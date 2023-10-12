Бедард забил первый гол в НХЛ. У него 1+1 в 2 матчах

Теги Чикаго НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард забросил первую шайбу в НХЛ.

18-летний канадец отличился в матче с «Бостоном» (1:3).

Всего в 2 играх дебютного сезона в лиге на счету первого номера драфта-2023 2 (1+1) очка.

Сегодня за 21:44 (4:29 – в большинстве) у Бедарда 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, 50% выигранных вбрасываний (6 из 12), полезность – «минус 1».

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5 комментариев

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Олег Попов
Пошла мазута!
+2
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BuTaJIbKa
сам бросил, сам добил. Ещё и обыгрался красиво с партнером. Хорошо начинает, главное - без травм
+2
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VintDV
Ну что ж, с почином!!!! Может быть это будет долгая и продуктивная карьера и Мишки вписали себя как первые:)))
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Ryan T.
Ответ Как дела на заводе
Лучшие снайперы в истории НХЛ Уэйн Гретцки 894 Александр Овечкин 820 Горди Хоу 801 Яромир Ягр 766 Бретт Халл 741 _________________ КОНОР БЕДАРД 1 ГОЛ
Овечкин 822
0
0
0
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