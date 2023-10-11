Гашек о россиянах в НХЛ: «Лига позволяет им играть без осуждения политики РФ и должна платить миллиарды долларов за это»
Доминик Гашек высказался об игре российских хоккеистов в НХЛ.
«Вчера стартовала НХЛ. Это хоккейное соревнование с его подходом – позволить российским хоккеистам играть без осуждения политики РФ (здесь и далее формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru) – третий сезон подряд поддерживает действия России.
НХЛ должна платить миллиарды долларов за это», – написал бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек в твиттере.
Карта русских в НХЛ: 49 наших в основе, больше 10 – на подходе
Беспокойся о своих уже
Где-то в каком-то PR-сценарии точно написано, что в Чехии должен быть персонаж, исторгающий из себя эту дичь.
И роль досталась Доминику. Партийная дисциплина. Сказано - делает.