«Зенит» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Зенит» примет «Балтику» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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