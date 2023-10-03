Лига чемпионов. «Сосьедад» в гостях у «Ред Булл», «Реал» против «Наполи», «МЮ» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику»

Стартует 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник « » Арсена Захаряна сыграет в гостях с « », « » встретится на выезде с « », «Арсенал» – с «Лансом», «Бавария» – с «Копенгагеном», « » примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику».

Лига чемпионов

Групповой этап

2-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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