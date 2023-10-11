Томас Бах: «В олимпийской программе Парижа-2024 бокса под эгидой IBA не будет – и точка»

Томас Бах заявил, что ОИ-2024 пройдут без Международной ассоциации бокса.

Ранее МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA). Оно было приостановлено еще в 2019 году после череды коррупционных скандалов.

С 2020 года IBA возглавляет россиянин .

«В олимпийской программе бокса под эгидой IBA не будет – и точка. Мы дали им четыре года, но они не выполнили поставленные нами условия.

То, как они выражают себя и ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

Бах отметил, что «финансовая прозрачность IBA ухудшается, а судейство не соответствует тем стандартам, которых можно ожидать от олимпийского вида спорта».

Как сообщает Inside the Games, в МОК заверили, что бокс будет представлен на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?

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