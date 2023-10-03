РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)
Клубы РПЛ хотят изменить формат проведения сезона.
На прошлой неделе состоялись два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России. На первом заседании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. Во втором принимали участие представители клубов.
По информации «РБ Спорт», в презентации проекта есть 4 возможных пункта изменений:
1. Сокращение групповой стадии Пути РПЛ Кубка России до 3 туров, отведение освободившихся слотов под матчи РПЛ;
2. Проведение равного количества туров в осенней и весенней стадиях чемпионата – ровно 15 туров до зимнего перерыва и 15 после него. Возможно появление статуса «зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга. Освободившиеся игровые слоты планируется использовать для проведения матчей плей-офф Кубка России;
3. Проведение плей-офф РПЛ – летнего кубкового турнира с участием 8 лучших команд по итогам 30 туров. Название турнира обозначено в документе как Кубок РПЛ.
Также ранее сообщалось о планах перенести розыгрыш Суперкубка России на зиму и в другую страну. В новом формате турнира могут принять участие 4 команды.
В ходе обсуждений не называлась дата внедрения возможных изменений.
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Самолет упал на необитаемый остров.
В живых остались два пилота и стюардесса…
Через месяц стюардесса со словами: Пора прекратить этот разврат, – застрелилась.
Еще через месяц пилоты сказали: Пора прекратить этот разврат, – и закопали стюардессу.
Прошел еще месяц и пилоты со словами: Пора прекратить этот разврат, – откопали стюардессу.
Идея с супер кубком очень сомнительная. Объясню. Проводить выставочный супер кубок в том же Китае это коммерческое мероприятие, которое приносит доходы и поднимаем интерес например к Реалу и Барселоне, все это можно монетизировать, а в нашем случае получится искусственное мероприятие. Загоним условные Спартак, Зенит, ЦСКА и Краснодар в Китай и отнимем возможность у своих болельщиков посетить матчи. Китайцам наш футбол до лампочки, платить деньги за организацию придётся нам, вообщем одни минусы.
Убираем фан айди, возвращаем продажу пива на стадионе и в идеале утепляем стадионы. Народ оценит зуб даю.
Давайте расширим до 40 команд!
Каждый год, а не десять лет назад, резко урезывается финансирование, "меняется вектор"... Крепких клубов и правда мало
лучше меньше финансово устойчивых команд и больше игр чем куча команд которые будут торговать очками в низу таблицы.
У нас же отличные поля, справедливые квалифицированные судьи, отличная посещаемость, дешевые билеты, бешшшшеный интерес к каждому туру, яркие игроки, интересные разносторонние тренеры (каждый сезон новые лица, а не смена коек, ага).
Что же мы сделаем? Конечно же поменяем структуру! Пусть пёхаются со всем тем же самым, только в другие сроки! Ай да молодцы! И еще Зенит можно два раза теперь награждать, в декабре и в июне! Или, чтобы холопам негазпромовским не обидно было, их можно разок награждать зимним чемпионством, а потом уж в июне, как подобается, медальки для Зенита уже.