НХЛ. «Каролина» примет «Оттаву», «Бостон» сыграет с «Чикаго», «Торонто» – с «Монреалем», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»

Теги результаты матчей Оттава Монреаль Торонто Бостон Каролина Чикаго Ванкувер Калгари Колорадо Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Хоккей

«Каролина» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» сыграет с «Монреалем», «Бостон» – с «Чикаго», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Каролина – Оттава
Дата проведения
12 октября, 02.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Монреаль
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Чикаго
Дата проведения
12 октября, 02.30, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Лос-Анджелес – Колорадо
Дата проведения
12 октября, 05.00, «Staples Center»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Эдмонтон
Дата проведения
12 октября, 05.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Виннипег
Дата проведения
12 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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3 комментария

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Пинающий Достоинства
В Ванкувере будет жарко)
+2
0
+2
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Strannix
За Вэла!
+1
0
+1
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