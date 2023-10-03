Росель о деле Негрейры: «Барсу» обвинили в убийстве, но неизвестно, где труп. Покажите матч, где судья помог нам»

Сандро Росель высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал выплату 7,7 млн евро от «Барселоны» бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвинены сам , его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и . Решение по делу примут 9 присяжных.

«У нас были Месси, Бускетс, Альба, Иньеста, Хави, Пеп [Гвардиола] на тренерской скамье, затем Тито [Виланова]... Я считают очень глупыми разговоры о том, что мы выигрывали благодаря Негрейре. И очень глупо говорить, что он был госслужащим.

RFEF уже заявила, что никакого влияния на судей не было. Нам предъявлено обвинение в убийстве, но неизвестно, где находится тело убитого человека.

Покажите мне матч, в котором судья помог нам. Я могу показать много матчей, где они не помогали. Мы проиграли в последнем туре из-за ошибки, признанной судьей», – сказал Росель в интервью Rac1.

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