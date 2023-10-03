«УЕФА нужно демонстрировать крепость яиц, если они есть. На «Уимблдоне» тоже выкобенивались – что из этого вышло?» Губерниев о бойкотах матчей с командами РФ U17

Теги сборная России U-17 премьер-лига Россия сборная Швеции U-17 высшая лига Швеция УЕФА Уимблдон Дмитрий Губерниев Федерация футбола Швеции Р-Спорт контент Футбол

Дмитрий Губерниев высказался о бойкотах матчей с российскими командами U17.

На прошлой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. За это проголосовали два из пяти вице-президентов союза, в том числе бывший президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон – при этом Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими командами.

Впоследствии Нильссон объяснил свою позицию: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта».

«Он что, сожалеет о том, что не против российских детей? С таким же успехом он может заявить: «Ах, мама, зачем я на свет появился?» Это странная история.

Мне кажется, поскольку многие страны сейчас объявляют бойкоты России, УЕФА находится под беспрецедентным давлением, но они мастера переодеваться и отскакивать. Взялся за гуж – не говори, что не дюж, как теннисисты. Понятно, что там выступают личники, но вспомните историю с «Уимблдоном»: тоже выкобенивались, но что из этого вышло? Я думаю, УЕФА нужно демонстрировать крепость своих яиц, если они у них есть», – сказал Губерниев.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Кто о чём, а майонезный всё о яйцах
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Recreated
Ответ Bring Me The Horizon
Кто о чём, а майонезный всё о яйцах
Он знает их вкус!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Давид Agabekyan
Ответ Evgeny Trifonov
Ну по фактам WTA и ATP оказались самые адекватные ну ещё и НХЛ которая даже не поднимала вопрос отмены. Только бриты заскулили сразу объяснили им что Уимблдон превратится в первенство водокачки будете шуметь, сразу допустили. И всякие бойкоты на личном уровне пресекли. УЕФА тоже так должна сделать, не устраивает? сразу технарь выписывать всяким скандинавам
НХЛ все-таки другое. Там россияне просто игроки какой-то из команд. Условно Головин и Миранчук тоже спокойно играют, а Сосьедад покупает Захаряна и никто не возмущается
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ta-tosha
За то, что УЕФА покажет федерациям крепкие яйца - денег никто не заплатит. Не нужно забывать, что именно федерации приносят основной доход и содержат эту шарашкину контору. А никак не наоборот :)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Харламов Никита
только надо учитывать, что сейчас Россия из себя представляет в Европейском футболе и что в мировом теннисе ;)
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
wadwill13
Ответ Rio de Janeiro
Бред.Пока идут боевые действия и гибнут люди всё останется как есть.Когда война заморозится и украинская повестка моментально станет периферийной, тогда уже многое изменится
серьёзно?))) изучи ближайшую историю последних 30 лет, 20 лет. особенно по принятым документам на уровне глав госудаоств) первые санкции были далеко до старта истории с Крымом. ))) и дело не в войне с Украиной, это очередной предлог. если он иссякнет- будет Армения или грузия или ещё что нибудь. тот же спорт никого не дисквалифицировали по политике кроме России, а что войн не было последние 30 лет? каждый год по 3-5 войн в мине( Израиль, США, Европа воюет в Азии на первый год) . ты реально думаешь что вот наших вернут когда Украина заглохнет? ))) Европа ничего не добывает и не производит, она только ворует и когда мир начал меняться им отступать некуда. им нужны все ресурсы и наши и Азии и Африки и желательно бесплатно.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Evgeny Trifonov
Ну по фактам WTA и ATP оказались самые адекватные ну ещё и НХЛ которая даже не поднимала вопрос отмены.
Только бриты заскулили сразу объяснили им что Уимблдон превратится в первенство водокачки будете шуметь, сразу допустили. И всякие бойкоты на личном уровне пресекли. УЕФА тоже так должна сделать, не устраивает? сразу технарь выписывать всяким скандинавам
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ Bring Me The Horizon
