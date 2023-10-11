Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заключил соглашение с конкурентом спонсора Федерации лыжных видов спорта Норвегии.

Клэбо подписал контракт с компанией Norsk Kylling, которой принадлежит продуктовая сеть Rema 1000.

Федерация лыжных видов спорта Норвегии на протяжении нескольких лет сотрудничает с продуктовой сетью Spar, принадлежащей Norgesgruppen.

Лыжник все еще не подписал представительское соглашение с федерацией. Оно необходимо для участия в Кубке мира.

По словам Хокуна Клэбо, отца и менеджера спортсмена, спор с организацией ведется не из-за денег, а из-за того, что его сын хочет получить несколько дней отдыха в январе.

«Дело вовсе не в деньгах, а в контроле над собственным временем. 8-9 дней – вот о чем мы спорим. Вот такая ситуация», – заявил Хокун Клэбо.

Норвежский портал VG отмечает, что разногласия Клэбо с федерацией касаются его свободы заключать собственные спонсорские соглашения.

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