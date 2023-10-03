Перес подаст в суд на экс-комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе арбитров

«Реал» выступил с заявлением относительно обвинений в подкупе судей.

Напомним, бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».

«Президент футбольного клуба « » распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC1», – говорится в заявлении «Реала».

Ранее стало известно, что судебный иск против Вильярехо готовит президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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