Лоутон намерен использовать радужную ленту для клюшек, несмотря на запрет НХЛ: «Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать»

Скотт Лоутон намерен использовать радужную ленту, несмотря на запрет НХЛ.

Вчера появилась информация о том, что НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости».

«Вы, вероятно, все равно увидите меня с радужной лентой в тот вечер.

Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать», – сказал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон.

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне. В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».