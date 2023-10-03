Перес подаст в суд на экс-комиссара полиции Испании, обвинившего его в подкупе арбитров

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

«Реал» выступил с заявлением относительно обвинений в подкупе судей.

Напомним, бывший комиссар национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо заявил, что мадридский клуб подкупал судей еще до того, как это стала делать «Барселона»: «Они были замечены в этом еще до дела Негрейры. Осмелившийся осудить Переса был бы самоубийцей».

«Президент футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Перес распорядился немедленно подать соответствующий судебный иск против бывшего комиссара Вильярехо за ложные обвинения, выдвинутые в эфире каталонской радиостанции RAC1», – говорится в заявлении «Реала».

Ранее стало известно, что судебный иск против Вильярехо готовит президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

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23 комментария

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Royal Watcher
Так, че начинается то?
🤣🤣🤣
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Любезный Коссутий
самое время комиссару доказать, что он не балабол. ждем
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Усы Годзиллы
Ответ Экспертное мнение
Необязательно быть комиссаром: - Офсайдная победа в ЛЧ 1998 - Офсайдные победы в ЛЧ 2016 достаточно кинуть записи матчей в лицо Перцу. Пока другие клубы только основались и ходили в пеленках, Реал уже рулил в кабинетах и покупал пачками наемников, как главный мешок в мире. Смешно когда говорят Ман Сити, ПСЖ мешки... кто тогда Реал, если тем же самым занимается 100 лет? Гипермешок? Королевский мешок?
И только подкуп Негрейры - это надо доказать, а потом, доказать, что судья в суде не куплен Реалом!
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corazón blanco
Абсолютно нормальная реакция. Доказательств никаких, кроме слов, которые сотрясают воздух. А за свои слова нужно отвечать по закону, если ты публично кого-то и в чем-то обвиняешь.
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Tristan...
Ответ xQcoW
лапотра не может то же самое сделать. Ведь против судьялоны слишком много доказательств
Когда уже вы научитесь новость до конца читать? Чёрным по белому написано, что Лапорта тоже готовится подать иск...
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Cruel Snake
Как говорится ######## себе проблем
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Ебздрогыч
Вильярехо напоминает Вовочку из старого анекдота:

Сидит семья Вовочки за столом - ужинают, настроение хорошее. Разговаривают о делах, что у кого произошло за день, а Вовочка молчит, ничего у него интересного за день не произошло. И видно по нему - ну хочет что-то сказать, а нечего. И вдруг Вовочка не выдерживает, говорит:
- А я стихи пишу!
Все, естественно просят почитать стихи.
- А вы не обидетесь?
- Нет!
И тут он начинает читать:
- Наша мама вертолет: всем дает, а папе - вот (и показывает).
Ну, мама начинает зло смотреть на сынишку, а все смеются. Вовочка продолжает:
- Папа тоже вертолёт: всех ####, а маму вот (и показывает).
Папа присоединяется к маме в своей симпатии к сыну.
А Вовочка:
- Сестра тоже вертолёт: курит, пьёт и в рот берет...
Все почти готовы удушить Вовочку, один дед сидит смеётся, а Вовочка:
- Деда тоже вертолет: ### большой, а не встаёт!
Тут дед замокает, такая зловещая тишина - что же дальше будет?
А Вовочка вставая из-за стола:
- Вова тоже вертолёт: ######## и спать идёт...
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RoArt
Во его понесло, сперва на Лапорту наехал, теперь на Переса. Оба подают на него в суд)))
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Stewart D.
бишкек и ташкент возмущены происходящим
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QWertY
Так то прав Перец, необоснованные обвинения караются законом. Вот если экс комиссар сказал бы, что Реал клуб, где совращают несовершеннолетних, тогда ничего не было бы
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arspurs9
То, что Перес сразу решил пойти с ответным делом в суд о клевете - отличное решение. По крайней мере оно больше склоняет к тому, что экс-комиссар в эфире Каталонского радио (😂) просто попытался бездоказательно кинуть стрелку
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Real_v_dushe
Чуваку итак 109 лет тюрьмы в 72 года светит, так ещё сверху два иска от Реала и бчк получит))))
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дамьен
Ноунейма какого-то нашли)
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VictorVallecano
Ответ Royal Watcher
Так, че начинается то? 🤣🤣🤣
Ничего. Комиссар решил словить хайпа, но сейчас очень быстро даст заднюю.
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Roja
Ответ Экспертное мнение
Необязательно быть комиссаром: - Офсайдная победа в ЛЧ 1998 - Офсайдные победы в ЛЧ 2016 достаточно кинуть записи матчей в лицо Перцу. Пока другие клубы только основались и ходили в пеленках, Реал уже рулил в кабинетах и покупал пачками наемников, как главный мешок в мире. Смешно когда говорят Ман Сити, ПСЖ мешки... кто тогда Реал, если тем же самым занимается 100 лет? Гипермешок? Королевский мешок?
Так а Перес в каком году стал президентом?
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