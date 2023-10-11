«Обычный человек в США не скажет, что ненавидит Россию. Россиянин тоже вряд ли скажет, что ненавидит Америку». Российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре, о политике
Российский игрок с американским гражданством не считает, что в США ненавидят РФ.
Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство.
– Наша пропаганда постоянно убеждает, что в США все ненавидят Россию. Это правда?
– Конечно, нет. Если обычного человека спросить, никто не скажет, что он ненавидит Россию. Думаю, если россиянина спросить, ненавидит ли он Америку, тоже вряд ли кто-то скажет «да». Политики специально делают так, чтобы людям было на кого посмотреть и сказать: они плохие, а мы хорошие.
Опять же, вернусь к мысли, что люди в разных точках мира хотят одного: жить в мире, здоровья, благополучия для семьи и растить детей. Зачем кого-то ненавидеть? Когда я в Америке говорю, что я из России, никто не говорит ничего плохого. Только сейчас могут спросить, как я воспринимаю конфликт. Я объясняю, что хочу, чтобы был мир, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Поменьше смотрите телевизор, друзья
Только ради «российский игрок с американским гражданством»?
1. чтобы у США закончился синдром бога (это все)
2. нормальной власти у нас в стране
3. чтобы у олигархата(а в РФ 90% олигархов жируют на деьги государства и народа) забрали все активы в пользу государства и деньги вырученные с ресурсов пошли на развитие социума и обновление других городов, а не только Москвы.
4. чтобы в России преобладал средний класс
5. чтобы люди на пенсии жили, а не выживали
6. чтобы Россия слезла с нефтяной иглы, и начала производить свое. Ну неужели так сложно сделать хорошую машину? Китайцы каждый день клепают, а мы только шильдики перпставляем и цену х2 делаем
Какие вопли? Кто вопит? Я, вот, к примеру, не воплю.
>>Там ведь никому не интересно про-то, что в России есть закон о пропаганде этих вещей и "мигранты отбирают у коренных русских их рабочие места"
Это заключение ты на основе каких таких секретных данных выдал сейчас?
Почитай англоязычную прессу, хотя бы, там чуть ли не каждая вторая статья о злых и страшных русских и, в частности, Путине.
что-то вспомнилось