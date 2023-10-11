«Спартак» за инцидент с болбоем и Гайичем оштрафован на 100 тысяч рублей. Защитника ЦСКА толкнул 14-летний воспитанник академии красно-белых

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Милан Гайич деньги Футбол

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч за инцидент с болбоем и Миланом Гайичем.

Напомним, во время матча 11-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев Милану Гайичу взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.

«По инциденту с лицом, подающим мячи, и футболистом Гайичем. В заседании приняли участие представители «Спартака». «Спартак» пояснил, кто это лицо – ФИО назвали, ему 14 лет, он воспитанник академии.

Неоднократно посмотрели видео – имело место физическое воздействие. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с игроками. За необеспечение безопасности штраф 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, «Спартак» и ЦСКА оштрафованы за поведение болельщиков.

«Болельщики «Спартака» и ЦСКА скандировали оскорбительные и нецензурные выражения, штраф – по 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Болбой «Спартака» толкнул Гайича. Что там случилось?

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40 комментариев

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Aleksey Yashin
"«Спартак» пояснил, кто это лицо"

КДК: За лицо своё поясни!
Спартак: И поясню!
+15
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Bartez1986
болболь - это нездоровый мяч?
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Анатолий Magicbrain
Тут Андронов написал, что болбоя должны гнать из профессии. Как вам такое, профессия болбой?!😅 очередное крылатое изречение от Алексея Александровича
+10
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камикадзе
Толкнули игрока ЦСКА, штраф РФС)
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Yazvennik
Почему этот комментарий отображается именно так?
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фан-айди не спасает от оскорбительных кричалок?
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Ярик01
Ответ камикадзе
Толкнули игрока ЦСКА, штраф РФС)
Гайич имеет право подать в суд за причинение вреда здоровью и невыносимые моральные страдания.
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Redmi Note9
болболем
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unreality
Ответ Дмитрий Соболев
все правильно говорят ,к игрокам прикоснуться нельзя,но этож не игрок,это шут. Их кривляния уже с самого начала второго тайма кроме злости ничего не вызывали. это называется Мы тянули как могли ,но не смогла Я ,не смогла .
Ты к чему? Этим вообще все занимаются, поэтому я не вижу смысла предъявлять какие-то претензии за затяжку времени: это детский сад. Пока эту проблему не придумали, как решить.
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Классный руководитель
Штраф выписали , чтоб артурчику было за что платить в баньке, за водочку, за селедочку и т.д.
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Дмитрий Соболев
Ответ unreality
Ты к чему? Этим вообще все занимаются, поэтому я не вижу смысла предъявлять какие-то претензии за затяжку времени: это детский сад. Пока эту проблему не придумали, как решить.
мне паренька жалко,он молодой. это мы старшие привыкли к таким клубам и выходкам,а он все ещё познает степень кривляния и дурачества на поле. Он правильно и быстро подаёт мяч для игры,это же шут идёт за мячом за МКАД и делает вид что не видит ничего и от малейшего контакта с ребенком делает вид что его избили
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unreality
Ответ Pelerin
А ещё он недрюжелюбно смотрел на игрока "армейцев", что нанесло последнему неизгладимую душевную травму!
Ну а что не так? Я просто представляю, какой уровень вони и истерик был бы в том случае, если бы такое произошло с игроком Спартака. К чему лицемерить то? Этот болбой - офигевший тип. Он не имел права трогать игрока, вот и всё. А что клуб его отказывать начал, как и болельщики.. ну так у этих и не такую мерзость оправдывают, все уже привыкли 😂
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bear7904
Что за борщ там в Тарасовке? Здоровенный хочу, не на 14) Или переписанный?
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Chistian Jadson
Скромно, человек который по протоколу к матчу ничего не имеет и нигде не числится, толкает футболиста, и за это всего сотка
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ЖУЛИК
Вот поросёнок мелкий
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Magmi
А фан айди отобрали у болбоя?
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Артём Алёшин
чё там с коня побои сняли? а то мало ли?))
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Анатолий Нагорный
За такие бабки мог бы и черка отвесить.
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Артур Межаков
Это - основная работа КДК???
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Мукунку хороший
Лучше бы он упал и расквасил себе нос.. Штраф был бы такой же.. но хоть смешнее)
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zho3716
Вот и ладно
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CaSpeR-13
Зачем клубы штрафовать за нецензурные выражения, если можно просто фанайди лишить матершинников?
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Ilya Shilovskiy
Ответ Redmi Note9
болболем
козлы, исправили
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Vitaly Leontich
Ответ Aleksey Yashin
"«Спартак» пояснил, кто это лицо" КДК: За лицо своё поясни! Спартак: И поясню!
Лицо попроще
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Дмитрий Соболев
Ответ Анатолий Magicbrain
Тут Андронов написал, что болбоя должны гнать из профессии. Как вам такое, профессия болбой?!😅 очередное крылатое изречение от Алексея Александровича
Дак Андронов старый болела ЦСКА . Я помню когда он комментировал игры ЦСКА ,другой команды на поле просто не существовало
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unreality
Наказание ни о чем. Уж как минимум должны были надолго запретить этому болбою появляться на стадионе.
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