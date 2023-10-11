Гашек о россиянах в НХЛ: «Лига позволяет им играть без осуждения политики РФ и должна платить миллиарды долларов за это»

Теги Доминик Гашек НХЛ Политика деньги Хоккей

Доминик Гашек высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ.

«Вчера стартовала НХЛ. Это хоккейное соревнование с его подходом – позволить российским хоккеистам играть без осуждения политики РФ (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) – третий сезон подряд поддерживает действия России.

НХЛ должна платить миллиарды долларов за это», – написал бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек в твиттере.

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38 комментариев

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Denali
Те кто там в комментах Задарова облизывал - вот вам еще один союзник.
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Вечно в бане
Ответ Denali
Те кто там в комментах Задарова облизывал - вот вам еще один союзник.
Не знаю, кто там на Задорова «облизывал», но когда ставишь его высказывания на одну ступень с высказываниями Гашека, по градусу неадекватности приближаешься к самому Гашеку.
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Radik_2.0
мне иногда кажется что он повторяет слова про Россию сидя в смирительной рубашке, покачиваясь вперед назад вперед назад, а журналисты записывают, генеря контент
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s3mp3riuv3nis
Ответ Melnikov1968
А кому платить???
гашеку конечно)))
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Лучолвоео Оеоваллуду
Что-то я не помню таких резких высказываний когда он у нас в Спартаке играл.
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Evgeny Trifonov
Я думал Гашек играл в эпоху, когда уже вратари играли в шлемах. Но похоже тренировался он без него
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s3mp3riuv3nis
Ответ Alexander Bragin
столько лет играя в Северной Америке Гашек естественно понял, что там важна прежде всего зрелищная/бизнес составляющая, и только она одна. своими бесконечными закидухами он долбит именно в эту точку, и если додолбит. и наших начнут отменять, или заставлять там как-то каяться во всех грехах. тогда это и станет точкой невозврата. Чех именно этого и добивается.
он уже и в НХЛ, и в теннисные ассоциации писал челобитные, везде его послали
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Ромарио
Зачем цитировать этого дебила?
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paha
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Dima Rus
Обострение осеннее,чего удивляетесь?
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HockeyMan
Кому хоть платить то скажи?))
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umar009
Ответ Minsk Belarus
Гашек просто топчик по троллингу, надо ему еще и Нагано-98 чаще вспоминать, хе-хе
Был бы это троллинг..
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IStranger
Господи, над тобой уже чехи сами потешаются, относятся как к Терюшкову и Милонову у нас.
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цэсемьэр
какое счастье, что НХЛ организована как бизнес, а не как политпроект
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curdboy
А можно в настройках как "добавить юзера в чёрный список" сделать "добавить тэг в черный список", чтобы больше не видеть этих "фееричных" новостей, а?
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Виктор Войнов
И передать Гашеку на лечение?
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Сергей Галынский
Доминик, НХЛ даже запретила радужную расцветку
Беспокойся о своих уже
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VolarMorgulis
Ответ Denali
Те кто там в комментах Задарова облизывал - вот вам еще один союзник.
А что Задоров не так сказал пардон? Все по дело
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Cbj Fan
Вообще не понимаю, зачем вообще писать о галлюцинациях Гашека. 😎
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Sasha831
Я не верю, что он всерьез.

Где-то в каком-то PR-сценарии точно написано, что в Чехии должен быть персонаж, исторгающий из себя эту дичь.

И роль досталась Доминику. Партийная дисциплина. Сказано - делает.
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Super Bock
Напомнил персонажа к/ф Афоня, которого разбудили во время собрания в ЖЭК и он начал высказывать про бесхозные трубы которые лежат во дворе, вот так же Гашека расталкивают и он выдает сходу : " НХЛ должна заплатить миллиарды ’)))
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Дмитрий9779
С хрена ли лига должна?
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Назар Игорь
Человек просто больной на голову, российский хоккей для него идея фикс. Такая ненависть рано или поздно сожрëт его изнутри.
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Джугаджага
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Роман Гущин
Обострение обостряется)
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