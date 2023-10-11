Лоутон намерен использовать радужную ленту для клюшек, несмотря на запрет НХЛ: «Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать»

Теги Филадельфия НХЛ Скотт Лоутон игровая форма ЛГБТ Хоккей

Скотт Лоутон намерен использовать радужную ленту, несмотря на запрет НХЛ.

Вчера появилась информация о том, что НХЛ запретила обматывать клюшки радужными лентами в рамках акции «Ночь гордости».

«Вы, вероятно, все равно увидите меня с радужной лентой в тот вечер.

Если они захотят что-то сказать, они могут это сделать», – сказал нападающий «Филадельфии» Скотт Лоутон.

Напомним, в июне стало известно, что игроки НХЛ больше не будут выходить на разминку в специальной форме в рамках тематических вечеров. Причиной стал отказ нескольких игроков надевать радужные свитера в поддержку меньшинств в прошлом сезоне. В январе российский защитник Иван Проворов, на тот момент выступавший за «Филадельфию», первым не вышел в радужном джерси на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом». 

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46 комментариев

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Under
Ответ HockeyMan
Самое справедливое решение, это кто хочет мотает, кто хочет не мотает. Главное это сильно не афишировать и не трубить на каждом углу.
ну по такой же логике кто хочет - трубит, кто не хочет - не трубит
в чём проблема-то?
+36
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+27
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HockeyMan
Самое справедливое решение, это кто хочет мотает, кто хочет не мотает. Главное это сильно не афишировать и не трубить на каждом углу.
+33
-10
+23
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Atlichna
Ответ HockeyMan
Самое справедливое решение, это кто хочет мотает, кто хочет не мотает. Главное это сильно не афишировать и не трубить на каждом углу.
Кажется, что так, а на самом деле нет. Все начнут свои приколы мотать, кто-то намотает что-то для НХЛ неуместное, его накажут, начнётся срач... Есть форма команд, она для болельщиков команд святая, благодаря их любви к клубам и спорту и генерятся деньги, на которые прекрасно живут спортсмены и лига. Любите эту форму и не пытайтесь её "совершенствовать" политическими посланиями, люди от этого отдыхать должны, когда смотрят спорт.
+16
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+15
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kub999
И это тоже норма, как и отказ Проворова, главное личное желание
+13
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Георгий Большаков
Ответ HockeyMan
Самое справедливое решение, это кто хочет мотает, кто хочет не мотает. Главное это сильно не афишировать и не трубить на каждом углу.
Это действие - разве не афиширование?
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гермес 1989
Это ж Филадельфия) Ну вы поняли)
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Александр_Ронни
Ответ Under
а себе что посоветуете?
Тебе посоветую слушать старших
+12
-8
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l1973
Ночь гордости🤣🤣🤣🤣
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Al561
Кто ему мешает обмотать клюшку любой лентой дома и выложить фотку в соц. сетях?
Вообще непрофильный и личный акционизм в команде вещь неуместная, на работе надо думать о работе, и все, что мешает сплочению коллектива должно пресекаться.
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Александр_Ронни
Мотай сразу вокруг головы себе десятью слоями, нос с ртом тоже не забудь, я даже не знаю что таким людям ещё посоветовать
+15
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Wallace Stevens
В Филадельфии всегда радужно)
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Under
Ответ Александр_Ронни
Тебе посоветую слушать старших
а с чего вы решили, что ваши советы кому-то нужны?
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Under
Ответ rereg84
Комментарий удален модератором
вы сами вообще поняли абсурдность написанного вами?
или слишком сложно?
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Under
Ответ Al561
про конкретно его коллектив я ничего не решал
к чему тогда комментарий?
речь же идёт про конкретного игрока конкретной команды
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Vladislav Semokin
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Адепт Суперлиги
Лицемерие здесь - это ваше отношение к его поступку в контексте поступка Проворова. И к слову, "переспать" на льду ему нельзя ни с кем, хоть с партнером, хоть с женой, а выйти или не выйти на лед с радужной символикой - дело каждого.
господин, не надо вот этого вашего, так все под вашими тезисами и начиналось лет 20-25 назад.
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Always_sam
Ответ Atlichna
Кажется, что так, а на самом деле нет. Все начнут свои приколы мотать, кто-то намотает что-то для НХЛ неуместное, его накажут, начнётся срач... Есть форма команд, она для болельщиков команд святая, благодаря их любви к клубам и спорту и генерятся деньги, на которые прекрасно живут спортсмены и лига. Любите эту форму и не пытайтесь её "совершенствовать" политическими посланиями, люди от этого отдыхать должны, когда смотрят спорт.
Интересно, а как разграничить, где спортсмены могу высказываться, а где не могут? Или спортсмены должны вообще в тряпочку молчать, раз типа "спорт вне политики"?:)
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rereg84
Ответ Under
вы сами вообще поняли абсурдность написанного вами? или слишком сложно?
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Совковая Лопата
Ответ Георгий Большаков
Это действие - разве не афиширование?
Только вот этой газетенкой. Я например в первый раз слышу, хотя живу здесь и слежу за ХОККЕЙНЫМИ новостями а вот не этим.
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HockeyMan
Ответ Atlichna
Кажется, что так, а на самом деле нет. Все начнут свои приколы мотать, кто-то намотает что-то для НХЛ неуместное, его накажут, начнётся срач... Есть форма команд, она для болельщиков команд святая, благодаря их любви к клубам и спорту и генерятся деньги, на которые прекрасно живут спортсмены и лига. Любите эту форму и не пытайтесь её "совершенствовать" политическими посланиями, люди от этого отдыхать должны, когда смотрят спорт.
Не ну если есть правила, что мотать можно только белой и серной, то ок!
Но если по ленте нет правил, как в хоккейных шнурах, то запрещать это так же глупо, как и навязывать всех выходить с лентой
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Mbest77
Ответ HockeyMan
Самое справедливое решение, это кто хочет мотает, кто хочет не мотает. Главное это сильно не афишировать и не трубить на каждом углу.
Те кто хотят мотать не могут не трубить
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dalmolchun
Лоутон, да выйди с розовым трензелем во рту. Так будет для тебя лучше
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dosatuy
Качели в обратную сторону и все из той же Филадельфии)) у руководства НХЛ так мозг взорвется, поддерживать движение меньшинств или же нет.
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Даня Чебыкин
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nikozaryanov
Если они хотят что-то сказать-так уже сказали, или он имеет ввиду, что ему на ушко это надо или в торжественной форме. Чудак
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Владислав Романов
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