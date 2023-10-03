«Барса» не будет подписывать игроков старше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать их в случае необходимости

Теги Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» откажется от подписания возрастных игроков.

По информации Diario Sport, новый спортивный директор «Барселоны» Деку предпочитает не подписывать игроков старше 30 лет за исключением аренды без права выкупа. В клубе опасаются, что возрастных игроков не получится продать в случае необходимости.

Отмечается, что «Барселона» не откажется от подписания свободных агентов, но будет делать ставку на перспективу. Принятое решение вступит в силу с ноября.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

30 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Коларов
Это моя стратегия в fm.
Можно еще до декабря ждать чтобы предлагать контракты игрокам у кого осталось 6 месяцев по нынешнему контракту.
+49
0
+49
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Деку, ну ты что?
Продаёшь Ямаля за миллиард
И можно спокойно затариваться игроками 30
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ligalaiz
Ответ Александр Коларов
Это моя стратегия в fm. Можно еще до декабря ждать чтобы предлагать контракты игрокам у кого осталось 6 месяцев по нынешнему контракту.
это стратегия каждого в фм рофл
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kirill IA
Канселу: 🗿
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rigobersong
Ответ Пашка Донофф
Комментарий скрыт
Не понимаю людей, которые до сих пор правил Ла Лиги не знают. В Ла Лиге правила, что отступные обязательны в любом контракте:) Клубы просто начали троллить Лигу и прописывать всем подряд миллиардные отступные:)
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Shoxruh Abdunazarov
Специально для людей как ты : "за исключением аренды без права выкупа"
Значит выкупать не будут
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав_Анатолич
Вообще не понимаю людей, которые про отступные в лярд пишут, ну есть они и есть, это делается в первую очередь для того чтобы у всяких ПСЖ отбить желание деньгами вскружить голову молодым талантам, как это в свое время случилось с Неймаром. Дембель просто недалёкий на головку товарищ, поэтому вообще хорошо что ушел. А так, будет предложение по конкретному игроку, будет желание клуба его продать, а игрок захочет поменять команду (условный Фати) я думаю все решиться за намного меньшие средсьва
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Будылёв
Ответ Пашка Донофф
Комментарий скрыт
Я извиняюсь, а барсе вообще хотя бы раз грозил вылет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Правильно делает Деку - пора Барсе делать ставку на собственных выпускников Ла Масии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lux_Vid Александров
Ответ Александр Коларов
Это моя стратегия в fm. Можно еще до декабря ждать чтобы предлагать контракты игрокам у кого осталось 6 месяцев по нынешнему контракту.
Просто пробило ностальгией, играл в серию с 1998 по 2014 год, провёл в игре наверное минимум пару лет своей жизни... Просто флешбэк сейчас такой произошёл, аж порвало
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ Kirill IA
Канселу: 🗿
Канселу исключение в этом плане, я думаю. Готовый топ, который сразу вписался в команду и которого Сити готов продать за сравнительно небольшие деньги
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CM1
Ответ Bring Me The Horizon
Деку, ну ты что? Продаёшь Ямаля за миллиард И можно спокойно затариваться игроками 30
Попробовать продать еще можно. А вот попробует ли его кто-то купить за миллиард евро - вот это большой вопрос)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ArnoNeputevy
Правильно. Например, Левандовского.
Ну этого можно ещё шейхам летом продать, хотя конечно тоже уже за не большие деньги(учитывая возраст и оставшийся год по контракту)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Ответ Михаил Будылёв
Я извиняюсь, а барсе вообще хотя бы раз грозил вылет?
Ранее нет. Сейчас по неспортивным причинам попахивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
privet100
Ответ Александр Коларов
Это моя стратегия в fm. Можно еще до декабря ждать чтобы предлагать контракты игрокам у кого осталось 6 месяцев по нынешнему контракту.
У меня ещё брат постоянно всех до исполнения 30 лет продаёт и отказывается меня понимать напрочь - у меня лидеры порой и до 35 играют в основе ))) Каждый раз как видит мой состав, хватается за сердце )))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кривцов
Ответ CM1
Попробовать продать еще можно. А вот попробует ли его кто-то купить за миллиард евро - вот это большой вопрос)))
саудиты возьмут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pasmike
Вполне логично в ситуации, когда каждый рычаг на счету...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Эсаулов
Нашли конспекты Гинера?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
avcgloronalduMU
они фати не смогли продать, как и пуча))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ljolik888
Решение хорошое , посмотрим что будет на деле . Деку - флаг тебе в руки !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Попов
Пока у арабов есть деньги продать можно всегда, главное чтобы они не наигрались в футбол
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dan Kennedy
Всегда для игроков 30+ есть Серия А :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дима кушов
Сами за сколько пенса левандовского купили. И думают что не смогут продавать игрков 30+
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мужанов Дмитрий Александрович
Последний пенсионер которого они купили - это Левандовски(ну и Ромку, который стоил символические деньги) остальные приходили свободными агентами от которых не стоило отказываться(ну разве что от Мартинеса, да и тот может пригодиться)
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий