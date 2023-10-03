«Зенит» – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

Теги Зенит ФОНБЕТ Кубок России Балтика онлайны Футбол

«Зенит» примет «Балтику» в 5-м туре Фонбет Кубка России в рамках Пути РПЛ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Зенит – Балтика
Дата проведения
3 октября, 17.15, «Газпром Арена»
Онлайн матча

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3 комментария

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Finnish_Spitz
Все в наших руках. Если никто не будет чудить с экспериментами в защите и даст установку включить режим хищника, то в победе нет сомнений. Ну а если все будет наоборот, то возможны варианты и даже неприятные.
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ЦСКА1960
Ставлю на победу Балтики!
+2
-2
0
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