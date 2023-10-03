После ошибки Онана назначили пенальти в ворота «МЮ» за фол Каземиро на Мертенсе. Икарди пробил мимо

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Мауро Икарди Дрис Мертенс Иван Кружльяк Каземиро Андре Онана Футбол

Андре Онана допустил ошибку в матче с «Галатасараем».

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил Дрис Мертенс. Затем форварда «Галатасарая» сбил Каземиро.

Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».

Мауро Икарди пробил мимо.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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53 комментария

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Отец Абду
Де Хеа - обладатель золотой перчатки в прошлом сезоне. Это факт для хейтеров, которые очень поверхностно оценивают футбол. То что натворил Онана за пару матчей, это хуже чем все косяки Де Хеа за много лет...
+84
-9
+75
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Artem Piatkov
Икарди быстро исправил промах :))
+34
-3
+31
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Влад Козьминский
Икарди же мимо ударил
+21
-1
+20
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heache
Ответ Влад Козьминский
Икарди же мимо ударил
анечка так футбик смотрит
+15
-1
+14
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Artem Piatkov
Де Хеа > Онана
Роналду > Марсьяль
Сульшер > Тен Хаг
+23
-9
+14
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sabrusov
сколько можно косячить и оставаться основным?? у Давида за всю карьеру столько привозов не было, сколько у Онаны за 2 месяца! а, ну да, игра ногами же, все дела... злит, слов нет
+12
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Нурбек Лесбеков
Онана отбил? Автор ты серьёзно? Может сразу 2 гола Хейлунда записать?
+9
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+8
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corazón blanco
Фантомное отражение пенальти силой мысли - Онана действительно недооцененный гений.
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Le Tallec
Он не отразил пенальти. А привез. А Икарди не попал в ворота!!!
+6
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azimkhodjaev@icloud.com
Аха отбил это икарди промазал так будет правильнее , и вообще где этот рой кин который просил избавится от дехея ?) лучше бы дехея чем это бревно , не одного сейва за матч
+6
-1
+5
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sema mixajlov
Где он отбил? Икарди мимо ворот пробил
+5
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Богдан Бондарчук
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Вся игра МЮ - одно сплошное Онана
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
При Фергюсоне МЮ играл в футбол.
При Тен Хаге МЮ играет в онана
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Ложный Латераль
Короче, ясно, что МЮ будет бороться с Копенгагеном за место в ЛЕ. Следующему тренеру предстоит долгая чистка всей этой Авгиевой конюшни, устроенный за каких то полтора года.
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ML26
Ответ Блуждающий странник
Началось. Сейчас эксперты вылезут говорить, какой топарь был Де Хеа. Хотя сколько из-за его игры МЮ пропускал и как МЮ был ограничен. Обладатель золотой перчатки свободным агентом никому не нужен) вот парадокс
Ну Онана уже половину где-то от общего кол-ва привозов ДДХ за 10 лет собрал, только есть нюанс.
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Александр Никитин
вот же не везет чудаку один вратарь плохо играл ногами другой руками😂😂😂 на самом делел шутки шутками но я уже посоветовал манюшныму глорью приготовиться страдать без Де Хеи вы забудете что такое 18 сухарей и куча лишних не заслуженных очков, поверили в дерьмостату сектантов по которой Де Хеа якобы хуже все топ вратарей теперь выгребайте, щас каждую неделю будете писать что Де Хеа то тоже в какой то сезон несколько раз результативно ошибся😂
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Kamalio1
Отбил удар? Что за бред?! Он промахнулся с точки
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Alikos777
Во-первых Икарди мимо ударил, во-вторых Онана чистый идиот. , а В-третьих они все уже задрали, как будто эти кривоногие необучаемые.
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azimkhodjaev@icloud.com
Аха отбил это икарди промазал так будет правильнее , и вообще где этот рой кин который просил избавится от дехея ?) лучше бы дехея чем это бревно , не одного сейва за матч
+2
0
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Борис Энгельгардт
чем он его отбил, силой мысли?)
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aim
Отбил ? Нагнав ужас на летящий мимо мяч или как он отбил ?
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Азим Хасанов
Он не отбивал, тот промазал
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Блуждающий странник
Ответ Отец Абду
Де Хеа - обладатель золотой перчатки в прошлом сезоне. Это факт для хейтеров, которые очень поверхностно оценивают футбол. То что натворил Онана за пару матчей, это хуже чем все косяки Де Хеа за много лет...
Началось. Сейчас эксперты вылезут говорить, какой топарь был Де Хеа. Хотя сколько из-за его игры МЮ пропускал и как МЮ был ограничен. Обладатель золотой перчатки свободным агентом никому не нужен) вот парадокс
+11
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Aleksandr Dubovik
Роналду бы даже тут не затерялся, в таком мертвом МЮ, но лысому виднее, наверное уже билеты до Амстердама смотрит
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Dmitry Kochnev
Ответ real19024ver
Зато ногами играет хорошо. Правда мяч ловить в стоимость не входило, видимо.
Сегодня отлично ногой сыграл на пенальти
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