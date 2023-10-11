Криштиану Роналду лучше всех использует голевые моменты, считают в FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 бывших и действующих футболистов, отличающихся наибольшей эффективностью у чужих ворот.

38-летний португалец, сейчас представляющий саудовский « », занял в нем верхнюю строчку.

В топ-15 попали:

1. (Португалия);

2. ( );

3. ( );

4. (Германия);

5. ( );

6. Ромарио (Бразилия);

7. Марко ван ( );

8. Эйсебио ( );

9. Пеле (Бразилия);

10. (Уругвай);

11. (Англия);

12. (Швеция);

13. Алан Ширер (Англия);

14. Роберт Левандовски (Польша);

15. Килиан Мбаппе (Франция).

Представляющий сборную Египта Мохамед Салах занял 19-е место, бразилец Роналдо – 20-е.

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