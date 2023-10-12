Бедард забил первый гол в НХЛ. У него 1+1 в 2 матчах

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард забросил первую шайбу в НХЛ.

18-летний канадец отличился в матче с «Бостоном» (1:3).

Всего в 2 играх дебютного сезона в лиге на счету первого номера драфта-2023 2 (1+1) очка.

Сегодня за 21:44 (4:29 – в большинстве) у 6 бросков в створ ворот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, 50% выигранных вбрасываний (6 из 12), полезность – «минус 1».