После ошибки Онана назначили пенальти в ворота «МЮ» за фол Каземиро на Мертенсе. Икарди пробил мимо
Андре Онана допустил ошибку в матче с «Галатасараем».
В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана совершил неточный пас в штрафной площади, после которого мяч получил Дрис Мертенс. Затем форварда «Галатасарая» сбил Каземиро.
Арбитр Иван Кружльяк показал бразильцу вторую желтую карточку и назначил пенальти в ворота «МЮ».
Мауро Икарди пробил мимо.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Роналду > Марсьяль
Сульшер > Тен Хаг
При Тен Хаге МЮ играет в онана