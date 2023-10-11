⚡️ Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294

Теги UFC MMA Камару Усман Пауло Коста Хамзат Чимаев UFC 294 Бокс/MMA/UFC

Камару Усман заменит Пауло Косту в бою против Хамзата Чимаева на UFC 294.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. В соглавном бое на UFC 294 Хамзат Чимаев подерется с Камару Усманом.

Ранее Пауло Коста заявил, что врачи сняли его с боя из-за бактерии стафилококка в локте.

В двух последних поединках Усман дрался за титул в среднем весе с Леоном Эдвардсом – оба проиграл.

Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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35 комментариев

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Gitanes
Ахренеть конечно, кто бы мог подумать,что от смены соперников в двух главных боях - кард стал ещё эпичнее))
+70
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Andreir888
Ого! Серьёзная рубка будет!
+30
-1
+29
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Егор Крид58
зачёт
+23
-1
+22
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berzerker
Ого, Усман это серьезно! Теперь бы Чимаев не соскочил.
+20
-1
+19
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Ramzes So2
в полусреднем весе бой усмана и эдвардса проходил...
+11
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Ramzes So2
усман лучший, спас кард
+8
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Born is the King
Уважение Камару. Думаю 84 кг сейчас ему лучше подходит
+6
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Kubinec_
я не верю... Это же огонь бой будет ёпт
+6
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Trash Talking
Битва зрелищной и скучной боевых философий. Интересно, кто кого перетянет в свою.
+5
-1
+4
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Герман Сергеевич
Я конечно понимаю что Усман даже без лагеря может победить, но все ж зачем так рисковать.
+4
0
+4
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Олег Акимов
А вот это интересно. Если Усман не забил на тренировки, то будет любопытно посмотреть.
+3
0
+3
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G.H.O.S.T.
Вау, а это уже гораздо интереснее. В обоих главных поединках получается жаришка. Хоть, Оливейру и жалко, конечно.
+3
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Born is the King
Ответ Герман Сергеевич
Я конечно понимаю что Усман даже без лагеря может победить, но все ж зачем так рисковать.
Сейчас он спас опу Дэйны перед арабами и скорее всего будет получать бои на своих условиях в будущем
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AVKU
Непростая неделя для Даны, слетели бойцы двух главных боев. А арабов нельзя расстраивать. Даже не представляю, сколько нужно было заплатить Усману и Волкановски, чтобы они вышли на коротком за полторы недели.
+2
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Мяти
Думаю, Усману где то 3 ляма отвалят
+1
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LaffyTaffy
Не удивлюсь, если все раунды будут обнимания без урона для бойцов.
Возможно на таких условия Камару и согласился (ну и плюс бабки).
Усман спас кард = Дана пообещал ему бабки и бой без мордобоя.
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-1
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zzzeeerrrooo
Ответ AVKU
Непростая неделя для Даны, слетели бойцы двух главных боев. А арабов нельзя расстраивать. Даже не представляю, сколько нужно было заплатить Усману и Волкановски, чтобы они вышли на коротком за полторы недели.
Арабы и оплатили
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zzzeeerrrooo
Ответ Герман Сергеевич
Я конечно понимаю что Усман даже без лагеря может победить, но все ж зачем так рисковать.
Кэша получит
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denzel13
Ууууууууу
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napoli_14
Ну, по именам бои теперь еще круче чем были, но короткое уведомление - та еще хрень. Я понимаю, что они профессионалы и тренируются каждый день, но одно дело - полноценный лагерь под конкретного соперника, другое - выходить на авось, делая ставку чисто на свои природные способности. Посмотрим)
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LaffyTaffy
Получается все бразилы слились и оставили одного Джонни Уокера?
Лол, найс братушки, оставили бедного Джонни на съедение Анкалаеву и арабам…
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paradose
Вот это кард, блин, шикарнейший. Так ещё и время удобное наконец-то, что за благодать вообще!
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Vadim Larin
Ответ AVKU
Непростая неделя для Даны, слетели бойцы двух главных боев. А арабов нельзя расстраивать. Даже не представляю, сколько нужно было заплатить Усману и Волкановски, чтобы они вышли на коротком за полторы недели.
Заплатили, но им обоим довольно выгодны эти бои, Волкановски в очередной раз испытает шанс за титул в новом весе, тем более, что Дана не хотел давать ему реванш, ни титулом ни репутацией он не рискует. Камару не так все красиво, но после двух поражений бой с медийным бойцом тоже не плохой шанс вернуться в обойму
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sanek maloi
Ответ napoli_14
Ну, по именам бои теперь еще круче чем были, но короткое уведомление - та еще хрень. Я понимаю, что они профессионалы и тренируются каждый день, но одно дело - полноценный лагерь под конкретного соперника, другое - выходить на авось, делая ставку чисто на свои природные способности. Посмотрим)
Все так, на коротком уведомлении выходят в основном за большим чеком и за какие то плюшки в дальнейшем от организации.
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The Don Killuminati
Ахренеть, это же супер вывеска
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