Вратарь «Бейтара» Силва об атаке ХАМАС: «Если вы не осуждаете это, вы на неправильной стороне истории»

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Вратарь «Бейтара» Мигел Силва высказался об атаке ХАМАС на Израиль.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек.

«Сейчас я нахожусь в Португалии, но сердцем я в Израиле, со всем израильским народом. Нет слов, чтобы описать ужас этих дней, и я молюсь за всех.

Если вы не осуждаете эти поступки, вы на неправильной стороне истории. Да пребудет с вами Бог», – написал голкипер в инстаграме.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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52 комментария

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Leon Petov
Спортс, по-моему уже перебор такое постить. Вкидываете подобные новости, а потом удаляете комментарии из-за "разжигания"
+50
-5
+45
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Zakal
а ковровые бомбардировки Газы осуждать не будем?
+49
-11
+38
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Vinnipukh Vinni
Лучше бы спросил у Нетаньяху, зачем он несколько недель назад 300 тыс 155 мм снарядов отправил на Украину.
+34
-8
+26
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Topordo
Ответ Zakal
а ковровые бомбардировки Газы осуждать не будем?
Это демократичные бомбардировки, не путайте
+29
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Фауст
Ответ Антон Фалафель
Спортсом владеют массоны.
не знаю на счёт массонов, но пара мессисонов точно во власти есть.
+12
-2
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Никита Давыдкин
Жестокость ХАМАСа мы осуждаем, безусловно. А есть ли в мире те, кто осудит жестокость ЦАХАЛа?
+12
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+8
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Этот Райола хочет денег
Нелюди, расстреливающие в упор безоружных гражданских и отрезающие головы мирным жителям не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах!
+15
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Владимир Владимирович
Люди вот смотрите я не предвзято обсуждаю. Во время Второй Мировой войны народ Палестины словно приютил обреченных судьбой еврей, история не врёт, любой источник подтвердит. А они в знак благодарности силой кровью отобрали 70% земель палестинцев. Народ не нужно смотреть с точки зрения религии, с обоих сторон есть добрые мирные жители, нужно смотреть с точки зрения политики в отношении Израиля к Палестине, тогда поймёте. Сколько раз израильтяне проливали кровь в праздничных днях для жителей Палестины, убивали , сажали , унижали, все 70 лет. Отдайте Палестине их земли и святые места и остановите войну. Мира во всём мире 🙌
+15
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Северный болельщик
Крокодиловые слёзы Кирсби - можно дать такое имя персонажу со спортса
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Антон Киселёв
Ответ Vinnipukh Vinni
Лучше бы спросил у Нетаньяху, зачем он несколько недель назад 300 тыс 155 мм снарядов отправил на Украину.
А "кэшбэк" в виде натовского оружия получил ХАМАС
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Pertinax Gandi
Вратарь иранского "Персеполиса" возможно имеет противоположное мнение.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фауст
для них есть безопасное место - Россия называется.
Не нужно безопасного места, нужно победить.
Но цена победы будет выше, чем могла бы быть, и ждать её придётся дольше.
Вот тогда будет безопасно.
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Vinnipukh Vinni
Ответ Фауст
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Конечно жалко, мне не хочется, что российские солдаты из-за этого погибали.
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xoms
Мир который построили доларовые рушится потихоньку, интересно а он прежде чем высказываться осознает что они сами десятилетиями истребряли палестинцев и отжимали земли, хотя у них вобще не должно быть страны.
Палестинцы конечно мирных зря тронули, но чем то их понимаю.
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Born is the King
Ответ Vinnipukh Vinni
Лучше бы спросил у Нетаньяху, зачем он несколько недель назад 300 тыс 155 мм снарядов отправил на Украину.
Ну Израиль в очень хороших отношениях с США... Поэтому так нагло себя ведут будучи окруженным арабскими странами со всех сторон
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ХЫЫЫ
Ответ Владимир Владимирович
Люди вот смотрите я не предвзято обсуждаю. Во время Второй Мировой войны народ Палестины словно приютил обреченных судьбой еврей, история не врёт, любой источник подтвердит. А они в знак благодарности силой кровью отобрали 70% земель палестинцев. Народ не нужно смотреть с точки зрения религии, с обоих сторон есть добрые мирные жители, нужно смотреть с точки зрения политики в отношении Израиля к Палестине, тогда поймёте. Сколько раз израильтяне проливали кровь в праздничных днях для жителей Палестины, убивали , сажали , унижали, все 70 лет. Отдайте Палестине их земли и святые места и остановите войну. Мира во всём мире 🙌
https://pbs.twimg.com/media/EA5cMC5WwAE_HKF?format=jpg&name=900x900
+4
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Пикачу82
Все что не по еврейски это для них не на правильной стороне. Люди там за свою землю бьются а вы их женщин и детей с землей равняете. Вот это надо осуждать!
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Н.Ф.
Ответ Антон Фалафель
Спортсом владеют массоны.
Моссад — с двумя С.
Масоны — с одной С.
+2
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6tspey7tb5
Где все эти люди были. На аллею Ангелов их бы сводить.
+9
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Владимир Владимирович
Ответ ХЫЫЫ
https://pbs.twimg.com/media/EA5cMC5WwAE_HKF?format=jpg&name=900x900
Во во 👍
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Верховный Лорд
Ответ Никита Давыдкин
Жестокость ХАМАСа мы осуждаем, безусловно. А есть ли в мире те, кто осудит жестокость ЦАХАЛа?
Ты интересный тоже такой. Они на правильной стороне истории, как их смеет кто либо осуждать!
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svft
хватит это гумно сюда тащить
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Vinnipukh Vinni
Ответ Mechel**
Инфо проверенная?))
Настолько, насколько она может быть проверена с дивана.
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Born is the King
Забрать землю Палестины , годами истреблять палестинцев, привело, что миллионы палестинцев стали беженцами в основном в США (конечно случайно) и удивляться почему это они начали защищать свой народ
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Vinnipukh Vinni
Ответ Kikker
Российские солдаты погибают из-за одного деда, срущего в чемодан, а не из-за чьих-то чужих снарядов.
Российские солдаты погибают, потому что выбора у России нет.
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