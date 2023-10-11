«Обычный человек в США не скажет, что ненавидит Россию. Россиянин тоже вряд ли скажет, что ненавидит Америку». Российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре, о политике

Теги премьер-лига Россия высшая лига Гибралтар Политика Футбол

Российский игрок с американским гражданством не считает, что в США ненавидят РФ.

Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство.

– Наша пропаганда постоянно убеждает, что в США все ненавидят Россию. Это правда? 

– Конечно, нет. Если обычного человека спросить, никто не скажет, что он ненавидит Россию. Думаю, если россиянина спросить, ненавидит ли он Америку, тоже вряд ли кто-то скажет «да». Политики специально делают так, чтобы людям было на кого посмотреть и сказать: они плохие, а мы хорошие.

Опять же, вернусь к мысли, что люди в разных точках мира хотят одного: жить в мире, здоровья, благополучия для семьи и растить детей. Зачем кого-то ненавидеть? Когда я в Америке говорю, что я из России, никто не говорит ничего плохого. Только сейчас могут спросить, как я воспринимаю конфликт. Я объясняю, что хочу, чтобы был мир, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru

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82 комментария

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Beast
ну не знаю, у нас послушаешь народ - во всём пиндосы виноваты
+53
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+37
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Beast
ну не знаю, у нас послушаешь народ - во всём пиндосы виноваты
Это начало культивироваться нашим телевизором со второй половины 2000-х, когда у деда бак начал свистеть. Как только развалился совок, в 90-е у нас все любили США. Любили американскую культуру, кино, одежду, еду, машины. Были мир, дружба, жвачка. Они присылали нам в гуманитарную помощь еду, одежду, в трудные голодные времена (которую у нас правда продавали местные "патриоты"). А как только Россию отмыли, отогрели, и откормили, у нас появилась гордость, величие, с колен встали и всё такое. Правда ничего своего по прежнему нет, даже эти строки вы читаете явно не на устройстве с надписью "сделано в России", но величие прёт из всех щелей. И чем дальше, тем сильнее.
+33
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+21
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JENNINGS
Лично мне ни один американец в жизни не сделал ничего плохого. За что мне их ненавидеть?
Поменьше смотрите телевизор, друзья
+15
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+11
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ARIGAMI ARIGAMI
Просто там всем плевать на Россию, надеюсь, понятно? Их абсолютно не интересует, что с ней, что там происходит. А в России каждый американский чих обсуждают
+28
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+11
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Alex
Ответ JENNINGS
Лично мне ни один американец в жизни не сделал ничего плохого. За что мне их ненавидеть? Поменьше смотрите телевизор, друзья
Лучше вообще его не смотреть
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san ra
А можно примеры как постоянно наша пропаганда говорит, что абсолютно все в сша ненавидят Россию?
+19
-14
+5
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Очки Дани Алвеса
Капец вы откуда его откопали вообще))))
Только ради «российский игрок с американским гражданством»?
+8
-5
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ san ra
А можно примеры как постоянно наша пропаганда говорит, что абсолютно все в сша ненавидят Россию?
Послушай Соловьёва с Киселевым. Или Симоньян
+13
-10
+3
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KMR
Ответ Dmitry Orlov
Да, обычные люди такого не скажут. Многие из них не особо в курсе, где вообще Россия находится. Но есть нюанс. Эти "обычные люди" ничего не решают. Санкции против России, ограничения и прочие неприятные вещи вводят не они, и их никто не спрашивает - вводить или нет. Так что даже если 95% населения скажут, что "нормально относятся к России и русским" - это на политику никак не повлияет. Кроме того, сейчас это и не так. И даже в 2020 году, задолго до СВО было не так. По опросам Economist и YouGov в 2020 году - 34% сказали, что Россия - враг, 31 % - что недружественная страна, и только 2% - считали Россию союзником.
От обычных в России тоже мало зависит,но "на Берлин !" на свои Весты,Калины и др драндулеты навесили надписи.
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ApXuMaHqPuT
А что по этому поводу думает американский нападающий с российским гражданством, играющий в Гондурасе?🤔
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JENNINGS
Ответ Alex
Лучше вообще его не смотреть
Полностью согласен!
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Uef@
Ответ Beast
ну не знаю, у нас послушаешь народ - во всём пиндосы виноваты
Не знаю как там в твоем народе, у нас в России ненависти к простым американцам нет. К правительству за их хищническую политику, да, а к обычным людям нормальное отношение, такое же как и ко всем.
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ML26
Ответ Ростовский
А зачем они в Александровке? Человечество давно придумало интернет, различные чат-рулетки и тд. Общаться с людьми из разных мест мира можно легко не выходя из дома в Ростове. Прикинь.
Ты на вражеском языке что ли с ними общаешься?
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ML26
Ответ Ростовский
А мне рядовые американцы рассказывают, что в ужасном состоянии их экономика. На простых вещах. Раньше они могли купить любимый бургер за 3 доллара, а сейчас за 9. Инфляция и ухудшения уровня жизни таких размеров, что закрыть глаза не получается.
Давно рядовые американцы в Александровке поселились? И я не слышал, чтобы там на доллары перешли
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natetinain
Ответ Ростовский
То есть население там такое тупое, что для них политика своего государства из-за которого страдает их кошелек неинтересна? Очередное вранье.
это точно.вот ты же такой умный, что шибко поддерживаешь политику своего государства, хотя страдает твой кошелек. или у тебя просто кошелька нет?
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Old Partisan
Тебе лучше поучить историю, чем была эта "гуманитарная помощь" и сколько нам это все стоило, страна прошла буквально по краю. А так - да, отдельный гражданин США или России к такому же отдельному гражданину не относится плохо.
А историю подучить, видимо предлагаешь по новому учебнику от Мединского.
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Игорь Ерофеенков
Лично я хочу:
1. чтобы у США закончился синдром бога (это все)
2. нормальной власти у нас в стране
3. чтобы у олигархата(а в РФ 90% олигархов жируют на деьги государства и народа) забрали все активы в пользу государства и деньги вырученные с ресурсов пошли на развитие социума и обновление других городов, а не только Москвы.
4. чтобы в России преобладал средний класс
5. чтобы люди на пенсии жили, а не выживали
6. чтобы Россия слезла с нефтяной иглы, и начала производить свое. Ну неужели так сложно сделать хорошую машину? Китайцы каждый день клепают, а мы только шильдики перпставляем и цену х2 делаем
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vincere
Спортс издевается. Зачем этот российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре, на нашем полит.сайте?
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Ростовский
Ответ ML26
Давно рядовые американцы в Александровке поселились? И я не слышал, чтобы там на доллары перешли
А зачем они в Александровке? Человечество давно придумало интернет, различные чат-рулетки и тд. Общаться с людьми из разных мест мира можно легко не выходя из дома в Ростове. Прикинь.
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Adjusted
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А как же вопли про ЛГБТ, "белых линчуют"? Там ведь никому не интересно про-то, что в России есть закон о пропаганде этих вещей и "мигранты отбирают у коренных русских их рабочие места"
>>А как же вопли про ЛГБТ, "белых линчуют"?

