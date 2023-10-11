Роналду – лучший завершитель в истории по версии FourFourTwo. Месси – 2-й, Холанд – 3-й, Пеле – 9-й, Мбаппе – 15-й
Криштиану Роналду лучше всех использует голевые моменты, считают в FourFourTwo.
Британский журнал составил список из 32 бывших и действующих футболистов, отличающихся наибольшей эффективностью у чужих ворот.
38-летний португалец, сейчас представляющий саудовский «Аль-Наср», занял в нем верхнюю строчку.
В топ-15 попали:
1. Криштиану Роналду (Португалия);
2. Лионель Месси (Аргентина);
3. Эрлинг Холанд (Норвегия);
4. Герд Мюллер (Германия);
5. Ференц Пушкаш (Венгрия);
6. Ромарио (Бразилия);
7. Марко ван Бастен (Нидерланды);
8. Эйсебио (Португалия);
9. Пеле (Бразилия);
10. Луис Суарес (Уругвай);
11. Харри Кейн (Англия);
12. Златан Ибрагимович (Швеция);
13. Алан Ширер (Англия);
14. Роберт Левандовски (Польша);
15. Килиан Мбаппе (Франция).
Представляющий сборную Египта Мохамед Салах занял 19-е место, бразилец Роналдо – 20-е.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
Месси 65
Роналду 60(при том, что португалец года так 2 совсем перестал забивать со штрафных)
На протяжении всей карьеры, долгие годы был в топах по голам, ассистам, созданным моментам, передачам под удар, разрезающим передачам, удачному дриблингу... И все эти компоненты в одном человеке(человек ли?)...