Умар Кремлев: «Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от матери»

Теги IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев высказался о возможном выступлении российских спортсменов без флага.

«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь четкое решение. Надо иметь четкую позицию, тогда и там будут к нам по‑другому относиться. Один раз позволили – все!

Почему‑то кто‑то думает, что спортсмены должны быть ничьи. Олимпийское движение зарабатывает колоссальные деньги, но где они? Получается, какая‑то группа взяла в рабство спортсменов, они смотрят шоу, курят сигары, а потом забирают деньги себе.

А страны должны их обеспечивать, готовить к соревнованиям и так далее. Это хуже фашизма, по‑другому и не назову. Когда это все прекратится? Просто надо об этом говорить, говорить в лоб, а не сидеть на заборе и смотреть по ветру», – заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

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12 комментариев

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Геннадий Тимченко
и это говорит человек, который в угоду конъюнктуре отказался от фамилии отца и взял "патриотическую"🤬🤬🤬
+41
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MBayern7
Сказал Умар, который отказался от фамилии предков Лутфуллоева (Лутфулла (арабский: ), означающий Доброту или Милость Божью) в пользу Кремлева...
+19
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Мага осторожный
Ну он то очень легко от отца отказался
+14
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Геннадий Тимченко
и это говорит человек, который в угоду конъюнктуре отказался от фамилии отца и взял "патриотическую"🤬🤬🤬
Взял фамилию матери. Кремль - его мать.
+12
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s_kapa
Слушать Умара Кремлева - то же самое, что оскорблять логику и здравый смысл
+9
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Ебздрогыч
Я извиняюсь, а где этот деятель был последние 8 лет, когда мы выступали без флага и без гимна? И особо не возникали вопросы ехать-не ехать, только у совсем отбитых фриков
+10
-3
+7
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Олег Акимов
«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от матери»
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... или от фамилии своей семьи
+5
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Комнатный Герой💪
Насколько я помню, это Путин придумал или позволил выступать без Флага и гимна. Представить не могу что бы США или Китай стерпели такое... Но Умар конечно не скажет о Путине, это другие виноваты.
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Всеволод Бобров
"да реп-батл смертельно более, но от кровати больной матери не убегают"
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Olga.t
Какие-то топорные методички цитирует г-н Лутфуллоев (он же Кремлёв), видимо написаны Мединским. Никакой фантазии, полёта мысли...
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Сергей
А этот всё тож да про тож
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