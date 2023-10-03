«Зенит» с 11 очками возглавил группу в Кубке. Команда Семака вышла в 1/4 финала верхней сетки плей-офф

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Ахмат Футбол

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 2:1. За тур до конца группового этапа «Зенит» с 11 очками возглавил группу, обойдя «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Команда под руководством Сергея Семака обеспечила себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф. Обойти «Зенит» в последнем туре может лишь «Балтика».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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22 комментария

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Сергей Жарковский
С победой Зенит! Первое место в группе, так держать.👏👏👏
+17
-7
+10
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Кирилл
Ответ Bring Me The Horizon
Лазарев там на табло не показывал, случайно? Никто не видел?
Понятное дело, что вы ему это припоминаете, но у Лазарева травма и он никак не мог сыграть сегодня.
+14
-5
+9
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Тралл из Питера
Мантуан понравился, молодец, бегал, гол сделал, красавчик

Также Адамов, мне кажется, должен в старте играть, пару раз выручил

Всех зенитовцев с победой и выходом из группы
+9
-2
+7
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Bring Me The Horizon
Ответ Кирилл
Понятное дело, что вы ему это припоминаете, но у Лазарева травма и он никак не мог сыграть сегодня.
Жаль, здоровья ему
+7
0
+7
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a.k.a. DRAGON0928
Нужна была победа, хоть и такая
+7
-1
+6
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Дмитрий Королёв
Ответ Alex Aminov
Комментарий скрыт
как скажешь))
+7
-1
+6
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Зелёный гопник
Ответ Slavnov
Ничего себе,первые в группе,эту таблицу надо вырезать
Обычно вы так делаете)
Трехтуровые чемпионы 🤣
+7
-1
+6
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Кочевник56
sports.ru, а где таблица Кубка России по футболу.......???
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MustOilHelsinki
А ведь говорили, что при Семаке Зенит только проваливается в еврокубках. А в итоге Сергей Богданович взял и вывел клуб в плей-офф Лиги Чемпионов! Ну где вы, хейтеры?!
+2
-2
0
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Любовь Мелехова
Ответ Slavnov
12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России
Так это же все в далеком прошлом.
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kokakoka
Ответ Slavnov
12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России
А как же европейские трофеи? Копа Дель Соль
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justburn
Ответ Slavnov
12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 4-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России
Участники 1/4 ЛЧ, победители Наполи, трехтуровые чемпионы, короли Кубка пари матч, обладатели Копа дель соль (единственные в России) . Чего не продолжил.
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Alexosf
Ответ kokakoka
А как же европейские трофеи? Копа Дель Соль
👍 зачёт
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