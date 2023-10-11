Вратарь «Бейтара» Силва об атаке ХАМАС: «Если вы не осуждаете это, вы на неправильной стороне истории»

Вратарь «Бейтара» Мигел Силва высказался об атаке ХАМАС на Израиль.

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС вторглись в Израиль, убив более 1200 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 900 человек.

«Сейчас я нахожусь в Португалии, но сердцем я в Израиле, со всем израильским народом. Нет слов, чтобы описать ужас этих дней, и я молюсь за всех.

Если вы не осуждаете эти поступки, вы на неправильной стороне истории. Да пребудет с вами Бог», – написал голкипер в инстаграме.

Из-за атаки ХАМАС на Израиль перенесены все матчи 6-го тура. Погибли 40 человек, 500+ ранены, десятки взяты в заложники

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