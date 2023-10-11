Футболистке Леманн предлагали 100+ тысяч евро за секс: «Не могу раскрыть имя, но он очень известен во всем мире»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия женский футбол светская хроника Сборная Швейцарии по футболу девушки и спорт деньги Футбол

Швейцарской футболистке предлагали больше 100 тысяч евро за одну ночь.

Алиша Леманн выступает за «Астон Виллу» и сборную Швейцарии. У девушки 15,5 млн подписчиков в инстаграме и 10 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.

«Я была в Майами, моем любимом месте, и встретила нескольких друзей в клубе. Мне пришло сообщение на телефон – я не ответила. Но тот же человек написал телохранителю, который за мной присматривал.

Там было написано: «Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков (около 104 000 евро – Sports.ru) за одну ночь с ней». Конечно, я не ответила, это было безумие.

Сообщение было от кое-кого очень известного. Мы встречались раньше, но не лично. Мы были на одном мероприятии. Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен во всем мире», – рассказала Леманн в подкасте Dir Tea Talk.

Фото: инстаграм Алишы Леманн

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150 комментариев

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Bring Me The Horizon
Ответ atomio
побродил по её инсте тока что, можете говорить всё что угодно, но я бы её жухнул.
Леманн через пару дней: «Ладно, я раскрою личность этого человека. Это был atomio со спортса»
+180
-1
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Raman Juve
Мостовой?
+171
-6
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Марат Кагин
знаю одного известного во всем мире человека в Майами
+58
-2
+56
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mallowan
Ответ Raman Juve
Мостовой?
Мостовой: "Ну предложил. А дальше-то что?"
+49
0
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T622222
А ха ха ха в борделе Германии это стоит 100-150 евро! Она ошиблась с нулями 🤣🤣🤣
+58
-15
+43
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atomio
побродил по её инсте тока что, можете говорить всё что угодно, но я бы её жухнул.
+50
-8
+42
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Плевал я
-Какая жопа
- веди себя прилично
- ладно, ладно. Но жопа какая ©

Попа у неё пушка
+38
-5
+33
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T622222
Ответ Topordo
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Там гимнастика в приоритете
+22
0
+22
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Виктор Войнов
Ничего я ей не предлагал))
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llolishe
Ответ Raman Juve
Мостовой?
Он бы платил тенге 🤣
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-1
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Штаны Габора Кирая
Точно не наш мемси, тот в Майями переехал чтобы никто не мешал его отношениям с Агуэро.
+33
-20
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Юрий Костыгин
Я, скорее всего, совершенно отстал от достижений технического прогресса. Поясните, пожалуйста, как можно написать сообщение человеку, которого ты только что впервые увидел? Я про телохранителя.
+13
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gukmamop
Этим человеком был Альберт Эйнштейн
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Штаны Габора Кирая
Точно не наш мемси, тот в Майями переехал чтобы никто не мешал его отношениям с Агуэро.
Точно не наш Кришти, он любит марокканских мужчин 🍑
+15
-6
+9
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A.G
на реддите говорят это был Дрейк
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Bring Me The Horizon
Это был Александр Панов.
Он накопил-таки нужную сумму на 500-рублевых интервью
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Enchanter WIZZARD
Ответ Марат Кагин
знаю одного известного во всем мире человека в Майами
Сын Данилова?)
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Al561
А откуда он узнал ее телефон и тем более телефон охранника?
И как она определила, что это не пранк?
+4
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red hikkikomori
Неймар)
Он ведь и бразильским волейболисткам-близняшкам в инсте кекс предлагал)
+4
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Лимит Лимитович
Спортс взял эксклюзивное интервью инкогнито:
- Вы предлагали ей 100 000 франков?
- Предлагал. Ну и? Дальше то что?
+3
0
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Иван Иванов
Ответ T622222
А ха ха ха в борделе Германии это стоит 100-150 евро! Она ошиблась с нулями 🤣🤣🤣
Бритни Спирс на рубеже веков предлагали миллион за секс, известная история. Так что с учетом инфляции и подписчикам вполне возможная история.
+2
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Александр Кузичкин
Ответ Биркарт фон Грелленорт
Хасбик?
ему барашки нравятся скорее всего)
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Topordo
Рапино, походу
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Yury Fedoseev
Йенс ?
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Drob003
Ни чë такая. Хотя больше футболисткам доверия нет. Им комплимент сделаешь, а они потом в суде будут доказывать, что их изнасиловали
+3
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