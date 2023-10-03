Златан Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов. У любого, кто думает иначе, проблемы с ним»

Златан Ибрагимович сравнил секс и забитые голы.

Бывший нападающий « », « », «Барселоны» и « » дал интервью . Полное видео выйдет в четверг.

– Когда ты забиваешь гол, это лучше, чем секс?

– Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – сказал .

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