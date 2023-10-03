Златан Ибрагимович: «Секс лучше забитых голов. У любого, кто думает иначе, проблемы с ним»
Златан Ибрагимович сравнил секс и забитые голы.
Бывший нападающий «Интера», «Милана», «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» дал интервью Пирсу Моргану. Полное видео выйдет в четверг.
– Когда ты забиваешь гол, это лучше, чем секс?
– Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, – сказал Ибрагимович.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
- Наверное
кричал на площади илья
а люди шли не глядя мимо
но каждый думал а давай
А то на время отказаться от секса ради чего то любой может)
Кто думает иначе, у него проблемы не только с сексом и голами!