Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400. В него входят самые богатые люди США
Легенда НБА Майкл Джордан первым из спортсменов попал в список Forbes 400.
В данный рейтинг, который составляется одним из наиболее авторитетных и известных финансово-экономических изданий в мире, входят самые богатые люди США.
Капитал Джордана, который недавно продал свою долю в «Шарлотт», составляет 3 миллиарда долларов (чистые активы). В июне состояние 6-кратного чемпиона НБА оценивалось в 2 миллиарда долларов.
За 15 сезонов в НБА Джордан заработал 94 миллиона долларов и был самым высокооплачиваемым игроком лиги в 1997 и 1998 годах.
Основные доходы Майкла пришлись на его деятельность за пределами площадки: он заработал примерно 2,4 миллиарда долларов (до уплаты налогов), работая с такими брендами, как McDonald’s, Gatorade, Hanes и Nike.
Наибольшего успех 60-летний Джордан добился в августе, когда расстался с контрольным пакетом акций «Хорнетс», получив за это 3 миллиарда долларов. 27-й по стоимости клуб НБА был продан за вторую по величине сумму в истории НБА. Она в 17 раз превышает стоимость «Шарлотт», когда Джордан стал основным владельцем команды в 2010 году.
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