Кто о чём, а майонезный всё о яйцах
Перед крепостью яиц всегда должен быть майонезный ров
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вова Пупкин
Ответ wadwill13
серьёзно?))) изучи ближайшую историю последних 30 лет, 20 лет. особенно по принятым документам на уровне глав госудаоств) первые санкции были далеко до старта истории с Крымом. ))) и дело не в войне с Украиной, это очередной предлог. если он иссякнет- будет Армения или грузия или ещё что нибудь. тот же спорт никого не дисквалифицировали по политике кроме России, а что войн не было последние 30 лет? каждый год по 3-5 войн в мине( Израиль, США, Европа воюет в Азии на первый год) . ты реально думаешь что вот наших вернут когда Украина заглохнет? ))) Европа ничего не добывает и не производит, она только ворует и когда мир начал меняться им отступать некуда. им нужны все ресурсы и наши и Азии и Африки и желательно бесплатно.
Я с тобой полностью согласен! А упоротым это бесполезно объяснять. Им 30 лет по ТВ промывают мозги, что главный враг доя мира, это Россия. Им даже смогли внушить, что в авгуте 1945 на Японию ядерку сбросил СССР, а не США. У них губерниевские "яйца" вместо мозга. Лечить там кого-либо уже бессмысленно...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Log in
Ответ Богдан Бондарчук
Понятно что пока поехавший дед будет беспределить в соседних странах, от нас все будут шарахатся. 20 лет коту под хвост. Какой позор.
Момент, когда совсем не палишься с ником
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Акимов
Есть разница между индивидуальными видами спорта и сборными, где команда представляет страну. Логика понятная. В единоборствах тоже спортсмены спокойно продолжают выступать, да и футболистам, которые в Европе играют, никто не мешает особо.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Van Damme
Чем больше в стране говорят о яйцах, тем там ниже и ниже курс валют
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
An Kr
Ответ Rio de Janeiro
Бред.Пока идут боевые действия и гибнут люди всё останется как есть.Когда война заморозится и украинская повестка моментально станет периферийной, тогда уже многое изменится
сша не мешало участие в соревнованиях и убийства сербов.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркус
Какая то мода пошла про яйца говорить. Сегодня Винер похвалили,что она баба с яйцами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
trashbox
Ответ Богдан Бондарчук
Подумал что у нас ещё есть будущее, но вспомнил как сын Кадырова избил мужчину за то что тот сжег книжку.
У вас будущего действительно нет.
Объединяйтесь с Галкиным !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ Log in
Момент, когда совсем не палишься с ником
Да, неудачно получилось :D
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ добрый грек
А кроме яиц есть что демонстрировать?
ФАБ-1500 с УПМК есть, смотреть будете?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adjusted
Ответ Red Sonya
Ты мне не интересен, переведу - ты никто, чтоб говорить о будущем других
Время покажет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tima_Milan
неприступная крепость яиц
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nemecfaeton
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Влад Кокорин
Россия одна из самых сильнейших в мире спортивных держав, господа ну нельзя так с Россией…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Red Sonya
Уим оазрешил 1. Тем, кто не получает госфинансирование , 2. Полписал декларацию о нейтралитете.

Так что вперед: без госфинансирования и с декларацией.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
iPatrick
Ответ Lanw1
Давай договоримся, что в следующий раз прежде чем что-то написать, ты протрезвеешь?
Сдается мне, что комментарии Ростовского - это какой-то скрытый месадж, тайное послание. Остаётся найти ключ... 😏
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
- Привет, Дима, это Артём Дзюба. Давай я тебе крепость своих яиц продемонстрирую. Без регистрации и СМС
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аркус
Ответ Lanw1
Давай договоримся, что в следующий раз прежде чем что-то написать, ты протрезвеешь?
Ростовский вчера трезвый столько комментов выдал, все рекорды по минусам побил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий