«Урал» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 15:00
«Урал» примет «Рубин» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 3 октября, 15.00, «Екатеринбург-Арена»
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