Футболистке Леманн предлагали 100+ тысяч евро за секс: «Не могу раскрыть имя, но он очень известен во всем мире»
Швейцарской футболистке предлагали больше 100 тысяч евро за одну ночь.
Алиша Леманн выступает за «Астон Виллу» и сборную Швейцарии. У девушки 15,5 млн подписчиков в инстаграме и 10 млн в тиктоке – больше всех среди футболисток в мире.
«Я была в Майами, моем любимом месте, и встретила нескольких друзей в клубе. Мне пришло сообщение на телефон – я не ответила. Но тот же человек написал телохранителю, который за мной присматривал.
Там было написано: «Я заплачу Алише 100 000 швейцарских франков (около 104 000 евро – Sports.ru) за одну ночь с ней». Конечно, я не ответила, это было безумие.
Сообщение было от кое-кого очень известного. Мы встречались раньше, но не лично. Мы были на одном мероприятии. Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен во всем мире», – рассказала Леманн в подкасте Dir Tea Talk.
Фото: инстаграм Алишы Леманн
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- веди себя прилично
- ладно, ладно. Но жопа какая ©
Попа у неё пушка
Он накопил-таки нужную сумму на 500-рублевых интервью
И как она определила, что это не пранк?
Он ведь и бразильским волейболисткам-близняшкам в инсте кекс предлагал)
- Вы предлагали ей 100 000 франков?
- Предлагал. Ну и? Дальше то что?