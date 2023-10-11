НХЛ. «Каролина» примет «Оттаву», «Бостон» сыграет с «Чикаго», «Торонто» – с «Монреалем», «Колорадо» против «Лос-Анджелеса»
«Каролина» примет «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» сыграет с «Монреалем», «Бостон» – с «Чикаго», «Колорадо» будет противостоять «Лос-Анджелесу».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 02.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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