Экс-комиссар полиции Испании обвинил «Реал» в подкупе судей: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей»

«Реал» подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона».

Об этом заявил бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо.

«Реал» был замечен в этом еще до дела Негрейры.

Тот, кто осмелился бы осудить Флорентино, был бы самоубийцей. Невозможно преследовать в судебном порядке что-либо, что касается , он неприкасаемый», – сказал Вильярехо в эфире Rac1.

Экс-комиссар полиции Испании заявил, что Лапорта «слил» полицейским информацию, приведшую к заключению Роселя в тюрьму. Президент «Барсы» подаст в суд из-за этих слов

Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где труп. Покажите матч, где судья помог нам»

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