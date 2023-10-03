«Локомотив» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги Локомотив Ростов ФОНБЕТ Кубок России онлайны Футбол

«Локомотив» примет «Ростов» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Локомотив – Ростов
Дата проведения
3 октября, 17.15, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

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3 комментария

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Алексеич (Ростов-Дон)
Надеюсь, матч будет зрелищным. А так: вперёд, Ростов!
+3
-1
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Артем Гладских
вперёд ростов!
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Лжетрофеич
отдзюбим пуделька!
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