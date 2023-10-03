Кевин-Принс Боатенг считает, что Эрик тен Хаг должен покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, он должен уйти. Судя по тому, что я вижу, здесь нет энергии. Я не вижу ничего. К тому же то, что он сделал с , и тому подобное – это уже слишком. Думаю, что он не на том уровне, чтобы быть тренером « ». Даже команда не самая лучшая – есть несколько хороших игроков, но не лучших.

Огня по-прежнему нет. На «Олд Траффорд» все происходит так, как вы сказали: они забивают, но нет скорости, нет злости, никто не показывает огонь и темперамент. Если игроки этого не делают, то это должен сделать тренер.

[Роналду] был лучшим бомбардиром, а он просто выгнал его. Он идет против лучшего игрока в команде – нельзя так поступать, нужно проявить к нему уважение. Есть разные способы отпустить игрока, и я думаю, что он выбрал неправильный.

Думаю, нужно просто честно сказать игроку, чего вы от него хотите, игрок скажет, что он хочет делать – а потом он уйдет или остается и отдаст все», – сказал экс-форвард в эфире ютуб-канала Rio Ferdinand Presents FIVE.

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