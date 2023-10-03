Перес подаст в суд на экс-комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе арбитров
«Реал» выступил с заявлением относительно обвинений в подкупе судей.
Напомним, бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».
«Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC1», – говорится в заявлении «Реала».
Ранее стало известно, что судебный иск против Вильярехо готовит президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
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Сидит семья Вовочки за столом - ужинают, настроение хорошее. Разговаривают о делах, что у кого произошло за день, а Вовочка молчит, ничего у него интересного за день не произошло. И видно по нему - ну хочет что-то сказать, а нечего. И вдруг Вовочка не выдерживает, говорит:
- А я стихи пишу!
Все, естественно просят почитать стихи.
- А вы не обидетесь?
- Нет!
И тут он начинает читать:
- Наша мама вертолет: всем дает, а папе - вот (и показывает).
Ну, мама начинает зло смотреть на сынишку, а все смеются. Вовочка продолжает:
- Папа тоже вертолёт: всех ####, а маму вот (и показывает).
Папа присоединяется к маме в своей симпатии к сыну.
А Вовочка:
- Сестра тоже вертолёт: курит, пьёт и в рот берет...
Все почти готовы удушить Вовочку, один дед сидит смеётся, а Вовочка:
- Деда тоже вертолет: ### большой, а не встаёт!
Тут дед замокает, такая зловещая тишина - что же дальше будет?
А Вовочка вставая из-за стола:
- Вова тоже вертолёт: ######## и спать идёт...