Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где труп. Покажите матч, где судья помог нам»

Теги Барселона Ла Лига судьи Сандро Росель Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Сандро Росель высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель. Решение по делу примут 9 присяжных.

«У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Пеп [Гвардиола] на тренерской скамье, затем Тито [Виланова]... Я считают очень глупыми разговоры о том, что мы выигрывали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был госслужащим.

RFEF уже заявила, что никакого влияния на судей не было. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека.

Покажите мне матч, в котором судья помог нам. Я могу показать много матчей, где они не помогали. Мы проиграли Ла Лигу в последнем туре из-за ошибки, признанной судьей», – сказал Росель в интервью Rac1.

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96 комментариев

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pit4er
Если взятку не отработали в лучшем виде, да даже если тупо присвоили деньги и ничего не сделали, то разве она перестает быть взяткой, разве это снимает всю ответственность?
+97
-18
+79
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as009595@icloud.com
А за что Барса платила миллионы судьям)?
+65
-12
+53
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Ansu Fati
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Индеец, какое отношение к УЕФА имел Негрейра?))
+29
-5
+24
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justburn
Негрейра не был гос служащим? Судейский корпус теперь частная контора?
+38
-15
+23
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Cakefabregas
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
ЛЧ причем тут?))
+31
-8
+23
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Арсен Талант-Уулу
Пока не доказано, не «волнует» что сказано
© Джэйсон Стэтхем
+26
-5
+21
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Алексей ДЕРЯВКО
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Бедолага...старался, пошёл, гуглил...и совершенно не осознаёт, что Негрейра просто не мог иметь отношения к УЕФА...
+24
-5
+19
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CJ7
То есть там кроме подкупа еще и труп есть?
+20
-3
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Евгений Шазиев
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Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Из пальца высосано. Особенно забавляет постоянное полоскание эпизода с Бускетсом. То, что он хитро выглядывал из под ладошек, не отменяет того факта, что фол был. Не сделай он этого хитрого взгляда, никто бы и не помнил уже. Про отморозка Пепе, который ломал ноги людям и запинывал лежачих вообще слов нет.
+14
-6
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Manu Maks
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Вы вообще знаете что такой Ла Лига и что за турнир Лига Чемпионов и кто такой Негейра? И за что обвиняют Барсу? PS не болею за Барселону так являюсь поклонником Мадрида! И вообще там без нас разберутся! Основание для подозрения есть! Значит будет разбирательство!
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Negoro
Ответ Ansu Fati
Индеец, какое отношение к УЕФА имел Негрейра?))
Ему плевать. Лишь бы всё до кучи. Они проигрывать не умеют. Как и их кумир из СА. Готовы вырвать статуэтку из рук любыми способами. Аля Милинковичи. "Отдай статуэтку, она моя, я лучший..". 🤭
+5
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RG26
Ответ Ansu Fati
Судейский корпус, юристы и прокуратура Спортса, ваше слово))
Пусть лучше ему ответят Хоакин Агирре и 9 присяжных - вот тогда и посмотрим.
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IM
Ответ justburn
Негрейра не был гос служащим? Судейский корпус теперь частная контора?
Судейский комитет - это одна из структур в составе Федерации футбола Испании, которая является общественной огранизацией. Вмешательство государств в дела футбольных федераций запрещено правилами ФИФА
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Tanabay
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
негрейро не работал в лиге чемпионов или тебе напомнить сколько гол забил из офсайта реал кабинет?
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Fan of Sport
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Кто плюсы ставит, у людей вообще логика есть? Какое отношение Негрейра имеет к ЛЧ? В самой Ла Лиге в пользу Барселоны никто не сможет вспомнить ошибки, наоборот, Барселоне не везло, вспомнить тот же матч против Атлетико в 38 туре в сезоне 2013/14, когда в этом матче решался чемпион, чистый гол Месси не засчитали при счёте 1-1, если бы гол засчитали и Барселона победила, то в итоге у Барсы и Атлетико было бы по 89 очков и благодаря разнице мячей и личным встречам Барселона стала бы чемпионом. Наглядный пример, раз Барселона платила судьям, то такой чистый гол в таком важном матче никогда бы не отменили. Барселона часто теряет очки в Ла Лиге из-за судейских ошибок, плюс из-за левых дисквалификаций теряют игроков на 2-3 матча, Левандовски за аплодисментами дали 3 матча, Неймара тоже за подобное 3 или 4 матча, хотя Неймара открыто провоцировали, а Винисиусу отменяют дисквалификацию за удар соперника.
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Pelerin
Во всей этой истории поражает удивительная упёртость людей с особенной днк. Они правда верят, что им ничего не будет за дачу взятки?
Могли бы пойти на сделку. Покаяться вдоль и поперёк. Утопить того же Росселя. Отделаться штрафами. Но, видимо, тогда тот же Россель начнёт говорить...
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Евгений Шазиев
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Ответ Кашшай Чакырович
А он думает что при отмашке игрока соперника нужно убить или послать в нокаут ,чтобы жёлтую показать ))) интеллект там не живёт ,только он не помнит как Интеру защитали гол из офсайда ,который уберии и Интер уехал бы домой ,а там ещё 3 таких грубых ошибки было в пользу Интера те на судейсво в тех матчах ,если кому и жаловаться, то только Барсе !
Да я прекрасно помню этот матч. В деталях. Фол на Бускетсе был железобетонный. Его ошибка лишь в том, что его взгляд через пальцы попал на камеру.
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Right Thursday night
Ответ Евгений Шазиев
А доказательства-то есть? Видеозаписи? Приходные банковские ордера? Чеки транзакций? Может их стоит предъявить общественности? Вопрос риторический. Ответ на него - Тебас.
Ответ на него Лапорта который захотел налоговый вычет на коррупцию )
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Роман Смолин
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
да слышь так можно накопать на любую команду это вообще не аргумент ошибки судей бывают на все команды особенно когда ещё небыло вара
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Начинаю переживать за негрейру.
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Isshin88
Обычно такие отмазки в таких ситуациях работают только у нас в России, да и то не для всех.
Малoлет, тебе напомнить, как оправдали сына Байдена за коррупционные делишки компании Burisma на украине?

