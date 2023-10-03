Роналду во 2-й раз подряд стал игроком месяца в Саудовской Аравии. У португальца 5 голов и 3 ассиста в 4 играх за «Аль-Наср» в сентябре

Теги Криштиану Роналду рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду признан лучшим игроком сентября в лиге Саудовской Аравии.

Роналду забивал в каждом из четырех матчей чемпионата в сентябре. В прошедшем месяце нападающий «Аль-Насра» отметился 5 голами и 3 ассистами.

Отметим, что португалец получает эту награду во второй раз подряд – в августе Роналду также был признан игроком месяца с 5 голами и 2 голевыми передачами в 3 матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Подробная статистика 38-летнего форварда доступна здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Приехали неймары и малкомы, но вот лучший с отрывом все равно рон
+57
-6
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ benjamin92
Комментарий скрыт
Это вы месси ?)
+59
-21
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ответ benjamin92
Комментарий скрыт
Рыбак рыбака выпилит издалека ?))
+31
-6
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Дергачев
Машина💪🦵
+30
-10
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneMind
Ответ Eugene88
Приехали неймары и малкомы, но вот лучший с отрывом все равно рон
А с каких пор Малком стал топ-игроком мирового масштаба?
+22
-3
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Учиха Шисуи
Ответ VERBLYUD
Сам Тен Хаг забивал бы не меньше, играя в СА за Аль-Наср))
в СА много топ игроков, но даже так 38 летний Криш там лучший
+23
-4
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Нормально, как МЮ там поживает с гениальным физруком?
+21
-10
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugene88
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Классика отмаз. Я бы горы свернул, но не хочется )
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Direct free kick
Лучший игрок XXI века
+25
-17
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Ответ Pertinax Gandi
Хорошо, когда игрок на закате карьеры наконец находит свой чемпионат.
Он на протяжении всей своей карьеры везде был как у себя дома, поэтому и стал великим!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wizard Harry
Ответ VERBLYUD
Стиральная
Че там по 45у трофею у твоего любимца стероидного? Ты же под всеми новостями в день финала удавился просто, что вот он и тд.
Где трофей? Не вижу.
Или он как твой юмор - не существует? 🤭😄
+12
-6
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Rhea
Ответ Мохнатый55
Оказалось, что лже-лысый запретил всем европейским клубам подписывать Роналду.
наплёл от обиды небылиц про него своим агентам, которые в доле от трансферов антони всяких, вот и не взяли его.
Обиделся лысый, что Роналду за два месяца понял уровень его как тренера, слава богу, сейчас все видят, что из себя 7Хаг представляет
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Абдула Магомедсаидов
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Мы уже поняли, что ты не думаешь
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
легенда
+9
-4
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
artemio303
Величайший! Это не слабеньком штатовском чемпе гонять
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Martin Naceri
Рыбак рыбака выпилит издалека ?))
Да, они своих за версту чуят.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Туаев
Роналду и в Европе ещё вполне в состоянии был попылить, но к сожалению из-за лже-лысого шарлатана всё сложилось так как сложилось....
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
danik 258808
Ответ Eugene88
Приехали неймары и малкомы, но вот лучший с отрывом все равно рон
Странно что ты упомянул именно Малкола, а не услврного Безнему
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pertinax Gandi
Хорошо, когда игрок на закате карьеры наконец находит свой чемпионат.
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mechel**
Держит уровень и в пустыне👍😀
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дорох
Ответ Direct free kick
Лучший игрок XXI века
вне сомнений
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Богдан Бондарчук
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Перес и тут подгадил болельщикам Барселоны.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Все мессифилы преклоняются перед Роном.
Под каждой новостью такая огромная поддержка от них набегает.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ benjamin92
Комментарий скрыт
Сам проверил что он нормальный ?) в то время как его целуют в Шею мужчины ?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Только дурак или мессифил не признает величие.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий