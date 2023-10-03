Роналду во 2-й раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5 голов и 3 ассиста в 4 играх за «Аль-Наср» в сентябре

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии.

забивал в каждом из четырех матчей чемпионата в сентябре. В прошедшем месяце нападающий « » отметился 5 голами и 3 ассистами.

Отметим, что португалец получает эту награду во второй раз подряд – в августе Роналду также был признан игроком месяца с 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Подробная статистика 38-летнего форварда доступна здесь.

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