Фараона.

Нойз, Каста, АТЛ, Хорус и даже Оксимирон - знакомься, Василий. И это только на поверхности, первые, кто пришел в голову.
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Леван Мкртчян
Ответ Андрей Чехов
> большое значение имеет текст > слушаю только Скриптонита и Фараона. Нойз, Каста, АТЛ, Хорус и даже Оксимирон - знакомься, Василий. И это только на поверхности, первые, кто пришел в голову.
Пирокинезиса еще туда можно докинуть.
"Даже Оксимирона" странно звучит ,именно в плане текстовой составляющей ,там очень много треков с наиболее литературной работой со словом во всем рурэпе.
Он может кому-то нравится, или не нравится, но он наиболее структурно близок к поэзии, чем кто-либо другой в русскоязычном сегменте рэпа.
Нойз хоть и слышится на слух, как более поэтичный текстовик, но он чаще забивает на каноничные поэтические структуры
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Сэр Шурф
Ответ Леван Мкртчян
Странный Вася, который раз говорит что органически не переваривает рэпчик из-за убогости текстов, и тут же приводит пример самого примитивно мамбл рэпчика, который построен исключительно на музыке , но его слушать он может
Скрип один из немногих в русскоязычном репе исполнителей, которые делает свои песни действительно мелодичными. Да и справедливости ради, текстовая составляющая Скриптонита намного сильнее многих фрешменов, так что здесь логика присутствует
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Vićtor Diaź
Можно разовью тему немного в другом ключе? Парни, там у blink-182 сингл за синглом выходит. И 20 октября выйдет новый альбом. Как вам синглы? По мне так топ дичайший!
Спасибо за инфу. Одна из любимых групп юности.
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itemme
Ответ Алексей Ненахов
Ну тут мнения разнятся и это скорей от поколения в котором росли и растут например для меня все эти фейсы , фараоны, скриптониты и моргенштерны говно-реп , после многоточия , децила , дельфина , Нойза , и даже Гуфа )а кто-то тушится от них
При всем уважении, но то, что вы ставите в один ряд фараона и скриптонита с фейсом и моргеном показывает, говорит о том, что вы совсем не разбираетесь и не знаете, о чем пишите
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Anton Selezenev
Ответ Vićtor Diaź
Можно разовью тему немного в другом ключе? Парни, там у blink-182 сингл за синглом выходит. И 20 октября выйдет новый альбом. Как вам синглы? По мне так топ дичайший!
more than you know - просто огонь
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Dr. Heisenberg
Краткое содержание можно для тех, кто ни одного раза не слышал?
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Алексей Ненахов
Ответ Dr. Heisenberg
Краткое содержание можно для тех, кто ни одного раза не слышал?
Ну тут мнения разнятся и это скорей от поколения в котором росли и растут например для меня все эти фейсы , фараоны, скриптониты и моргенштерны говно-реп , после многоточия , децила , дельфина , Нойза , и даже Гуфа )а кто-то тушится от них
+10
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Turetskiy
Ответ Vićtor Diaź
Можно разовью тему немного в другом ключе? Парни, там у blink-182 сингл за синглом выходит. И 20 октября выйдет новый альбом. Как вам синглы? По мне так топ дичайший!
Неделю назад был на из концерте в Лиссабоне, сбылась мечта детства, до сих мурашки бегают, когда пересматриваю видосы. Шоу у них конечно, высший класс!
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Quiet Dad
Ответ Андрей Чехов
> большое значение имеет текст > слушаю только Скриптонита и Фараона. Нойз, Каста, АТЛ, Хорус и даже Оксимирон - знакомься, Василий. И это только на поверхности, первые, кто пришел в голову.
если он знает английский можно Трики присоветывать.
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Леван Мкртчян
Ответ Сэр Шурф
Скрип один из немногих в русскоязычном репе исполнителей, которые делает свои песни действительно мелодичными. Да и справедливости ради, текстовая составляющая Скриптонита намного сильнее многих фрешменов, так что здесь логика присутствует
Скрип -- это про музыку.
Быть круче по тексту/смыслу , чем нынешние фрешмены -- это такое себе достижения)
Если Васе нужен именно хороший текст, то надо смотреть в другую сторону .
Пирокинезис, Окси, Хорус и так вплоть до Касты , у которых тоже есть неплохие по структуре и смыслу тексты. Думаю, что-нибудь из этого Васе понравится
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Леван Мкртчян
Странный Вася, который раз говорит что органически не переваривает рэпчик из-за убогости текстов, и тут же приводит пример самого примитивно мамбл рэпчика, который построен исключительно на музыке , но его слушать он может
+4
-2
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Glukinho
Ответ Андрей Чехов
> большое значение имеет текст > слушаю только Скриптонита и Фараона. Нойз, Каста, АТЛ, Хорус и даже Оксимирон - знакомься, Василий. И это только на поверхности, первые, кто пришел в голову.
рэп это кал
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LaffyTaffy
Представляю как Вася находясь в ванной, весь в пене, покачивая бедрышками флексит под скрипа «танцуй сама»
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lightrip
Зачем мучаться переслушивать, купи сразу сборник стихов Скриптонита 😂
Посильнее Фауста Гёте
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Dmitriy Racheev
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Ямш сликшу ммм ссс тца скрипшипа ун икс на. Попробуйте разобрать что я написал. Это по крайней мере интересно.
Огонь. Ноты есть?
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Vićtor Diaź
Ответ Anton Selezenev
more than you know - просто огонь
А One more time? И песня, и клип!
Такая ностальгия.

И ещё очень понравилась Dance with me. С этим припевом «Оле Оле Оле Оле»)))
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Vićtor Diaź
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Спасибо за инфу. Одна из любимых групп юности.
Уверен, что новые песни вызовут нотку ностальгии 😌
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Edem
Скрип топ! Неравнодушные и просто казахи, поддержите)))
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Vićtor Diaź
Ответ Turetskiy
Неделю назад был на из концерте в Лиссабоне, сбылась мечта детства, до сих мурашки бегают, когда пересматриваю видосы. Шоу у них конечно, высший класс!
Завидую белой завистью🙃
Посмотрел несколько свежих лайвов - истинный кайф)))
Очень рад возвращению Тома!
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Turetskiy
Ответ Vićtor Diaź
Завидую белой завистью🙃 Посмотрел несколько свежих лайвов - истинный кайф))) Очень рад возвращению Тома!
Голос, конечно, у него не такой как на студийных записях+очень много лажает, но все равно очень круто. Надеюсь у тебя получится попасть на концерт, наверняка они еще в тур поедут с новым альбомом.
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Леван Мкртчян
Ответ Quiet Dad
если он знает английский можно Трики присоветывать.
Если уж он знает английский, то пусть уж начнет с мастодонтов сторителлинга , вроде Эминема и Ламара
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ямш сликшу ммм ссс тца скрипшипа ун икс на. Попробуйте разобрать что я написал. Это по крайней мере интересно.
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Алексей Ненахов
Ответ itemme
При всем уважении, но то, что вы ставите в один ряд фараона и скриптонита с фейсом и моргеном показывает, говорит о том, что вы совсем не разбираетесь и не знаете, о чем пишите
Я их не ставлю в один ряд , а пишу что это одно поколение рэп исполнителе, у которых текста деградировали , в отличии от более старшего поколения
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