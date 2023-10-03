Легенда НБА Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400.

В данный рейтинг, который составляется одним из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире, входят самые богатые люди США.

Капитал Джордана, который недавно продал свою долю в « », составляет 3 миллиарда долларов (чистые активы). В июне состояние 6-кратного чемпиона НБА оценивалось в 2 миллиарда долларов.

За 15 сезонов в НБА Джордан заработал 94 миллиона долларов и был самым высокооплачиваемым игроком лиги в 1997 и 1998 годах.

Основные доходы Майкла пришлись на его деятельность за пределами площадки: он заработал примерно 2,4 миллиарда долларов (до уплаты налогов), работая с такими брендами, как McDonald’s, Gatorade, Hanes и Nike.

Наибольшего успех 60-летний Джордан добился в августе, когда расстался с контрольным пакетом акций «Хорнетс», получив за это 3 миллиарда долларов. 27-й по стоимости клуб НБА был продан за вторую по величине сумму в истории НБА. Она в 17 раз превышает стоимость «Шарлотт», когда Джордан стал основным владельцем команды в 2010 году.

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