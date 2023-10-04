«МЮ» проиграл два первых матча в ЛЧ – «Галатасараю» и «Баварии». Команда тен Хага идет 4-й в группе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай Лига чемпионов УЕФА Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл два матча подряд в Лиге чемпионов.

Команда тренера Эрика тен Хага уступила «Галатасараю» (2:3) на «Олд Траффорд» в игре второго тура группового этапа турнира.

В первом туре турнира «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (3:4).

Для манкунианцев это также второе поражение подряд, поскольку 30 сентября команда проиграла «Кристал Пэлас» (0:1) в АПЛ.

Английский клуб находится на четвертом месте в группе А Лиги чемпионов, не имея на своем счету набранных очков.

В следующем матче турнира команда встретится с «Копенгагеном», на счет которого 1 балл.

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161 комментарий

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kaka10
Судя по тому какой бой дал Копенгаген Баварии,
то МЮ и после 3 матча будет 0 очков
+90
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Роман
Я запутался. Кто виноват то? Роналду, де Хея, Санчо или кто-то еще
+75
-13
+62
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Гамаль Хайдаров
все стабильно в этом мире, у Реала волевая победа, у Баварии максимальное количество очков, а об МЮ опять вытерли ноги
+57
-3
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Bunyod Turgunov
В двух матчах ЛЧ пропустили 7 голов. Если не смотреть на название команды то можно подумать что это какой-то клуб из Молдовы или Кипра
+46
-2
+44
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Sanan1908
Походу лысому конец
+29
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zzzeeerrrooo
Ответ Bunyod Turgunov
В двух матчах ЛЧ пропустили 7 голов. Если не смотреть на название команды то можно подумать что это какой-то клуб из Молдовы или Кипра
Или Спартак
+31
-7
+24
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Нефанатик
Когда уже МЮ избавится от Роналду и де Хеа, они же тянут их на дно.
+27
-4
+23
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Daniel Plainview
Ответ Роман
Я запутался. Кто виноват то? Роналду, де Хея, Санчо или кто-то еще
Гринвуд 😂
+24
-1
+23
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Today I feel Qatari
Меня часто спрашивают - почему я стал редко писать во время матчей МЮ. Отвечаю, что с идущей из глаз кровью от искрометной игры МЮ писать довольно непросто
+23
-4
+19
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Отец Абду
Ответ kaka10
Судя по тому какой бой дал Копенгаген Баварии, то МЮ и после 3 матча будет 0 очков
МЮ попал в топ 4, но есть нюанс:

1. Бавария - 6 очков
2. Галатасарай - 4
3. Копенгаген - 1
4. МЮ - 0

Лысый выполнил своё обещание:)
+21
-6
+15
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Ман Сити
Только не увольняйте его, это должно продолжаться
+14
-3
+11
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Aleksey Yashin
Тен Хаг сейчас на пресс-конференции объяснит, что МЮ играл хорошо и вообще команда идёт вперёд
+11
-1
+10
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Любезный Коссутий
Ответ kaka10
Судя по тому какой бой дал Копенгаген Баварии, то МЮ и после 3 матча будет 0 очков
скорее всего так и будет
+11
-1
+10
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Алексей Ильин
Дайте время, ну что вы за люди то!
+14
-5
+9
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Блуждающий странник
Фееричный обсер. Кажется дни Тен Хага сочтены, а жаль, казалось МЮ может стать командой, но это будет очередное увольнение и очередной непонятный тренер. Выкупят условного Де Дзерби, а будет тоже самое
+10
-2
+8
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llolishe
Глоры МЮ после гола Ланса с центра поля-совпадение
Глоры МЮ после матча с Галатасараем-не совпадение
+8
-1
+7
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Zlatan Ibra
Странно, что Тен Хаг не выпустил в конце матча в атаку Магуайера, чтобы Онана мог Харри высказать всё за привозы.
+8
-1
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ManchesteR
Ответ Роман
Я запутался. Кто виноват то? Роналду, де Хея, Санчо или кто-то еще
Магуайер
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madaev
С Роном когда из группы выходили камбеками в конце все ржали)
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Нефанатик
Ответ bel01
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Не читай, ранимый. Кто ж тебя заставляет?
+4
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Phantom1289
Блин, лучше бы Ливерпуль в ЛЧ попал. Хоть интереснее было бы.
+7
-3
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Ложный Латераль
Не выгонят Тен Хага пока все антирекорды столетней давности не обновит
+6
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llolishe
Купить турецкого вратаря который всю жизнь играет в Турции и не выпустить его на матч с Галатасараем ухахахахахах
+6
-2
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Евгений Есиков
Ответ Роман
Я запутался. Кто виноват то? Роналду, де Хея, Санчо или кто-то еще
Фергюсон наверно из за того , что ушел... )))
+3
0
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Виталий Ан
Ответ Фёдор Кузнецов
И это МЮ играл дома матч с Галатасарай, что будет в Турции представить трудно, тут Лигой Европы попахивает, Тен Хаг продолжай
Для ЛЕ надо еще Копенгаген опередить. Так что не все еще очевидно.
+3
0
+3
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