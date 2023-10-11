«Насилие никогда не приведет к миру». Жабер – о палестино-израильском конфликте

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Седьмая ракетка мира Онс Жабер отреагировала на события на Ближнем Востоке, где многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу с большим количеством жертв.

«Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И неописуемо то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда они родом. Насилие никогда не приведет к миру, я не могу поддерживать насилие, но при этом не могу поддерживать тех, кто отнял их территорию.

Поэтому важно понимать контекст и не судить лишь по тому, что происходит сегодня. Игнорирование истории безответственно и не поможет достичь мира. А мир – единственное, что нас заботит. Все в этом нуждаются и все его заслуживают. Прекратите насилие и #СвободуПалестине 🇵🇸❤️🙏🕊», – написала Жабер.

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32 комментария

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Сергей48
Страшная трагедия🤦‍♂️
+7
-2
+5
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Stih
вы не понимаете, террористы вырезали 1к человек и угнали пленных, в том числе как секс-рабынь, потому что это на самом деле чувственные революционеры, борцы за свободу, понимайте пожалуйста контекст!1
)))
я был о Жабер лучшего мнения
+10
-6
+4
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Eugenie Nation
Согласен с Онс, необходимо уничтожать террористов. Нужно освободить Палестину от Хамаса
+8
-5
+3
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Antonbezb
Ответ Stih
Суть конфликта это отказ арабов в праве на существование государства Израиль. В любых границах. И длится это уже больше 75 лет...
Неправда, суть конфликта, что помимо Израиля еще государство Палестина должно было быть.
+4
-2
+2
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Antonbezb
Ответ Drob003
Всегда говорил, что ислам до добра не доведëт. Они там повëрнутые все. Дикие люди
Ага, а Гитлер из протестантской страны не дикий
+2
0
+2
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Emma Nevskaia
молодец Онс 🔥
+7
-6
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Dym86
Ответ Dym86
Нужен референдум. Законное изъявление воли народа. Только что делать если изъявление воли народа - истребить другой народ 🤔
Интересно почему люди против референдумов 🤔 это же в том числе метод избежать кровавой бани и вот этого вот всего. Не говоря уже о том, что прямое волеизъявление населения.
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+1
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Stih
ага, фосфор. а Хамасу оружие продали украинцы. яснопонятно откуда ноги растут
Ясно-понятно. Домики в пыль Путин складывает. А мирных в домиках нет.
+1
0
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Stih
вы не понимаете, террористы вырезали 1к человек и угнали пленных, в том числе как секс-рабынь, потому что это на самом деле чувственные революционеры, борцы за свободу, понимайте пожалуйста контекст!1 ))) я был о Жабер лучшего мнения
А что не так сказал Жабер? Она ведь призывает к миру.
Кто-то – режет головы. Кто-то – стирает города в пыль, применяя фосфор, чтоб уж наверняка. А страдают мирные люди. Жертв среди мирных одинаковое количество с обеих сторон.
+2
-1
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Vale1
Ответ Drob003
Всегда говорил, что ислам до добра не доведëт. Они там повëрнутые все. Дикие люди
Ну да, а крестоносцы очень добрыми были...
+4
-3
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TennisForever
Онс,поддерживаем👏
+6
-5
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Drob003
Ответ Фут.Боль
Приезжай в Казань, посмотри, какие тут все повернутые и дикие.
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Фут.Боль
Ответ Drob003
Комментарий удален модератором
Ставят в стойло скот, а не людей.Грозный тут каким боком вообще? Нет религии, которая проповедовала бы насилия и убийства. Но есть люди, которые прикрываясь религией, это делают. Вы написали полнейшую ерунду.
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Фут.Боль
Ответ Drob003
Всегда говорил, что ислам до добра не доведëт. Они там повëрнутые все. Дикие люди
Приезжай в Казань, посмотри, какие тут все повернутые и дикие.
+5
-5
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Dym86
Ответ Eugenie Nation
Согласен с Онс, необходимо уничтожать террористов. Нужно освободить Палестину от Хамаса
То есть Израиль зачищает территорию от нацистов (антисемитизма) методом бомбардировок городов и оккупации? Хм, где это видел 🤔
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Dym86
Ответ Eugenie Nation
Твои предложения?
Провести референдум )) Демилитаризованная зона. Обмен пленными. Ввести международных миротворцев. Международный суд за военные преступления.
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Трёха Ника Киргиоса
Ответ Eugenie Nation
Серьезно? У вас гугла под рукой нету? В первые два дня уничтожены 2-3 высокопоставленных. А мелких уже точно на сотни счет идет
2-3 высокопоставленных и косарь мирных. За 2 дня. Высокоточно.
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Nike Borzov
Господи, помоги Израилю одолеть и хамас и хизбаллу
+5
-5
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Stih
Ответ Antonbezb
Неправда, суть конфликта, что помимо Израиля еще государство Палестина должно было быть.
у них была 1001 возможность его построить
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Stih
Ответ Трёха Ника Киргиоса
А что не так сказал Жабер? Она ведь призывает к миру. Кто-то – режет головы. Кто-то – стирает города в пыль, применяя фосфор, чтоб уж наверняка. А страдают мирные люди. Жертв среди мирных одинаковое количество с обеих сторон.
ага, фосфор. а Хамасу оружие продали украинцы. яснопонятно откуда ноги растут
+1
-1
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Drob003
Всегда говорил, что ислам до добра не доведëт. Они там повëрнутые все. Дикие люди
+4
-4
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