После ошибки Онана назначили пенальти в ворота «МЮ» за фол Каземиро на Мертенсе. Икарди пробил мимо

Андре Онана допустил ошибку в матче с «Галатасараем».

В матче 2-го тура группового этапа чемпионов вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил . Затем форварда « » сбил .

Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».

Мауро Икарди пробил мимо.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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