Или это демократическая, правильная коррупция и "вы не понимаете, это другое.gif"?
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Кашшай Чакырович
Ответ Евгений Шазиев
Из пальца высосано. Особенно забавляет постоянное полоскание эпизода с Бускетсом. То, что он хитро выглядывал из под ладошек, не отменяет того факта, что фол был. Не сделай он этого хитрого взгляда, никто бы и не помнил уже. Про отморозка Пепе, который ломал ноги людям и запинывал лежачих вообще слов нет.
А он думает что при отмашке игрока соперника нужно убить или послать в нокаут ,чтобы жёлтую показать ))) интеллект там не живёт ,только он не помнит как Интеру защитали гол из офсайда ,который уберии и Интер уехал бы домой ,а там ещё 3 таких грубых ошибки было в пользу Интера те на судейсво в тех матчах ,если кому и жаловаться, то только Барсе !
+3
-1
+2
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ответ SCHOKKKK
2005/06: - незасчитанный гол Шевченко в полуфинале ЛЧ- гол Это’о в финале ЛЧ забил из оффсайда 2008/09: - ПЯТЬ неназначенных пенальти в ворота «Барсы» в матче с «Челси»! ПЯЯЯТЬ!!! 2009/10: - левое удаление Мотты за симуляцию Бускетса - гол Пике «Интеру» забит из оффсайда 2010/11: - левое удаление Ван Перси - левое удаление Пепе за симуляцию Алвеса 2011/12: - два левых пенальти в ворота «Милана» - левое ударение Терри - левый пенальти на Фабрегасе 2016/17: - два левых пенальти в ворота «ПСЖ», два неназначенных пенальти в ворота «Барсы». Это только то, что я вспомнил сходу🤣
Как в том мультике: "ты просто, очень, очень ту-пой") Лишь бы что-то написать, неважно, что не по теме)
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Kahn01
Позвоните Баллаку спросите
+11
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Eden Hazard
Ответ as009595@icloud.com
А за что Барса платила миллионы судьям)?
типа чаевых крупье когда ооооочень хорошие карты идут) думаю, это будет финальная версия в суде)
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