«Зенит» с 11 очками возглавил группу в Кубке. Команда Семака вышла в 1/4 финала верхней сетки плей-офф

«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.

В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ « » обыграл «Балтику» со счетом 2:1. За тур до конца группового этапа «Зенит» с 11 очками возглавил группу, обойдя «Балтику», « » и « ».

Команда под руководством обеспечила себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф. Обойти «Зенит» в последнем туре может лишь « ».

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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