Какие вопли? Кто вопит? Я, вот, к примеру, не воплю.

>>Там ведь никому не интересно про-то, что в России есть закон о пропаганде этих вещей и "мигранты отбирают у коренных русских их рабочие места"

Это заключение ты на основе каких таких секретных данных выдал сейчас?

Почитай англоязычную прессу, хотя бы, там чуть ли не каждая вторая статья о злых и страшных русских и, в частности, Путине.
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Pertinax Gandi
Ну наша пропаганда возможно утверждает, что некоторые политики в США ненавидят Россию, хотя я такого не слышал даже про Байдена. Но чтоб все американцы ненавидели Россию, такого наша пропаганда не говорит.
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vovka vorenok
Ответ Ростовский
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я думаю, что он говорил о рядовых гражданах, а не о политическом руководстве
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Alex
Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет – не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
что-то вспомнилось
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Ростовский
Ответ ML26
Жалеют, что уехали?
Кто давно уехал и успел обустроиться нет, а те кто недавно, в основном жалеют. Говорят, что представляли жизнь в США другой. В реальности, все деньги уходят на налоги, еду и аренду квартиры. Никакого кайфа от жизни.
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Margor
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просто там всем плевать на Россию, надеюсь, понятно? Их абсолютно не интересует, что с ней, что там происходит. А в России каждый американский чих обсуждают
так наплевать что санкциями обложили лол
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