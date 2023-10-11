Олимпийский чемпион Халмурзаев за палестинский флаг и репост последствий обстрелов армией Израиля временно отстранен из-за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России

Теги сборная России дзюдо ФДР Хасан Халмурзаев Политика соцсети ТАСС Единоборства

Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).

«В ответ на недавние сообщения в соцсетях Хасана Халмурзаева Федерация дзюдо России направила письмо в IJF, в котором предоставила следующую информацию:

– спортсмен был признан нарушившим внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют выражать в публичных постах любые религиозные или политические личные взгляды;

– федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения.

IJF продолжает бороться с дискриминацией и защищать мир и ценности человечества. Мы поддерживаем ценности дзюдо – взаимопомощь и процветание, уважение и дружбу, которыми руководствуемся мы и международная семья дзюдо», – говорится на сайте IJF. 

О каких именно публикациях Халмурзаева идет речь, не уточняется. 

Как сообщает ТАСС, он разместил фотографию палестинского флага и сделал репост видеоматериалов, на которых видны последствия обстрелов армией Израиля. Сейчас этих публикаций на странице спортсмена нет.

Халмурзаев – олимпийский чемпион Рио-2016 в категории до 81 кг, призер чемпионата мира-2017, чемпион Европы. 

12 комментариев

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Sutekh Hexen
А этот Халмурзаев сделал также репост последствий нападения террористов ХАМАСа?
+26
-6
+20
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Savardus
Ответ Igorsm
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При чем тут вообще Хиросима?

С чего вообще не началась текущая фаза обострения? С чего началась шестидневная война?
С чего вообще началось существование государства Израиль? с того что Арабы по ним открыли огонь.

более того, то как поступают ХАМАС на протяжении многих лет это подло. Они просто отправляют ракеты в сторону Израиля. Где она упадет? на кого? не важно.

А вы знаете что такое прием "Стук по крыше"? До текущей фазы обострения на протяжении 8 последних лет, если ЦАХАЛ стрелял по дому в жилом квартале Газы, то туда сначала отправляли пустую болванку, чтобы мирные жители могли эвакуироваться. А уже через несколько часов туда прилетала ракета

хотя бы раз боевики ХАМАС дедали нечто подобное? Нет. Они просто расстреливают музыкальные фестивали, режут безоружных людей и используют женщин и детей (в том числе и арабских) как живой щит.
+13
-3
+10
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udod
эй, аккуратнее, здесь местные скрепоносцы беснуются, глядя как на диком западе щемят тех, кто поддерживает Палестину, а вы тут с тылу заходите
+14
-6
+8
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Astin
Ответ Igorsm
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после Хиросимы японцы тут же сдались и перестали убивать американцев и советских солдат.. но платным пофиг же?
+7
-1
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Цзю Константина
правильно сделали, задолбали своей политикой...а если его так волнует судьба Палестины, пусть шурует туда
+4
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+2
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Marat_NJL
Ответ udod
эй, аккуратнее, здесь местные скрепоносцы беснуются, глядя как на диком западе щемят тех, кто поддерживает Палестину, а вы тут с тылу заходите
Ахах)
+2
-1
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в дамках
Ответ Savardus
При чем тут вообще Хиросима? С чего вообще не началась текущая фаза обострения? С чего началась шестидневная война? С чего вообще началось существование государства Израиль? с того что Арабы по ним открыли огонь. более того, то как поступают ХАМАС на протяжении многих лет это подло. Они просто отправляют ракеты в сторону Израиля. Где она упадет? на кого? не важно. А вы знаете что такое прием "Стук по крыше"? До текущей фазы обострения на протяжении 8 последних лет, если ЦАХАЛ стрелял по дому в жилом квартале Газы, то туда сначала отправляли пустую болванку, чтобы мирные жители могли эвакуироваться. А уже через несколько часов туда прилетала ракета хотя бы раз боевики ХАМАС дедали нечто подобное? Нет. Они просто расстреливают музыкальные фестивали, режут безоружных людей и используют женщин и детей (в том числе и арабских) как живой щит.
Меня всегда удивляли аргументы типа "куда упадут ракеты, там мирное население". С точки зрения тех кто шлёт эти ракеты, они бомбят оккупированные территории которые пытаются вернуть. То же самое касается воплей которые распускает Володя и его пропагандисты, что дескать Киев бьёт по мирным жителям Донецка. Киев, бьёт по оккупированным территориям которые пытается отвоевать обратно. Поэтому все смерти там целиком и полностью на совести Володи. Или ты завоевал что то полностью, или ты эвакуировал людей до тех пор пока не завоюешь/освободишь территории на которых будет безопасно проживать.
+3
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Назар Игорь
Ответ Savardus
При чем тут вообще Хиросима? С чего вообще не началась текущая фаза обострения? С чего началась шестидневная война? С чего вообще началось существование государства Израиль? с того что Арабы по ним открыли огонь. более того, то как поступают ХАМАС на протяжении многих лет это подло. Они просто отправляют ракеты в сторону Израиля. Где она упадет? на кого? не важно. А вы знаете что такое прием "Стук по крыше"? До текущей фазы обострения на протяжении 8 последних лет, если ЦАХАЛ стрелял по дому в жилом квартале Газы, то туда сначала отправляли пустую болванку, чтобы мирные жители могли эвакуироваться. А уже через несколько часов туда прилетала ракета хотя бы раз боевики ХАМАС дедали нечто подобное? Нет. Они просто расстреливают музыкальные фестивали, режут безоружных людей и используют женщин и детей (в том числе и арабских) как живой щит.
Если копнуть глубже, то хамасу выгодно разрушение жилых кварталов сектора Газа, от арабских стран пойдут большие деньги на восстановление, вот тут и хапай от души.
Их кумир Арафат в своë время подкормился прилично, миллиарды накопил
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Ковид 07.10.52
Ответ Igorsm
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и битвы при Ватерлоо...
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Фёдор Кузнецов
Ответ udod
эй, аккуратнее, здесь местные скрепоносцы беснуются, глядя как на диком западе щемят тех, кто поддерживает Палестину, а вы тут с тылу заходите
Его отстранили не за взгляды, а за их выпячивание, что запрещено
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