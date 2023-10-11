Уткин о Скриптоните: «Чтобы разобрать, что именно он поет, мне необходимо послушать это раз пять. Но он интересный»
Василий Уткин рассказал, что слушает Скриптонита и Фараона.
«Музыку со Струниным (капитаном «Эгриси» – Sports.ru) мы не обсуждаем. Я не могу слушать эту музыку, чисто идеологически не слушаю рэп. Так вышло, что я по образованию филолог, и для меня большое значение имеет текст.
Чтобы разобрать, допустим, что именно поет Скриптонит, мне необходимо послушать это раз пять. Но Скриптонит, по крайней мере, интересный, мне нравится.
А в большинстве случаев, когда слушаешь и не понимаешь, о чем именно эта песня, ты догадываешься, что текст – полное говно.
Я слушаю очень узкий набор рэп-исполнителей. В частности, Скриптонита и Фараона», – сказал руководитель «Эгриси».
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Парни, там у blink-182 сингл за синглом выходит. И 20 октября выйдет новый альбом.
Как вам синглы?
По мне так топ дичайший!
> слушаю только Скриптонита и Фараона.
Нойз, Каста, АТЛ, Хорус и даже Оксимирон - знакомься, Василий. И это только на поверхности, первые, кто пришел в голову.
"Даже Оксимирона" странно звучит ,именно в плане текстовой составляющей ,там очень много треков с наиболее литературной работой со словом во всем рурэпе.
Он может кому-то нравится, или не нравится, но он наиболее структурно близок к поэзии, чем кто-либо другой в русскоязычном сегменте рэпа.
Нойз хоть и слышится на слух, как более поэтичный текстовик, но он чаще забивает на каноничные поэтические структуры
Быть круче по тексту/смыслу , чем нынешние фрешмены -- это такое себе достижения)
Если Васе нужен именно хороший текст, то надо смотреть в другую сторону .
Пирокинезис, Окси, Хорус и так вплоть до Касты , у которых тоже есть неплохие по структуре и смыслу тексты. Думаю, что-нибудь из этого Васе понравится
Посильнее Фауста Гёте
Такая ностальгия.
И ещё очень понравилась Dance with me. С этим припевом «Оле Оле Оле Оле»)))
Посмотрел несколько свежих лайвов - истинный кайф)))
Очень рад возвращению Тома!