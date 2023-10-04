«МЮ» проиграл два первых матча в ЛЧ – «Галатасараю» и «Баварии». Команда тен Хага идет 4-й в группе

«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов.

Команда тренера уступила «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд» в игре второго тура группового этапа турнира.

В первом туре турнира « » проиграл «Баварии» (3:4).

Для манкунианцев это также второе поражение подряд, поскольку 30 сентября команда проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в .

Английский клуб находится на четвертом месте в группе А Лиги чемпионов, не имея на своем счету набранных очков.

В следующем матче турнира команда встретится с «Копенгагеном», на счет которого 1 балл.

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