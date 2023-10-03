«Локомотив» гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России. «Рубин» стал 4-м и потерял шансы
«Локомотив» вышел в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России.
Команда тренера Михаила Галактионова победила «Ростов» (3:1) в игре группового этапа.
«Локомотив» набрал 10 очков и обеспечил себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России.
Команда находится на первом месте в группе B. На втором месте расположился «Урал», на третьем – «Ростов». У клубов на счету по 8 очков, в шестом туре они сыграют между собой.
«Рубин», на счету которого 4 балла, потерял шансы на выход в плей-офф.
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Рубин уже вылетел, потому что выше 4 места не поднимется, а выходит 3 команды. Алё!