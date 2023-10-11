Олимпийский чемпион Халмурзаев за палестинский флаг и репост последствий обстрелов армией Израиля временно отстранен из-за нарушения внутренних правил Федерации дзюдо России
Федерация дзюдо России временно отстранила олимпийского чемпиона Халмурзаева.
Об этом сообщается на сайте Международной федерации дзюдо (IJF).
«В ответ на недавние сообщения в соцсетях Хасана Халмурзаева Федерация дзюдо России направила письмо в IJF, в котором предоставила следующую информацию:
– спортсмен был признан нарушившим внутренние правила и положения федерации, которые не позволяют выражать в публичных постах любые религиозные или политические личные взгляды;
– федерация дзюдо России немедленно временно отстранила спортсмена от участия в соревнованиях до принятия дальнейшего решения.
IJF продолжает бороться с дискриминацией и защищать мир и ценности человечества. Мы поддерживаем ценности дзюдо – взаимопомощь и процветание, уважение и дружбу, которыми руководствуемся мы и международная семья дзюдо», – говорится на сайте IJF.
О каких именно публикациях Халмурзаева идет речь, не уточняется.
Как сообщает ТАСС, он разместил фотографию палестинского флага и сделал репост видеоматериалов, на которых видны последствия обстрелов армией Израиля. Сейчас этих публикаций на странице спортсмена нет.
Халмурзаев – олимпийский чемпион Рио-2016 в категории до 81 кг, призер чемпионата мира-2017, чемпион Европы.
С чего вообще не началась текущая фаза обострения? С чего началась шестидневная война?
С чего вообще началось существование государства Израиль? с того что Арабы по ним открыли огонь.
более того, то как поступают ХАМАС на протяжении многих лет это подло. Они просто отправляют ракеты в сторону Израиля. Где она упадет? на кого? не важно.
А вы знаете что такое прием "Стук по крыше"? До текущей фазы обострения на протяжении 8 последних лет, если ЦАХАЛ стрелял по дому в жилом квартале Газы, то туда сначала отправляли пустую болванку, чтобы мирные жители могли эвакуироваться. А уже через несколько часов туда прилетала ракета
хотя бы раз боевики ХАМАС дедали нечто подобное? Нет. Они просто расстреливают музыкальные фестивали, режут безоружных людей и используют женщин и детей (в том числе и арабских) как живой щит.
Их кумир Арафат в своë время подкормился прилично, миллиарды накопил