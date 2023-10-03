Начо дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги за грубый подкат против игрока «Жироны» – Порту унесли на носилках. Капитан «Реала» пропустит класико

Начо Фернандес дисквалифицирован на 3 матча Ла Лиги.

Напомним, в матче 8-го тура защитник « » получил прямую красную карточку на 93-й минуте за грубый подкат против игрока «Жироны» Кристиана Порту. Полузащитника каталонской команды унесли с поля на носилках, однако он избежал серьезной травмы.

Комитет по соревнованиям дисквалифицировал Начо на три матча в Ла Лиге и оштрафовал на 600 евро. «Реал» обязали выплатить штраф на сумму 1050 евро.

Таким образом, пропустит матчи против «Осасуны», «Севильи» и «Барселоны» в чемпионате Испании.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline