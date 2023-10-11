⚡️ Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294

Камару Усман заменит Пауло Косту в бою против Хамзата Чимаева на UFC 294.

Об этом заявил президент UFC Дана Уайт. В соглавном бое на UFC 294 подерется с .

Ранее Пауло Коста заявил, что врачи сняли его с боя из-за бактерии стафилококка в локте.

В двух последних поединках Усман дрался за титул в среднем весе с Леоном Эдвардсом – оба проиграл.

Турнир пройдет 21 октября в Абу-Даби.

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