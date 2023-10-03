Беллингем забил 8 голов в 9 матчах за «Реал». Джуд набрал 1+1 в первом тайме игры с «Наполи»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем забил и сделал передачу в матче против «Наполи».

«Наполи» и «Реал» (1:2, первый тайм) проводят матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 27-й минуте игры Джуд Беллингем отметился результативной передачей, после которой мяч забил Винисиус.

Спустя семь минут, на 34-й минуте, англичанин сам отличился точным ударом, выведя мадридцев вперед в игре – 2:1.

Беллингем проводит девятый матч за испанский клуб с учетом всех турниров. На его счету теперь 11 (8+3) баллов по системе «гол+пас».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал».

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79 комментариев

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corazón blanco
Беллингем просто невероятен. Его игра вызывает восторг. Прекрасный перехват совершил и не пожадничал, а отдал передачу Винисиусу. Ну а потом совершил слаломный проход, просто вскрыв всю оборону Наполи. Великолепный трансфер!
+93
-16
+77
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ZA.RMA
Восхищаюсь игрой Джуда. Понятно дело, что все итак знали и видели его огромный потенциал, НО чтобы настолько и так быстро? Просто вау!

Не хочется повторяться, но как же Мадриду повезло с ним!))
+50
-8
+42
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KiNG_K
Ответ rigobersong
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ты про себя?)
+34
-6
+28
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Manu Maks
Ригоберка не может держать удар и поставил меня в чёрный список)))))
+23
-4
+19
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Отец Абду
За 9 матчей забил больше, чем легендарный Азар за 4 сезона:)
+22
-6
+16
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Топлю за барсу 10 лет
не сравнивайте пожалуйста гави и педри с Беллингемом, он на 3 головы выше
+20
-5
+15
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udiekemen
Ригоберка всех минисует)
+17
-4
+13
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Shuller18
Но Голден бой конечно же отдадим безголовой кочерыжке Гави...
+22
-9
+13
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Demyan Grachev
ригоберка вечный ######,ограничивает ответы ем3
+15
-3
+12
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Дороф
Ответ KiNG_K
ты про себя?)
Не, Риго - любитель 🍄
+13
-3
+10
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Пацанчик реальный
Ответ Дороф
Не, Риго - любитель 🍄
Не……..Риго любитель 8::::::::::::::> 😂😂😂
+11
-1
+10
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Real_v_dushe
Этот гол шедеврален
+13
-4
+9
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udiekemen
Лучший трансфер за несколько лет
+9
-2
+7
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Gravdaar Iyaad
Голден бой "Ямалю" оррррррррр
+10
-4
+6
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Manu Maks
Ответ KiNG_K
ты про себя?)
Да он про себя
+9
-3
+6
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дмитрий кутаев
Вот из-за таких игроков хочется смотреть футбол!!
+10
-4
+6
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Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас
+6
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JENNINGS
Джуд, пожалуйста, не останавливайся!💪
+10
-5
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Юрий Поляков
Космический топ 🔝 вот что значит нашел свой клуб а черепаха все мнется 🤣🤣🤣
+9
-4
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Кузя Гитарист
Ответ Shuller18
Но Голден бой конечно же отдадим безголовой кочерыжке Гави...
Сейчас вся кодла во главе с Ригобером активно лоббируют Бальде
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VuNePonimaete
Ответ Владимир Владимирович
Не понимаю откуда у некоторых хейт исходит в сторону Беллингема? Он недавно пару матчей не забил, его чуть ли не переоценённым называли. Погба Антони Коутиньо Кайседо и много других купленные выше ста лямов ничего не показали, а Беллингем который кстати по происхождению больше опорный полузащитник нежели атакующий, а чувак и там и там справляется, топовый трансфер, даже если Джуд не будет забивать по 20 голов в лалиге за сезон, он всё равно будет выполнять очень полезную игру в полузащите. Беллингем это игрок Реала на ближайшие 10 лет минимум. Напомню юноше 20 лет сейчас
Называли так только фанатики Барселоны, для всех адекватных болельщиков Беллингем топ игрок
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Blaumerc
Ответ Топлю за барсу 10 лет
не сравнивайте пожалуйста гави и педри с Беллингемом, он на 3 головы выше
да никто и не сравнивает Гави с Белингемом, кроме самих глоров Мадрида.
Гави игрок другого плана, он и не должен всех обыгрывать и забивать. В плане техники Белингем более оснащён нежели Гави.
нужно же приплетсти Гави, после каждого удачного действия Белингема, ради плюсов.
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Как жаль что ливерпуль за него борьбу проиграл. Мастер во всём - и отобрать может, и пробить, и пас отдать, и на дриблинге пробежать. Довольно высокий и массивный, но при этом с несвойственной своим габаритам ловкостью. Ну и результативность бешеная, для полузащитника иметь голевое действие практически в каждом матче это что-то запредельное
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SergioRamos92
Настрелял к октябрю больше чем Азар за 4 года в Мадриде
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Дороф
Ответ Кузя Гитарист
Сейчас вся кодла во главе с Ригобером активно лоббируют Бальде
И уже ненавидят Тейлор Свифт.
+1
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