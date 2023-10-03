Экс-комиссар полиции Испании обвинил «Реал» в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей»
«Реал» подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона».
Об этом заявил бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо.
«Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры.
Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино, был бы самоубийцей. Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается Флорентино Переса, он неприкасаемый», – сказал Вильярехо в эфире Rac1.
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