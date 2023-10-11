«Обычный человек в США не скажет, что ненавидит Россию. Россиянин тоже вряд ли скажет, что ненавидит Америку». Российский защитник с американским гражданством, играющий в Гибралтаре, о политике

Российский игрок с американским гражданством не считает, что в США ненавидят РФ.

Яков Шмелев – защитник «Лайонс» из чемпионата Гибралтара. До десяти лет он жил в Тольятти, пока не переехал на Аляску, где его мама вышла замуж за американца. У него есть американское гражданство.

– Наша пропаганда постоянно убеждает, что в США все ненавидят Россию. Это правда?

– Конечно, нет. Если обычного человека спросить, никто не скажет, что он ненавидит Россию. Думаю, если россиянина спросить, ненавидит ли он Америку, тоже вряд ли кто-то скажет «да». Политики специально делают так, чтобы людям было на кого посмотреть и сказать: они плохие, а мы хорошие.

Опять же, вернусь к мысли, что люди в разных точках мира хотят одного: жить в мире, здоровья, благополучия для семьи и растить детей. Зачем кого-то ненавидеть? Когда я в Америке говорю, что я из России, никто не говорит ничего плохого. Только сейчас могут спросить, как я воспринимаю конфликт. Я объясняю, что хочу, чтобы был мир, – сказал Шмелев в интервью Sports.ru.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию