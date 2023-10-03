«Локомотив» гарантировал себе выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России. «Рубин» стал 4-м и потерял шансы

Теги Локомотив Ростов Рубин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» вышел в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка России.

Команда тренера Михаила Галактионова победила «Ростов» (3:1) в игре группового этапа.

«Локомотив» набрал 10 очков и обеспечил себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Фонбет Кубка России.

Команда находится на первом месте в группе B. На втором месте расположился «Урал», на третьем – «Ростов». У клубов на счету по 8 очков, в шестом туре они сыграют между собой.

«Рубин», на счету которого 4 балла, потерял шансы на выход в плей-офф.

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4 комментария

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ezheloko
Опять Локомотив разочаровывает экспертов(
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Ебздрогыч
«Рубин», на счету которого 4 балла, потерял шансы на выход в следующий раунд плей-офф по сетке Пути РПЛ.

Рубин уже вылетел, потому что выше 4 места не поднимется, а выходит 3 команды. Алё!
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Ебздрогыч
«Рубин», на счету которого 4 балла, потерял шансы на выход в следующий раунд плей-офф по сетке Пути РПЛ. Рубин уже вылетел, потому что выше 4 места не поднимется, а выходит 3 команды. Алё!
Это называется сказать правду, но не всю🤦‍♀️
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ractorosan527@gmail.com
Ответ ezheloko
Опять Локомотив разочаровывает экспертов(
диванные эксперты
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