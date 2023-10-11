«Спартак» за инцидент с болбоем и Гайичем оштрафован на 100 тысяч рублей. Защитника ЦСКА толкнул 14-летний воспитанник академии красно-белых

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч за инцидент с болбоем и Миланом Гайичем.

Напомним, во время матча 11-го тура между « » и ЦСКА (2:2) болбой красно-белых настойчиво предлагал защитнику армейцев взять у него мяч, но футболист проигнорировал его. После этого болбой толкнул Гайича, серб поскользнулся, потеряв равновесие, и едва не упал.

«По инциденту с лицом, подающим мячи, и футболистом Гайичем. В заседании приняли участие представители «Спартака». «Спартак» пояснил, кто это лицо – ФИО назвали, ему 14 лет, он воспитанник академии.

Неоднократно посмотрели видео – имело место физическое воздействие. Любому лицу, находящемуся на стадионе, запрещается иметь физические контакты с игроками. За необеспечение безопасности штраф 100 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Кроме того, «Спартак» и ЦСКА оштрафованы за поведение болельщиков.

«Болельщики «Спартака» и ЦСКА скандировали оскорбительные и нецензурные выражения, штраф – по 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Болбой «Спартака» толкнул Гайича. Что там случилось?

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