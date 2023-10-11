«Насилие никогда не приведет к миру». Жабер – о палестино-израильском конфликте

Седьмая ракетка мира Онс Жабер отреагировала на события на Ближнем Востоке, где многолетний конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу с большим количеством жертв.

«Не описать словами то, через что прошли палестинцы за последние 75 лет. И неописуемо то, с чем сталкиваются невинные мирные жители. Неважно, какую религию они исповедуют или откуда они родом. Насилие никогда не приведет к миру, я не могу поддерживать насилие, но при этом не могу поддерживать тех, кто отнял их территорию.

Поэтому важно понимать контекст и не судить лишь по тому, что происходит сегодня. Игнорирование истории безответственно и не поможет достичь мира. А мир – единственное, что нас заботит. Все в этом нуждаются и все его заслуживают. Прекратите насилие и #СвободуПалестине 🇵🇸❤️🙏🕊», – написала Жабер.

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