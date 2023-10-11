Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Норвегии Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Хокун Клэбо Лыжи

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо подписал контракт с компанией Norsk Kylling, которой принадлежит продуктовая сеть Rema 1000.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии на протяжении нескольких лет сотрудничает с продуктовой сетью Spar, принадлежащей Norgesgruppen.

Лыжник все еще не подписал представительское соглашение с федерацией. Оно необходимо для участия в Кубке мира. 

По словам Хокуна Клэбо, отца и менеджера спортсмена, спор с организацией ведется не из-за денег, а из-за того, что его сын хочет получить несколько дней отдыха в январе.

«Дело вовсе не в деньгах, а в контроле над собственным временем. 8-9 дней – вот о чем мы спорим. Вот такая ситуация», – заявил Хокун Клэбо. 

Норвежский портал VG отмечает, что разногласия Клэбо с федерацией касаются его свободы заключать собственные спонсорские соглашения.

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8 комментариев

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Юрий Костыгин
Не нравится "Магнит" - бегай за "Пятерочку".
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Guillermo
Понимаю, в нынешней фис денег не заработаешь, надо самому себя раскручивать.
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Насонов Дмитрий
Ответ Guillermo
Понимаю, в нынешней фис денег не заработаешь, надо самому себя раскручивать.
А когда в лыжах были большие призовые?
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kutavlik
Ответ Guillermo
Понимаю, в нынешней фис денег не заработаешь, надо самому себя раскручивать.
Там даже не в фис дело - если будет выступать под их эгидой, премиальные от него никуда не денутся, независимо, есть спонсор или нет...Ну, если , конечно, будет в призах...А спонсоры нужны для подготовки, как спортсмена, так и инвентаря, самого инвентаря, обслуги, питания и т.д. Это только у нас - все за счет государства + еще и деньжат подкидывают (зарплата). А у них - все за счет спонсоров!!!
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Politruk
Чисто бизнес, ничего личного. )
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Щеглот
насчет 8-9 дней договориться не могут, вот умора. У нас Сережа на полгода без проблем договорился, что будет где-то шляться вместо работы; а Белорукова на год.
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Сергей Орлов
Нормально он их за усы таскает)
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