Джуд Беллингем забил и сделал передачу в матче против «Наполи».

« » и « » (1:2, первый тайм) проводят матч второго тура группового этапа .

На 27-й минуте игры отметился результативной передачей, после которой мяч забил Винисиус.

Спустя семь минут, на 34-й минуте, англичанин сам отличился точным ударом, выведя мадридцев вперед в игре – 2:1.

Беллингем проводит девятый матч за испанский клуб с учетом всех турниров. На его счету теперь 11 (8+3) баллов по системе «гол+пас».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Реал».

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