Томас Бах: «В олимпийской программе Парижа-2024 бокса под эгидой IBA не будет – и точка»

Теги МОК IBA Томас Бах Париж-2024 Лос-Анджелес-2028 Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Томас Бах заявил, что ОИ-2024 пройдут без Международной ассоциации бокса.

Ранее МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса (IBA). Оно было приостановлено еще в 2019 году после череды коррупционных скандалов.

С 2020 года IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

«В олимпийской программе бокса под эгидой IBA не будет – и точка. Мы дали им четыре года, но они не выполнили поставленные нами условия.

То, как они выражают себя и ведут себя сейчас, не дает надежды на улучшение», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

Бах отметил, что «финансовая прозрачность IBA ухудшается, а судейство не соответствует тем стандартам, которых можно ожидать от олимпийского вида спорта». 

Как сообщает Inside the Games, в МОК заверили, что бокс будет представлен на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анджелесе.

МОК больше не признает Международную ассоциацию бокса. При чем здесь Россия и как быть с Олимпиадами?

Кремлев – о конфликте МОК и IBA: «В олимпийской семье появились поросята»

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guillermo
"судейство не соответствует тем стандартам, которых можно ожидать от олимпийского вида спорта"
Пхах, а когда оно в олимпийском боксе соответствовало то?
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
привет кремлеву.
+19
-9
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sigmat
Будут бои клопов.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вечно в бане
Ответ Гусеконь
потому что единственные кто не прогнулся под хозяев Баха
Так и знал, что кто-нибудь это напишет.

> Признание международной ассоциации приостановлено еще в 2019.
> Кремлев руководит ей с 2020.

Но, разумеется, дело именно в том, что не прогнулись, а не в том, что в любительском боксе уже сто лет бардак.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leopold Stotch
На самом деле, сам МОК судит очень непрофессионально, а может и откровенно предвзято. Доказательства: последние Азиатские игры, где за судейство в боксе отвечал МОК. Только в боях с казахстанцами было несколько скандалов, самый громкий из которых - "поражение" Асланбека Шымбергенова от японца. Казахстанский НОК и Федерация бокса страны собираются подавать в суд на МОК.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bekzot
Походу скоро появятся нормальные олимпийские игры с нормальными видами спорта под другой эгидой
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Кот
Ответ Гусеконь
потому что единственные кто не прогнулся под хозяев Баха
в точку сказанно.Поддержу,не смотря на то что заминусуют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
ещё в 2019 ха-ха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Angelgirl
А под какой будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беспонтий пилат
когда этого быка снимут???
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий