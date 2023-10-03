Лига чемпионов. «Сосьедад» в гостях у «Ред Булл», «Реал» против «Наполи», «МЮ» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику»
Стартует 2-й тур группового этапа Лиги чемпионов.
Во вторник «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет в гостях с «Ред Булл», «Реал» встретится на выезде с «Наполи», «Арсенал» – с «Лансом», «Бавария» – с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» примет «Галатасарай», «Интер» – «Бенфику».
Групповой этап
2-й тур
- Дата проведения
- 3 октября, 19.45, «Олимпияштадион»
- Дата проведения
- 3 октября, 19.45, «Ред Булл Арена»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Филипс Стадион»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 3 октября, 22.00, «Паркен»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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