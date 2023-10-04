«МЮ» проиграл два первых матча в ЛЧ – «Галатасараю» и «Баварии». Команда тен Хага идет 4-й в группе
«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов.
Команда тренера Эрика тен Хага уступила «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд» в игре второго тура группового этапа турнира.
В первом туре турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4).
Для манкунианцев это также второе поражение подряд, поскольку 30 сентября команда проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в АПЛ.
Английский клуб находится на четвертом месте в группе А Лиги чемпионов, не имея на своем счету набранных очков.
В следующем матче турнира команда встретится с «Копенгагеном», на счет которого 1 балл.
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то МЮ и после 3 матча будет 0 очков
1. Бавария - 6 очков
2. Галатасарай - 4
3. Копенгаген - 1
4. МЮ - 0
Лысый выполнил своё обещание:)
Глоры МЮ после матча с Галатасараем-не совпадение