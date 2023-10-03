Лига чемпионов. «Сосьедад» в гостях у «Ред Булл», «Реал» против «Наполи», «МЮ» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику»

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Стартует 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет в гостях с «Ред Булл», «Реал» встретится на выезде с «Наполи», «Арсенал» – с «Лансом», «Бавария» – с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Унион Германия – Брага Португалия
Дата проведения
3 октября, 19.45, «Олимпияштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ред Булл Австрия – Реал Сосьедад Испания
Дата проведения
3 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи Италия – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСВ Нидерланды – Севилья Испания
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс Франция – Арсенал Англия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
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Интер Италия – Бенфика Португалия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Манчестер Юнайтед Англия – Галатасарай Турция
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Копенгаген Дания – Бавария Германия
Дата проведения
3 октября, 22.00, «Паркен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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7 комментариев

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AdekvaT
Наконец-то вторник и нормальный футбол!!! Я думал что не дождусь тура группового этапа Кубка России !!!
+5
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+4
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Cruel Snake
Почему в заголовке «Сосьедад» не Захаряна? А также почему «Реал»—«Наполи» играют на «Сан Паоло», а не на «Диего Армандо Марадона»?
+2
-2
0
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Kubinec_
Реалу, МЮ и Бенфике победы
0
0
0
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