Олимпийский чемпион Халмурзаев за палестинский флаг и репост последствий обстрелов армией Израиля временно отстранен из-за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России

Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

«В ответ на недавние сообщения в соцсетях Хасана Халмурзаева Федерация дзюдо России направила письмо в IJF, в котором предоставила следующую информацию:

– спортсмен был признан нарушившим внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют выражать в публичных постах любые религиозные или политические личные взгляды;

– федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения.

IJF продолжает бороться с дискриминацией и защищать мир и ценности человечества. Мы поддерживаем ценности дзюдо – взаимопомощь и процветание, уважение и дружбу, которыми руководствуемся мы и международная семья дзюдо», – говорится на сайте IJF.

О каких именно публикациях Халмурзаева идет речь, не уточняется.

Как сообщает ТАСС, он разместил фотографию палестинского флага и сделал репост видеоматериалов, на которых видны последствия обстрелов армией Израиля. Сейчас этих публикаций на странице спортсмена нет.

Халмурзаев – олимпийский чемпион Рио-2016 в категории до 81 кг, призер чемпионата мира-2017, чемпион Европы.