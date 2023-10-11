Роналду – лучший завершитель в истории по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Холанд – 3-й, Пеле – 9-й, Мбаппе – 15-й

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Криштиану Роналду лучше всех использует голевые моменты, считают в FourFourTwo.

Британский журнал составил список из 32 бывших и действующих футболистов, отличающихся наибольшей эффективностью у чужих ворот.

38-летний португалец, сейчас представляющий саудовский «Аль-Наср», занял в нем верхнюю строчку.

В топ-15 попали:

1. Криштиану Роналду (Португалия);

2. Лионель Месси (Аргентина);

3. Эрлинг Холанд (Норвегия);

4. Герд Мюллер (Германия);

5. Ференц Пушкаш (Венгрия);

6. Ромарио (Бразилия);

7. Марко ван Бастен (Нидерланды);

8. Эйсебио (Португалия);

9. Пеле (Бразилия);

10. Луис Суарес (Уругвай);

11. Харри Кейн (Англия);

12. Златан Ибрагимович (Швеция);

13. Алан Ширер (Англия);

14. Роберт Левандовски (Польша);

15. Килиан Мбаппе (Франция).

Представляющий сборную Египта Мохамед Салах занял 19-е место, бразилец Роналдо – 20-е.

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105 комментариев

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Eziiko
Каким образом тут появился Холланд аж на 3 месте
+95
-6
+89
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selso99
Холланд на третьем месте в истории. Рейтинг сумасшедшие составляли?
+53
-5
+48
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Локоть Артеста
Бред. Где Сапогов?
+36
-5
+31
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corazón blanco
Понимаю здесь нахождения в топе Роналду, Месси все-таки столько лет играют на высочайшем уровне и забили огромнейшее количество голов за свои карьеры. Но Холанда на третье место - это слишком большой аванс юному дарованию.
+24
-3
+21
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luurluur96@gmail.com
а где Феномен
+10
-2
+8
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Глыба
Ответ Локоть Артеста
Бред. Где Сапогов?
в ювентусе
+12
-5
+7
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anmsm33
А где Ван Нистелрой?))
+6
-1
+5
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Uragan Boy
Ответ Денис Ширинов
Я думаю ему от роду лет 10, так что вряд ли
тебе 6
+6
-1
+5
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paha
Холланд топ 3 ? ШТА ? как это возможно, очень слишком мало игр в сравнении с другими, да сейчас он топ, но что будет на дистанции
+7
-3
+4
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Любезный Коссутий
Ответ Eziiko
Каким образом тут появился Холланд аж на 3 месте
большие авансы молодой звезде с парой сезонов на высшем уровне
+9
-6
+3
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v.belorussky
Ответ selso99
Холланд на третьем месте в истории. Рейтинг сумасшедшие составляли?
Зумеры, вероятно.
+3
0
+3
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ОМАР бб
Ответ llolishe
Как может Бензема в таком рейтинге ниже Холланда быть?
Бензема всю карьеру 1 раз лучший бомбардир ЛЧ, 0 ЗБ. Холланд уже 2 раз лучший бомбардир ЛЧ, 1 ЗБ
+2
0
+2
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Ложный Латераль
Ответ No Comment
роналду король коробки, только замыкание ,пенальти. штрафные, дриблинги, дальние удары это не его.
Голы со штрафных:

Месси 65
Роналду 60(при том, что португалец года так 2 совсем перестал забивать со штрафных)
+2
0
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Lavinka
Очередной бредо рейтинг .
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М-У-С Л-И-М
Ответ Tristan...
Плеймейкер занял второе место в списке лучших завершителей... Вся суть... А если собрать топ плеймейкеров, какое место в нём займут эти завершители?... Величайший...
Месси забивает больше чем отдаёт.
+2
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Геннадий Тимченко
Ответ Tristan...
Месси неоднократно становился лучшим плеймейкером года. Если не ошибаюсь - 5 раз. Это при том, что ещё и забивал, как топовый завершитель. На протяжении всей карьеры, долгие годы был в топах по голам, ассистам, созданным моментам, передачам под удар, разрезающим передачам, удачному дриблингу... И все эти компоненты в одном человеке(человек ли?)...
отдельно стоит отметить его игры в плей-офф ЛЧ: кроме как за Барсу не смог ни гол забить, ни результативную передачу сделать🤣
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Tristan...
Ответ М-У-С Л-И-М
Месси забивает больше чем отдаёт.
Месси неоднократно становился лучшим плеймейкером года. Если не ошибаюсь - 5 раз. Это при том, что ещё и забивал, как топовый завершитель.
На протяжении всей карьеры, долгие годы был в топах по голам, ассистам, созданным моментам, передачам под удар, разрезающим передачам, удачному дриблингу... И все эти компоненты в одном человеке(человек ли?)...
+4
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Я всех их сделал
Холанд транжирит кучу моментов, его и в топ-10 не должно быть, особенно учитывая лишь 3-4 года игры на топ-уровне. В завершении ему ещё прибавлять и прибавлять, те же Кейн и Левандовски в этом плане сильнее выглядят, а так же странно не видеть тут того же Ван Нистелроя и других людей из 90-х/нулевых
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Overkiller
Ответ anmsm33
А где Ван Нистелрой?))
На 16-ом месте.
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Фауст
Ответ Eziiko
Каким образом тут появился Холланд аж на 3 месте
каким образом Ковачичу не дали красную?
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Tornado S
Ответ Alex Kvjatkovsky
Видимо футбол вы смотрите, последние лет пять?
во сколько?
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Vinnipukh Vinni
Ответ corazón blanco
Понимаю здесь нахождения в топе Роналду, Месси все-таки столько лет играют на высочайшем уровне и забили огромнейшее количество голов за свои карьеры. Но Холанда на третье место - это слишком большой аванс юному дарованию.
Это называется пиар и раскрутка.
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Dexter Morgan
Ответ Audi
Вроде бы лучшего игрока "по всем параметрам" еще не озвучивали, а если озвучат, боюсь, что тебе это не понравится 🤣
Я не спорить пришёл.
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qw6xjkwprw
Роналдо зубастик?
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