Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400. В него входят самые богатые люди США

Теги светская хроника Майкл Джордан Шарлотт НБА бизнес Баскетбол

Легенда НБА Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400.

В данный рейтинг, который составляется одним из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире, входят самые богатые люди США.

Капитал Джордана, который недавно продал свою долю в «Шарлотт», составляет 3 миллиарда долларов (чистые активы). В июне состояние 6-кратного чемпиона НБА оценивалось в 2 миллиарда долларов.

За 15 сезонов в НБА Джордан заработал 94 миллиона долларов и был самым высокооплачиваемым игроком лиги в 1997 и 1998 годах.
Основные доходы Майкла пришлись на его деятельность за пределами площадки: он заработал примерно 2,4 миллиарда долларов (до уплаты налогов), работая с такими брендами, как McDonald’s, Gatorade, Hanes и Nike. 

Наибольшего успех 60-летний Джордан добился в августе, когда расстался с контрольным пакетом акций «Хорнетс», получив за это 3 миллиарда долларов. 27-й по стоимости клуб НБА был продан за вторую по величине сумму в истории НБА. Она в 17 раз превышает стоимость «Шарлотт», когда Джордан стал основным владельцем команды в 2010 году.

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13 комментариев

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vzi
Легенда по всем фронтам.
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Муфа
Ну кто ещё как не он?)
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naum100
Вот это я понимаю БИЗНЕСС!!! а не ресурсы качать и продавать за копейки в Китай
+21
-10
+11
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NickN
Гениальный игрок, гениальный бизнесмен
+2
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Artur Artur
Ответ rdyabin@icloud.com
Дудята, какие же вы смешные). Иди уроки делай, завтра в школу
А ты чего это Айфоном пользуешься!?! Не патриотично как то и не скрепно))
+2
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AnSw33r
Ответ rdyabin@icloud.com
Дудята, какие же вы смешные). Иди уроки делай, завтра в школу
тебе запретили пользоваться инстой , и Айфонами, ты чё своего царька то ослушался??
+1
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Sonder
создали кризис - напечатали деньги - инфляция - поднялись цены - подняли зарплаты

нулевая франшиза Шарлотт, за декаду ничего не достигнувшая, в 10 раз поднялась в цене

Думайте
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-5
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fbd
Ответ Sonder
создали кризис - напечатали деньги - инфляция - поднялись цены - подняли зарплаты нулевая франшиза Шарлотт, за декаду ничего не достигнувшая, в 10 раз поднялась в цене Думайте
Подумал. Зачем они создали кризис?
+3
-3
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