Боатенг о тен Хаге: «Он должен уйти, думаю – не тот уровень, чтобы тренировать «МЮ». Роналду был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его – это слишком»
Кевин-Принс Боатенг считает, что Эрик тен Хаг должен покинуть «Манчестер Юнайтед».
«Думаю, он должен уйти. Судя по тому, что я вижу, здесь нет энергии. Я не вижу ничего. К тому же то, что он сделал с Роналду, и тому подобное – это уже слишком. Думаю, что он не на том уровне, чтобы быть тренером «Манчестер Юнайтед». Даже команда не самая лучшая – есть несколько хороших игроков, но не лучших.
Огня по-прежнему нет. На «Олд Траффорд» все происходит так, как вы сказали: они забивают, но нет скорости, нет злости, никто не показывает огонь и темперамент. Если игроки этого не делают, то это должен сделать тренер.
[Роналду] был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его. Он идет против лучшего игрока в команде – нельзя так поступать, нужно проявить к нему уважение. Есть разные способы отпустить игрока, и я думаю, что он выбрал неправильный.
Думаю, нужно просто честно сказать игроку, чего вы от него хотите, игрок скажет, что он хочет делать – а потом он уйдет или остается и отдаст все», – сказал экс-форвард в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
75 комментариев