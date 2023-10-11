КХЛ. «Авангард» примет «Металлург», СКА сыграет с «Локомотивом», «Спартак» против ЦСКА

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«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

СКА примет «Локомотив», «Северсталь» сыграет с «Торпедо», «Спартак» будет противостоять ЦСКА. 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Сибирь – Трактор
Дата проведения
11 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
Онлайн матча Видео

Барыс – Динамо Москва
Дата проведения
11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Авангард – Металлург Мг
Дата проведения
11 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Нефтехимик – Витязь
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

Северсталь – Торпедо
Дата проведения
11 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

СКА – Локомотив
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

Спартак – ЦСКА
Дата проведения
11 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Динамо Минск
Дата проведения
11 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

3 комментария

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Jean-Paul
Надеюсь сегодня Ромке укажут его место
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Раменки за Динамо
Уважаемый модератор! Перестань закреплять рекламу призовой футбольной лиги в хоккейной ветке, как вариант, крепи цитаты великого тренера Романа.
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Сергей Сурков
Ответ Jean-Paul
Надеюсь сегодня Ромке укажут его место
ему давно уже указали
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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