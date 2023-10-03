«Зенит» с 11 очками возглавил группу в Кубке. Команда Семака вышла в 1/4 финала верхней сетки плей-офф
«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Фонбет Кубка России.
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ «Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 2:1. За тур до конца группового этапа «Зенит» с 11 очками возглавил группу, обойдя «Балтику», «Ахмат» и «Крылья Советов».
Команда под руководством Сергея Семака обеспечила себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф. Обойти «Зенит» в последнем туре может лишь «Балтика».
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Также Адамов, мне кажется, должен в старте играть, пару раз выручил
Всех зенитовцев с победой и выходом из группы
Трехтуровые чемпионы 🤣