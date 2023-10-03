«Локомотив» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
«Локомотив» примет «Ростов» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 3 октября, 17.15, «стадион Локомотив»
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