⚡️ Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294
Камару Усман заменит Пауло Косту в бою против Хамзата Чимаева на UFC 294.
Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. В соглавном бое на UFC 294 Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом.
Ранее Пауло Коста заявил, что врачи сняли его с боя из-за бактерии стафилококка в локте.
В двух последних поединках Усман дрался за титул в среднем весе с Леоном Эдвардсом – оба проиграл.
Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.
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Возможно на таких условия Камару и согласился (ну и плюс бабки).
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