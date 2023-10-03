УЕФА опроверг создание нового еврокубкового турнира: «Не работаем над проектами подобного рода. Неприятие нами так называемой Суперлиги хорошо задокументировано»

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УЕФА опроверг сообщения о реформе формата еврокубков.

Вчера испанская газета El Pais сообщила, что УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов (ECA) разрабатывает концепцию нового турнира, состоящего из трех дивизионов – Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов.

«УЕФА не работает ни над каким новым проектом подобного рода. Неприятие УЕФА так называемой Суперлиги хорошо задокументировано, и слухи, предполагающие что-то иное, совершенно необоснованны.

Мы с нетерпением ожидаем введения нового формата клубных соревнований с 2024 года, который поддерживает принцип, согласно которому выступление во внутреннем первенстве является ключом к квалификации в еврокубки, и позволит болельщикам увидеть еще больше важных европейских матчей, лучший конкурентный баланс и открытый турнир, где важен каждый матч», – заявили в УЕФА. 

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13 комментариев

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Всеволод Соколов
Вбросили, проверили реакцию, идея не зашла - опровергли
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iPatrick
Господа провели анализ комментариев на спортсе и поняли, что ошиблись 😏
+12
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Сергей48
Ответ Всеволод Соколов
Вбросили, проверили реакцию, идея не зашла - опровергли
Согласен. Идёт мониторинг…
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vova123456
Ответ Всеволод Соколов
Вбросили, проверили реакцию, идея не зашла - опровергли
Но они же только через сезон начнут новый формат ЛЧ, Лига Конференции появилась. Зачем им в 2027 опять всё менять, так что думаю реально они не планируют создать суперлигу, рано ещё.
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Rio de Janeiro
Суперлига, при нынешней степени глобализации, капитализации и исторического расслоения внутри национальных чемпионатов, лишь вопрос времени, как бы кто не пыжился против этого
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Twisted Fate
Следующий шаг поменять название с "суперлиги",на,что-то другое. У "Суперлиги" репутация уже некудышная.
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Мақсат Алдаш
Не могу наити ответы на мои коменты, что то в сайте изменилось, кто можеть подсказать
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Андрей Меньшиков
Либо УЕФА врут, что не разрабатывают этот проект, либо то была утка от Переса, чтобы подорвать авторитет УЕФА и подготовить почву для Суперлиги.
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3193923.html?sl=1
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Мақсат Алдаш
Можно так сделать, пуст те 16 именитых команд играют меж собой во время группого этапа ЛЧ, лучшие допустим 8 команд выходить на плей офф, там они встречаются с 8 лучшими командами с группового этапа ЛЧ, тогда обе стороны, будут довольны, и спортивных принцип частично будет соблюдено..
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