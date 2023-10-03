Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» – Порту унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Ла Лига дисквалификации Жирона Начо Фернандес Класико Футбол

Начо Фернандес дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги.

Напомним, в матче 8-го тура Ла Лиги защитник «Реала» получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Полузащитника каталонской команды унесли с поля на носилках, однако он избежал серьезной травмы.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Начо на три матча в Ла Лиге и оштрафовал на 600 евро. «Реал» обязали выплатить штраф на сумму 1050 евро.

Таким образом, Начо пропустит матчи против «Осасуны», «Севильи» и «Барселоны» в чемпионате Испании.

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38 комментариев

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Гласящий Истину!
Очень либеральное решение... За такие "выкрутасы" нужно давать как минимум вдвое больше!
Не так давно Левандовски палец приложил куда не надо было и схлопотал такую же дискву, а тут подкат, который мог вообще поломать игрока! МАЛО!
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xDe xDe
Увы, но всё справедливо. Фол был потенциально очень травмоопасным. Начо нашёл, конечно, когда подставить команду - Эдера нет, и у Алабы проблемы.
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+11
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Пинающий Достоинства
Дэ би л…. Чего уж ..(
+12
-2
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gPk
Левандовски поднес палец к носу - 3 матча дисквалификации.
Начо влетел прямой ногой в соперника - 3 матча дисквалификации.
Впринципе ,Перес может свои связи подключить и эти дисквалификацию отменят как в случае с Винисиусом
+14
-5
+9
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Берлин
тупее дисквалификации трудно придумать: за 2 минуты до конца игры, ввигрывая 3:0 получил прямую красную ...
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corazón blanco
Справедливая дисквалификация. Так играть нельзя, да еще и подставил команду, своей дисквалификацией, оставив команду с одним центральным защитником. Надеюсь, что Алаба будет готов после международного перерыва, иначе будет невероятно трудно Мадриду.
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No Comment
как человек мерзкий, но желаю здоровья
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truboprovodchik2019
Ответ nurikkkk
А как же, Перес все купил?
помню как в том сезоне Левандовски за то, что приложил палец к носу три матча получил. Вот и думай, может и правда купил
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иц а мен
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Ответ corazón blanco
Справедливая дисквалификация. Так играть нельзя, да еще и подставил команду, своей дисквалификацией, оставив команду с одним центральным защитником. Надеюсь, что Алаба будет готов после международного перерыва, иначе будет невероятно трудно Мадриду.
несправедливое решение, как минимум вдвое больше матчей должно быть за такой вероломный фол
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vcaireac
Ну ещё легко отделался,повезло что не серьёзно травмировал Порту.Иначе могли влепить больше...
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Tornado S
очень жаль
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Flylink
Ответ nurikkkk
А как же, Перес все купил?
Ага, и не говори, и все удовольствие всего лишь 1050 евро. Мда уж...
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VuNePonimaete
Ответ gPk
Левандовски поднес палец к носу - 3 матча дисквалификации. Начо влетел прямой ногой в соперника - 3 матча дисквалификации. Впринципе ,Перес может свои связи подключить и эти дисквалификацию отменят как в случае с Винисиусом
Завидуете, что наш так может, а ваш нет?)
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-4
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vincere
Ответ No Comment
как человек мерзкий, но желаю здоровья
Кто мерзкий? Начо? Порту?
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Vladimir Dagger
Ответ Дороф
А интересно, кто выйдет с Рюдигером в центр? Камавингу туда? Или Марвеля из Кастильи возьмут?
Скорее Тчуамени
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Yerken Bektemir
Ответ Дороф
А интересно, кто выйдет с Рюдигером в центр? Камавингу туда? Или Марвеля из Кастильи возьмут?
скорее всего сыграют в 3-5/6-2-1, с Камавингой и Тчуамени в опорниках.
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Twisted Fate
Ответ gPk
Левандовски поднес палец к носу - 3 матча дисквалификации. Начо влетел прямой ногой в соперника - 3 матча дисквалификации. Впринципе ,Перес может свои связи подключить и эти дисквалификацию отменят как в случае с Винисиусом
Что будет если судье фак показать, а Левандовски фактически этот сделал.
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Дороф
Ответ xDe xDe
Увы, но всё справедливо. Фол был потенциально очень травмоопасным. Начо нашёл, конечно, когда подставить команду - Эдера нет, и у Алабы проблемы.
А интересно, кто выйдет с Рюдигером в центр? Камавингу туда? Или Марвеля из Кастильи возьмут?
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Achilles 21
Ответ nurikkkk
А как же, Перес все купил?
конечно купил, начо привозчик знатный,вот и убрали его что бы в классико не напортачил
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Кавабунга Шреддоголовый
Не знаю, чем думал Начо, когда на 93 минуте при 3:0 в пользу Реала такое отмочил. Явно не головой, ее в тот момент на плечах не было. 3 матча это еще отделался легким испугом
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Lindeman
Считая, что наказание не справедливое. Должны давать матчей 5 дисквалификации. У Левандовски была такая же дисквалификация за то что палец приложил
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IM
Специально дали всего лишь 3, чтобы Реал подал апелляцию и сократят до 2.
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Maksat Hasanow
где-то в Андалусии грустить один Вальехо.
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Gon3a1e5@mail.ru
Надеюсь оштрафует клуб его. 3:0 последнии минуты, милитао нету🤦‍♂️
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