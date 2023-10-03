Экс-комиссар полиции Испании обвинил «Реал» в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

«Реал» подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона».

Об этом заявил бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо. 

«Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры.

Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино, был бы самоубийцей. Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается Флорентино Переса, он неприкасаемый», – сказал Вильярехо в эфире Rac1. 

Экс-комиссар полиции Испании заявил, что Лапорта «слил» полицейским информацию, приведшую к заключению Роселя в тюрьму. Президент «Барсы» подаст в суд из-за этих слов

Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где труп. Покажите матч, где судья помог нам»

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130 комментариев

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barcelonistas
Вчера этот же пассажир про Барсу вкидывал, глоры Реала визжали от восторга, мол это же комиссар, 100% правда. Парни, что с лицом?
+110
-26
+84
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Владимир Самсонов
Есть ли какие-то доказательства? Если нет, то Пересу стоит подавать в суд.
+81
-34
+47
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Beyond
Операция ----> Переобувание.
Ыыыы презумция невиновности, ыыыыы)
+50
-20
+30
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ barcelonistas
Вчера этот же пассажир про Барсу вкидывал, глоры Реала визжали от восторга, мол это же комиссар, 100% правда. Парни, что с лицом?
Это другое)
+34
-7
+27
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Александр Северный
Реал и Судья слова синонимы в мировом футболе.
.
+46
-20
+26
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Перес - самый влиятельный спортивный и не только функционер в Испании. Как против такого человека могут работать судьи?
+26
-6
+20
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прощай Роналду
Ответ Владимир Самсонов
Есть ли какие-то доказательства? Если нет, то Пересу стоит подавать в суд.
Зачем спрашивать доказательства, если они Вам не интересны в случае с Барселоной? Почему-то фанатов Барселоны за вопрос Где доказательства жёсткой минусуете)))
+21
-6
+15
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sd4fmwrvz8
Вот кого судить в первую очередь нужно так это реал !!!!!
+28
-14
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134572784@vkontakte.ru
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Все крупные клубы так или иначе наверняка работают с судьями. Про честный и чистый спорт могут только глоры сливочных рассказывать)
А у тебя какие то пруфы этому есть ?
+16
-7
+9
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Tristan...
У кого то разве были сомнения? Вот и «кристально честнейший клуб всего и вся». Вот как писалась хистория этого клуба - кабинетами и судейскими свистками...
+20
-11
+9
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Raindrop Drop Top
Уголовника переса давно надо на скамью подсудимых вместе с бартомео и роселем, этот не только судей покупает так еще со своими дружками банковскими берет миллиардные кредиты безвозмездные
+20
-13
+7
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Кашшай Чакырович
Не помню ни одну команду, которая проходила с помощью двух левых голов из офсайдов ,которые видны были из космоса ,даже комментатор вскрикнул и это нормально как бы для этого клуба ,какие нужны ещё доказательства ?из год в год судьи допускают 100- и ошибок в пользу этого судесйского проекта , но 0 реакции на это общественности !
+18
-12
+6
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Станислав Л
Ответ Schiaff1no
Для понимания контекста советую загуглить имя данного персонажа. Все понятнее будет
может, лучше пересмотреть "победы" Реала в ЛЧ и как отобрали чемпионство у Барсы в 2014 и 2017?
+5
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+5
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rigobersong
Ахахахах....Это было очевидно с самого начало!:))
+15
-10
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Станислав Л
Ответ Стахович
Предположение полицейского?Еще бы спросили кухарку или учительницу) А то что Негрейре два десятилетия платили это факт
а что не так? Предположения судьи в отношении взяточничества вы же рассматривали?
+5
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ barcelonistas
Вчера этот же пассажир про Барсу вкидывал, глоры Реала визжали от восторга, мол это же комиссар, 100% правда. Парни, что с лицом?
это начало конца риала, наконец-то их подкупы стали потихоньку выявлять народу
+11
-7
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Ansu Fati
А ви дакажити! У вас ничево кроме слоф палицейскага нет!!1!
- фанаты сливочных
+11
-7
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Виктор.Кашшаи
Ответ Александр Северный
Чакыр, Кашшаи, Оливер, Клаттенбург это только немного по ЛЧ, а если по чемпионским сезонам ла лиги смотреть, то там список бесконечный достаточно
Матео Лаос, Хосе Хиль Монсано, Гонсалес Гонсалес и многие другие уже чудили в сторону реала в ЛаЛиге
+5
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LM10FCB
Дон Флорентино никогда не покупает судей. Дону Флорентино оказывают услуги, выражая ему уважение.
+4
0
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ VictorVallecano
Комментарий скрыт
Ловко ты план Лапорты раскусил)
+4
-1
+3
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прощай Роналду
Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Все крупные клубы так или иначе наверняка работают с судьями. Про честный и чистый спорт могут только глоры сливочных рассказывать)
С тату 14 на лбу)
+4
-1
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Raindrop Drop Top
Ответ Владимир Самсонов
Есть ли какие-то доказательства? Если нет, то Пересу стоит подавать в суд.
20+ пенок за сезон в ЛЛ, ЛЧ чашки все с судейским душком, тут список можно бесконечно продолжать 🤣
+13
-10
+3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ 134572784@vkontakte.ru
А у тебя какие то пруфы этому есть ?
Дело не в пруфах, а в том, что из года в год в разных чемпионатах европейские футбольные функционеры, в основном владельцы маленьких клубов, после матчей жалуются на предвзятое отношение. В Испании - жалуются в первую очередь на Мадрид. Президент Атлетико так вообще стер язык говорить одно и то же из года в год. Каждый год ходят такие разговоры.
+14
-11
+3
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Кашшай Чакырович
В этом нет вообще ничего удивительного например в недавней лиги чемпинов уже даже с вар судья Орсато просто убил Сити https://m.youtube.com/shorts/UjK5j-zwmIE ,а например гляньте как купили ла лигу 16/17 https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8&pp=ygUXIHJlYWwgcmVmZXJlZSBtaXN0YWtlcyA%3D реал это судейский проект из которого сделали культ !а Перес это такой мафиози,который вхож в альпийский клуб те он дружит с главной мировой мафией банкиров ,которые и устраивают войны, пандемийки ,меняют марионеточных политиков ,те Перес неприкасаемый !
+13
-10
+3
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ Владимир Самсонов
Есть ли какие-то доказательства? Если нет, то Пересу стоит подавать в суд.
Все крупные клубы так или иначе наверняка работают с судьями. Про честный и чистый спорт могут только глоры сливочных рассказывать)
+27
-25
+2
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