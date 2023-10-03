УЕФА опроверг создание нового еврокубкового турнира: «Не работаем над проектами подобного рода. Неприятие нами так называемой Суперлиги хорошо задокументировано»

УЕФА опроверг сообщения о реформе формата еврокубков.

Вчера испанская газета El Pais сообщила, что УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, состоящего из трех дивизионов – Суперлиги, и Лиги претендентов.

«УЕФА не работает ни над каким новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, совершенно необоснованны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч», – заявили в УЕФА.

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