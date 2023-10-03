Златан Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов. У любого, кто думает иначе, проблемы с ним»

Теги Интер Милан Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига Пирс Морган Футбол

Златан Ибрагимович сравнил секс и забитые голы.

Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» дал интервью Пирсу Моргану. Полное видео выйдет в четверг. 

– Когда ты забиваешь гол, это лучше, чем секс?

– Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – сказал Ибрагимович

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65 комментариев

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Зелёный гопник
Забыл упомянуть, что секс это и есть Златан 😄
+67
-7
+60
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Евгений Михайлов
Ну когда у тебя 500+ голов ну и секса тоже достаточно, то можно и посравнивать) А так, я бы отказался с радостью от секса на несколько месяцев, чтобы в Лиге Чемпионов позабивать...
+48
-7
+41
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optimus primus
Ответ Зелёный гопник
Забыл упомянуть, что секс это и есть Златан 😄
Ибрагимович: «Секс может быть только с Ибрагимовичем. Всё остальное — онанизм»
+37
0
+37
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Recreated
Однозначно, другого ответа на это просто нет!
+40
-8
+32
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whereissuso
Почему сразу с сексом проблемы, может, с голами?
+23
-1
+22
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Sweeet
Ответ А. Мостовой
У большинства пользователей этого сайта нет ни того ни другого. В отличие от Меня
Сколько раз чеканишь в день?
+21
0
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Ложный Латераль
- Когда ты выигрываешь ЛЧ, это лучше чем секс?
- Наверное
+21
-1
+20
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Audi
Ответ А. Мостовой
У большинства пользователей этого сайта нет ни того ни другого. В отличие от Меня
Александр, онанизм это не совсем секс.
+15
-1
+14
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Ностальгическое Дерьмо
Секс Фабрегас
+14
-1
+13
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Евгений Михайлов
Ответ QWertY
Кришти: кексик с Бадром лучше хет-трика в финале ЛЧ! Кто думает иначе, тот натуралист!
глубоко в подсознании у тебя эти фантазии засели...
+14
-4
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Амин Чич
Похоже Мудрик вчера лишился девственности
+14
-5
+9
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Paul Spolnikov
Смешно. Секс есть почти у всех, а голы на таком уровне - мало у кого. Если нет осознания ценности гола и спортивных побед вообще - проще всем тупо как скоту трахаться и все
+10
-2
+8
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Adjusted
Ответ Paul Spolnikov
Смешно. Секс есть почти у всех, а голы на таком уровне - мало у кого. Если нет осознания ценности гола и спортивных побед вообще - проще всем тупо как скоту трахаться и все
давайте трахаться почаще
кричал на площади илья
а люди шли не глядя мимо
но каждый думал а давай
+8
0
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Жаргал Шадапов
Ответ Евгений Михайлов
Ну когда у тебя 500+ голов ну и секса тоже достаточно, то можно и посравнивать) А так, я бы отказался с радостью от секса на несколько месяцев, чтобы в Лиге Чемпионов позабивать...
Ты пхд и без ЛЧ от него отказался 🤣
+20
-13
+7
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Заяцволк
Ответ Федот Евграфович
Так может говорить только тот, кто суёт в носок! Всё с тобой понятно!
А ты считаешь секс достижением ? ) Тогда с тобой всё понятно ) У человека, как и у других животных, есть базовый набор свойств - пить, есть, спать, какать, заниматься сексом, рожать детей, это просто прошивка по умолчанию, самый примитивный стартовый набор, которым наделила природа. Это не твои достижения, это достижения природы. Как ты можешь этим всем гордиться, и считать это всё своими достижениями ?? )) Твои достижения - это когда ты развиваешь свои базовые свойства - свой мозг, тело, умения, и в итоге они дают некоторый результат, который не может дать кот, енот, белка и опоссум, вот чем гордиться можно )
+5
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Серый
Ответ Audi
что бы выбрал: забить кучу голов, выиграть кучу трофеев, стать величайшим на все времена, но всю жизнь прожить без секса или жить обычной жизнью, но с сексом? А то на время отказаться от секса ради чего то любой может)
Думаю, если забьешь кучу голов, выиграешь кучу трофеев и станешь величайшим на все времена, секс сам найдет тебя)
+3
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Кокич
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Секс Фабрегас
Он, кстати, голевые передачи ставил выше самих голов.
+3
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Audi
Ответ Евгений Михайлов
Ну когда у тебя 500+ голов ну и секса тоже достаточно, то можно и посравнивать) А так, я бы отказался с радостью от секса на несколько месяцев, чтобы в Лиге Чемпионов позабивать...
что бы выбрал: забить кучу голов, выиграть кучу трофеев, стать величайшим на все времена, но всю жизнь прожить без секса или жить обычной жизнью, но с сексом?
А то на время отказаться от секса ради чего то любой может)
+2
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Очевидное невероятное
крыжовник 7 абсолютно не согласен с Ибрагтмовичем!
+2
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Akimakim
Ответ Евгений Михайлов
глубоко в подсознании у тебя эти фантазии засели...
Мечтает , чтобы его позвали на тройничок
+2
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Aggrrist
Златан, а что лучше секс или победный гол в финале ЛЧ? :))))))))))
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Nick
Ответ #SharkTeam
Вы че до сих пор думаете что важна именно внешность? Наглые гопники тоже не особо популярны сами по себе)
Попробуй понять то, что прочитал, прежде чем отвечать )
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Серый
Ответ Заяцволк
Да, голами гордиться можно, это достижение, а секс - не достижение. Ещё удивительно, как многие гордятся рождением детей, это точно такое же базовое природное свойство всех животных, как и умение трахаться. Сунул, вылез ребёнок - и в чём тут достижение ? Но многие прям гордятся, говорят "Вот, смотрите, у меня ребёнок есть, я горд", это так смешно ))
Или гордятся тем, что у них есть секс, а у кого-то нет)
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DinaMit Rasl
Ибра: но в конечном итоге лучше Я!
Кто думает иначе, у него проблемы не только с сексом и голами!
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прощай Роналду
А секс после гола ещё лучше, а если ещё победный в финале ЛЧ, ЧЕ и ЧМ то и секс не нужен! 😎
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