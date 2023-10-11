Международный союз конькобежцев ужесточил требования для участия трансгендеров в женских соревнованиях
ISU ужесточил условия для выступления трансгендеров в женских соревнованиях.
Новые правила распространяются на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.
Ранее для участия в женских соревнованиях трансгендерам нужно было сохранять уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л в течение последних 12 месяцев.
Теперь их уровень тестостерона должен быть ниже 2,5 нмоль/л в течение 24 месяцев.
Если спортсмен меняет пол до 12 лет, то тогда для перехода в женские соревнования ему нужно держать такой уровень тестостерона 12 месяцев вместо 24.
После перехода такие спортсмены должны будут поддерживать низкий уровень тестостерона и каждый месяц сдавать анализ в аккредитованных лабораториях.
При нарушении условий допуска или при несвоевременном предоставлении необходимых для мониторинга данных результаты спортсмена будут аннулированы, а на его выступления в женских соревнованиях будет наложен запрет на 24 месяца (в постпубертатный период).
Надо не только замерять тестостерон, а допускать только тех, у кого всё под чистую отрезано. Вот тогда будет справедливо.
И тогда многие сами передумают туда заявляться
эдак скоро у Байлз чемоданчик с успокоительными отнимут!
Допинг-тесты, да + тесты на тестостерон (тавтология получается какая-то!)))... Так западные трансгендеры вообще не доедут до соревнований,--с такими-то сложностями! А в отдельном виде они могли бы соревноваться, не взирая на уровень тестостерона (можно было бы его не мерить так часто)