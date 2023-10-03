«УЕФА нужно демонстрировать крепость яиц, если они есть. На «Уимблдоне» тоже выкобенивались – что из этого вышло?» Губерниев о бойкотах матчей с командами РФ U17
Дмитрий Губерниев высказался о бойкотах матчей с российскими командами U17.
На прошлой неделе УЕФА разрешил российским командам U17 вернуться к международным турнирам. За это проголосовали два из пяти вице-президентов союза, в том числе бывший президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон – при этом Шведский футбольный союз заявил, что будет бойкотировать матчи с российскими командами.
Впоследствии Нильссон объяснил свою позицию: «Мне жаль, что это истолковали так, что я не поддерживаю позицию шведского спорта».
«Он что, сожалеет о том, что не против российских детей? С таким же успехом он может заявить: «Ах, мама, зачем я на свет появился?» Это странная история.
Мне кажется, поскольку многие страны сейчас объявляют бойкоты России, УЕФА находится под беспрецедентным давлением, но они мастера переодеваться и отскакивать. Взялся за гуж – не говори, что не дюж, как теннисисты. Понятно, что там выступают личники, но вспомните историю с «Уимблдоном»: тоже выкобенивались, но что из этого вышло? Я думаю, УЕФА нужно демонстрировать крепость своих яиц, если они у них есть», – сказал Губерниев.
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Только бриты заскулили сразу объяснили им что Уимблдон превратится в первенство водокачки будете шуметь, сразу допустили. И всякие бойкоты на личном уровне пресекли. УЕФА тоже так должна сделать, не устраивает? сразу технарь выписывать всяким скандинавам
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