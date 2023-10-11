ISU ужесточил условия для выступления трансгендеров в женских соревнованиях.

Новые правила распространяются на соревнования по фигурному катанию, шорт-треку и конькобежному спорту.

Ранее для участия в женских соревнованиях трансгендерам нужно было сохранять уровень тестостерона не выше 5 нмоль/л в течение последних 12 месяцев.

Теперь их уровень тестостерона должен быть ниже 2,5 нмоль/л в течение 24 месяцев.

Если спортсмен меняет пол до 12 лет, то тогда для перехода в женские соревнования ему нужно держать такой уровень тестостерона 12 месяцев вместо 24.

После перехода такие спортсмены должны будут поддерживать низкий уровень тестостерона и каждый месяц сдавать анализ в аккредитованных лабораториях.

При нарушении условий допуска или при несвоевременном предоставлении необходимых для мониторинга данных результаты спортсмена будут аннулированы, а на его выступления в женских соревнованиях будет наложен запрет на 24 месяца (в постпубертатный период).