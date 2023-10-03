Умар Кремлев: «Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от матери»

Умар Кремлев высказался о возможном выступлении российских спортсменов без флага.

«Выступать без флага и гимна – то же самое, что отказаться от своей матери. Кого они там представляют без символики? Не надо думать, надо иметь четкое решение. Надо иметь четкую позицию, тогда и там будут к нам по‑другому относиться. Один раз позволили – все!

Почему‑то кто‑то думает, что спортсмены должны быть ничьи. Олимпийское движение зарабатывает колоссальные деньги, но где они? Получается, какая‑то группа взяла в рабство спортсменов, они смотрят шоу, курят сигары, а потом забирают деньги себе.

А страны должны их обеспечивать, готовить к соревнованиям и так далее. Это хуже фашизма, по‑другому и не назову. Когда это все прекратится? Просто надо об этом говорить, говорить в лоб, а не сидеть на заборе и смотреть по ветру», – заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

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