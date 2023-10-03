Роналду во 2-й раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5 голов и 3 ассиста в 4 играх за «Аль-Наср» в сентябре
Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии.
Роналду забивал в каждом из четырех матчей чемпионата в сентябре. В прошедшем месяце нападающий «Аль-Насра» отметился 5 голами и 3 ассистами.
Отметим, что португалец получает эту награду во второй раз подряд – в августе Роналду также был признан игроком месяца с 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах чемпионата Саудовской Аравии.
Подробная статистика 38-летнего форварда доступна здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Где трофей? Не вижу.
Или он как твой юмор - не существует? 🤭😄
Обиделся лысый, что Роналду за два месяца понял уровень его как тренера, слава богу, сейчас все видят, что из себя 7Хаг представляет
Под каждой новостью такая огромная поддержка от них набегает.