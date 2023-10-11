Лоутон намерен использовать радужную ленту для клюшек, несмотря на запрет НХЛ: «Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать»
Скотт Лоутон намерен использовать радужную ленту, несмотря на запрет НХЛ.
Вчера появилась информация о том, что НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости».
«Вы, вероятно, все равно увидите меня с радужной лентой в тот вечер.
Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать», – сказал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон.
Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне. В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».
в чём проблема-то?
Вообще непрофильный и личный акционизм в команде вещь неуместная, на работе надо думать о работе, и все, что мешает сплочению коллектива должно пресекаться.
или слишком сложно?
речь же идёт про конкретного игрока конкретной команды
Но если по ленте нет правил, как в хоккейных шнурах, то запрещать это так же глупо, как и навязывать всех выходить с лентой