Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» – Порту унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико
Начо Фернандес дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги.
Напомним, в матче 8-го тура Ла Лиги защитник «Реала» получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Полузащитника каталонской команды унесли с поля на носилках, однако он избежал серьезной травмы.
Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Начо на три матча в Ла Лиге и оштрафовал на 600 евро. «Реал» обязали выплатить штраф на сумму 1050 евро.
Таким образом, Начо пропустит матчи против «Осасуны», «Севильи» и «Барселоны» в чемпионате Испании.
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Не так давно Левандовски палец приложил куда не надо было и схлопотал такую же дискву, а тут подкат, который мог вообще поломать игрока! МАЛО!
Начо влетел прямой ногой в соперника - 3 матча дисквалификации.
Впринципе ,Перес может свои связи подключить и эти дисквалификацию отменят как в случае с Винисиусом