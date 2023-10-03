Боатенг о тен Хаге: «Он должен уйти, думаю – не тот уровень, чтобы тренировать «МЮ». Роналду был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его – это слишком»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Кевин-Принс Боатенг премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эрик тен Хаг Футбол

Кевин-Принс Боатенг считает, что Эрик тен Хаг должен покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, он должен уйти. Судя по тому, что я вижу, здесь нет энергии. Я не вижу ничего. К тому же то, что он сделал с Роналду, и тому подобное – это уже слишком. Думаю, что он не на том уровне, чтобы быть тренером «Манчестер Юнайтед». Даже команда не самая лучшая – есть несколько хороших игроков, но не лучших.

Огня по-прежнему нет. На «Олд Траффорд» все происходит так, как вы сказали: они забивают, но нет скорости, нет злости, никто не показывает огонь и темперамент. Если игроки этого не делают, то это должен сделать тренер.

[Роналду] был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его. Он идет против лучшего игрока в команде – нельзя так поступать, нужно проявить к нему уважение. Есть разные способы отпустить игрока, и я думаю, что он выбрал неправильный.

Думаю, нужно просто честно сказать игроку, чего вы от него хотите, игрок скажет, что он хочет делать – а потом он уйдет или остается и отдаст все», – сказал экс-форвард в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE. 

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75 комментариев

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Stadjer
Роналду при Тен Хаге забил в АПЛ 1 гол, и при этом пропустил предсезонку. Каким еще лучшим бомбардиром он был?
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Борис Энгельгардт
Ответ Iamliam
Наоборот хорошо что в МЮ за год поняли, что развиваться по модели команда 1го игрока с 37 Роналду не имеет смысла(это подтверждалось 6 местом в АПЛ). Теперь все правильно.
да, теперь лучший бомбардир - Каземиро)
+45
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+41
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Streetbor
скиньте статистику Роналду при Эрике этому эксперту бгг. Думаю он удивится)
+37
-16
+21
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Konstantin Meerov
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Роналду играл в страте кучу игр, но был пассажиром
+16
-7
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FortMinor
Ответ QWertY
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так в том и проблема что это его главное и единственное достижение
+13
-5
+8
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Блуждающий странник
Тен Хага может в ближайшем будущем даже уволят через месяц или два, но с Роналду он поступил правильно. Люди тут уже забыли как он себя вёл. При всем величии он открыто хотел уйти из клуба и не тренировался больше месяца, не поехал в турне и ещё куча мелких конфликтов с игроками и тренером. Та ситуация когда он на замену не вышел это лишь верхушка айсберга. Роналду счастлив в СА и для его карьеры это лучше, он не готов смириться, что сдал, а это факт. Там он будет лучший по статистике, а в АПЛ он просто бы сдулся как и произошло при Тен Хаге и дело не в нем. В старте Роналду выпускали, но этот уровень уже не тянул
+8
-3
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Phantomm
Роналду Роналду,хватит уже его впихивать везде,он уже нашел свою лигу
+20
-16
+4
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VERBLYUD
Ну кстати, Тен Хаг давал ему приличное время, но он за пол года забил только 1 гол в АПЛ)) Даже в ЛЕ против слабых соперников он выглядел как дерево))
+16
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Фанат футбола 777
Ответ Phantomm
Роналду Роналду,хватит уже его впихивать везде,он уже нашел свою лигу
Если не интересно, то не читай
+11
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Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Фанаты МЮ небось думали что 10Хаг будет новым Гвардиолой. Оказался обычным лузером. Жаль красных.
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Антиглор17
Роналду не то что МЮ, он уже и в Бернли не пригодился бы.
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Дмитрий Васин
Ответ analitik73
В прошлом сезоне Рон за полгода в МЮ , а точнее за 520 минут забил 1 гол, Рэшфорд уже в этом снхоне забил 1 гол ,но за 610 минут.
В том то и дело, да Роналду провалил начало сезона, но надо было ему дать время, в сезона 17-18 он забил 4 гола до зимы в чемпе, а потом 21 во 2 круге.
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analitik73
Ответ VERBLYUD
Ну кстати, Тен Хаг давал ему приличное время, но он за пол года забил только 1 гол в АПЛ)) Даже в ЛЕ против слабых соперников он выглядел как дерево))
В прошлом сезоне Рон за полгода в МЮ , а точнее за 520 минут забил 1 гол, Рэшфорд уже в этом снхоне забил 1 гол ,но за 610 минут.
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Konstantin Meerov
Ответ FortMinor
так в том и проблема что это его главное и единственное достижение
он взял кубок лиги и вывел команду в финал кубка англии. в суперконкурентном чемпике занял 3 место, оставив не у дел Ливер, Челси, Тотенхэм. для дебютного сезона после провального 6 места - отличный результат
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mufc19581
Сейчас каждый Боатенг будет рассказывать что делать Тен Хагу
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koshaus
Ответ Streetbor
скиньте статистику Роналду при Эрике этому эксперту бгг. Думаю он удивится)
Какая статистика? Если Рон при лысом недоразумении сыграл только три полных матча из 10-ти, половину из 10-ти матчей играл меньше тайма.
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Фанат футбола 777
Фейковый лысый шарлатан
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Negoro
Когда его братишку Месси посадил на пятую точку в своё время - это явно сказалось и на этом мужчине. Такое ощущение, что это Тен Хаг давал интервью Моргану, а не Роналду. Смех да и только. Выгнали и правильно сделали.
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хавбек+
Роналду сделал правильный выбор, не молодой уже чтобы выуживать очко в бусе
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Иван Лапин
Ответ Антиглор17
Роналду не то что МЮ, он уже и в Бернли не пригодился бы.
что за бред от хейтерка
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Борис Энгельгардт
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Рэшфорд не травмирован) каждую неделю в старте, а вот забил столько, за сколько Роналду сел на скамейку навсегда
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Audi
А Сантуш его на лавку посадил , чтобы поддержать Тен Хага? Может дело уже не в тренерах, он уже не тянет европейский футбол, пусть на Истиклолах лучше отрывается.
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Эрик Оганезов
Аналитика подъехала
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Глеб Глебыч
так роналду после того как опустил манчестер со второго места на шестое всё лето провёл в поисках нового клуба, чтобы сыграть в лиге чемпионов, всеми действиями показывая, что осенью играть за манчестер не будет, но оказался никому не нужен. тен хаг сделал так, как должен был поступить тренер манчестера с игроком, который не уважает клуб. к тому же по итогу роналду провалил старт сезона, провалил чм, и заслуженно оказался в саудовской аравии. о чём вообще тут говорить. тен хага можно критиковать за многое, но тут всё было по делу
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Kappa Pride
Ответ analitik73
Криш играл при тен Хаге всего 520 минут. Всего три матча Рон провел полностью Остальные 7 матчей-все время то его меняли ,то с замены выпускали .Вы хотите при этом высокую результативность? Рэшфорд в этом сезоне уже отыграл 610 минут-7 матчей,забив 1 гол.Тен Хаг считает это нормальным.
как будто тен хаг заставлял рончика прогуливать тренировки тем летом
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