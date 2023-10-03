«Барса» не будет подписывать игроков старше 30 лет. Деку считает, что клуб не сможет продать их в случае необходимости

«Барселона» откажется от подписания возрастных игроков.

По информации Diario Sport, новый спортивный директор «Барселоны» предпочитает не подписывать игроков старше 30 лет за исключением аренды без права выкупа. В клубе опасаются, что возрастных игроков не получится продать в случае необходимости.

Отмечается, что « » не откажется от подписания свободных агентов, но будет делать ставку на перспективу. Принятое решение вступит в силу с ноября.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline