Футболистке Леманн предлагали 100+ тысяч евро за секс: «Не могу раскрыть имя, но он очень известен во всем мире»

Швейцарской футболистке предлагали больше 100 тысяч евро за одну ночь.

Алиша Леманн выступает за « » и сборную . У девушки 15,5 млн подписчиков в инстаграме и 10 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.

«Я была в Майами, моем любимом месте, и встретила нескольких друзей в клубе. Мне пришло сообщение на телефон – я не ответила. Но тот же человек написал телохранителю, который за мной присматривал.

Там было написано: «Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков (около 104 000 евро – Sports.ru) за одну ночь с ней». Конечно, я не ответила, это было безумие.

Сообщение было от кое-кого очень известного. Мы встречались раньше, но не лично. Мы были на одном мероприятии. Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен во всем мире», – рассказала Леманн в подкасте Dir Tea Talk.

Фото: инстаграм Алишы Леманн

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