КХЛ. «Авангард» примет «Металлург», СКА сыграет с «Локомотивом», «Спартак» против ЦСКА
«Авангард» примет «Металлург» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
СКА примет «Локомотив», «Северсталь» сыграет с «Торпедо», «Спартак» будет противостоять ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 11 октября, 15.30, «Арена-Сибирь»
- Дата проведения
- 11 октября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 11 октября, 19.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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