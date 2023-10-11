НБА. Предсезонные матчи. «Филадельфия» примет «Бостон», «Лейкерс» сразятся с «Сакраменто»

Теги результаты Бостон Лейкерс Филадельфия Сакраменто НБА Баскетбол

В среду, 11 октября, продолжатся предсезонные матчи НБА.

 «Филадельфия» примет «Бостон», «Лейкерс» сразятся с «Сакраменто».

НБА

Предсезонные матчи

Филадельфия – Бостон
Дата проведения
12 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Сакраменто
Дата проведения
12 октября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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