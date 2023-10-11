Международный союз конькобежцев ужесточил требования для участия трансгендеров в женских соревнованиях

Теги ISU женское катание ЛГБТ Фигурное катание

ISU ужесточил условия для выступления трансгендеров в женских соревнованиях.

Новые правила распространяются на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту. 

Ранее для участия в женских соревнованиях трансгендерам нужно было сохранять уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л в течение последних 12 месяцев. 

Теперь их уровень тестостерона должен быть ниже 2,5 нмоль/л в течение 24 месяцев.

Если спортсмен меняет пол до 12 лет, то тогда для перехода в женские соревнования ему нужно держать такой уровень тестостерона 12 месяцев вместо 24.

После перехода такие спортсмены должны будут поддерживать низкий уровень тестостерона и каждый месяц сдавать анализ в аккредитованных лабораториях.

При нарушении условий допуска или при несвоевременном предоставлении необходимых для мониторинга данных результаты спортсмена будут аннулированы, а на его выступления в женских соревнованиях будет наложен запрет на 24 месяца (в постпубертатный период).

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20 комментариев

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Katerina Sunny
А лучше для них сделать отдельные соревнования.
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Адриана
О боже 😲.
+6
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Alexandra K
Ну да, это более свойственный женщинам уровень, чем 5. 2 уже повышенный, но у многих натур женщин это бывает, а 5 - это прям совсем повышенный.
+5
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Тайга86
Когда хочешь быть дофига толерантным, но внутри всё равно протест на участие по сути мужиков в женских соревнованиях. А ведь можно облегчить себе задачу и вынести их на отдельные соревнования. Во-первых, и им, и зрителям будет комфортнее. Во-вторых, будет с кем поговорить о тестостеронах и у кого удачнее результат. В-третьих, судьи спокойно будут заниматься своим делом, а не ломать голову, как быть судьей, но в то же время их не обидеть.
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unknownman
Считать, что мужчины и женщины отличаются только уровнем тестостерона - это, конечно, полный бред.
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Kareglazaya
Зачем так мучиться? Сделали бы для них отдельную категорию и всё.
+3
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brace
Надо ужесточать по-другому.
Надо не только замерять тестостерон, а допускать только тех, у кого всё под чистую отрезано. Вот тогда будет справедливо.
И тогда многие сами передумают туда заявляться
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Рябиновые бусы
караул, трансгендеров обижают!!! как можно???
эдак скоро у Байлз чемоданчик с успокоительными отнимут!
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Mari Gams
Я толерантна. , но , блин , я люблю женское! фигурное катание !
+2
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Ольга Авдеева
Росси на этом надо и сыграть. Создать соревнования, где соревнуются только представители одного биологического пола. Через пару лет число трансов будет в разы больше, эту лавину не остановить уже, а вменяемые приедут к нам. Через 100 лет под ИСУ будут только трансы, а нормальные под эгидой РФ.
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Лека-Лека
Их вообще в отдельные соревнования надо выделить. Нечего им делать в общих.
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Классный руководитель
Фуфуфу
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Алёна Вода
Не проще ли было бы выделить трансгендеров в отдельный вид ФК?
Допинг-тесты, да + тесты на тестостерон (тавтология получается какая-то!)))... Так западные трансгендеры вообще не доедут до соревнований,--с такими-то сложностями! А в отдельном виде они могли бы соревноваться, не взирая на уровень тестостерона (можно было бы его не мерить так часто)
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brace
Ответ Gertrud
а Трансгендеров из России пустят?😀
Эти не многие, смогут выступить под нейтрально - радужным флагом
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