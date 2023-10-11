НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» примет «Бостон», «Лейкерс» сразятся с «Сакраменто»
В среду, 11 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.
«Филадельфия» примет «Бостон», «Лейкерс» сразятся с «Сакраменто».
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 12 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 12 октября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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