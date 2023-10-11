НХЛ. «Каролина» примет «Оттаву», «Бостон» сыграет с «Чикаго», «Торонто» – с «Монреалем», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»

«Каролина» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Монреалем», «Бостон» – с «Чикаго», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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