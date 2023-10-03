Беллингем забил 8 голов в 9 матчах за «Реал». Джуд набрал 1+1 в первом тайме игры с «Наполи»
Джуд Беллингем забил и сделал передачу в матче против «Наполи».
«Наполи» и «Реал» (1:2, первый тайм) проводят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 27-й минуте игры Джуд Беллингем отметился результативной передачей, после которой мяч забил Винисиус.
Спустя семь минут, на 34-й минуте, англичанин сам отличился точным ударом, выведя мадридцев вперед в игре – 2:1.
Беллингем проводит девятый матч за испанский клуб с учетом всех турниров. На его счету теперь 11 (8+3) баллов по системе «гол+пас».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал».
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Не хочется повторяться, но как же Мадриду повезло с ним!))
Гави игрок другого плана, он и не должен всех обыгрывать и забивать. В плане техники Белингем более оснащён нежели Гави.
нужно же приплетсти Гави, после каждого удачного действия Белингема, ради плюсов.