Уткин о Скриптоните: «Чтобы разобрать, что именно он поет, мне необходимо послушать это раз пять. Но он интересный»

Василий Уткин рассказал, что слушает Скриптонита и Фараона.

«Музыку со Струниным (капитаном «Эгриси» – Sports.ru) мы не обсуждаем. Я не могу слушать эту музыку, чисто идеологически не слушаю рэп. Так вышло, что я по образованию филолог, и для меня большое значение имеет текст.

Чтобы разобрать, допустим, что именно поет Скриптонит, мне необходимо послушать это раз пять. Но Скриптонит, по крайней мере, интересный, мне нравится.

А в большинстве случаев, когда слушаешь и не понимаешь, о чем именно эта песня, ты догадываешься, что текст – полное говно.

Я слушаю очень узкий набор рэп-исполнителей. В частности, Скриптонита и Фараона», – сказал руководитель «Эгриси».

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