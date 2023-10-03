РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)

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Клубы РПЛ хотят изменить формат проведения сезона.

На прошлой неделе состоялись два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России. На первом заседании присутствовали представители основного вещателя, а также члены инициативной группы и руководство РПЛ. Во втором принимали участие представители клубов.

По информации «РБ Спорт», в презентации проекта есть 4 возможных пункта изменений:

1. Сокращение групповой стадии Пути РПЛ Кубка России до 3 туров, отведение освободившихся слотов под матчи РПЛ;

2. Проведение равного количества туров в осенней и весенней стадиях чемпионата – ровно 15 туров до зимнего перерыва и 15 после него. Возможно появление статуса «зимнего чемпиона», а также проведение гала-мероприятия по итогам первого круга. Освободившиеся игровые слоты планируется использовать для проведения матчей плей-офф Кубка России;

3. Проведение плей-офф РПЛ – летнего кубкового турнира с участием 8 лучших команд по итогам 30 туров. Название турнира обозначено в документе как Кубок РПЛ.

Также ранее сообщалось о планах перенести розыгрыш Суперкубка России на зиму и в другую страну. В новом формате турнира могут принять участие 4 команды.

В ходе обсуждений не называлась дата внедрения возможных изменений. 

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50 комментариев

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Pucheslav
А чемпионат из трёх туров когда сделают ? Спартаку очень надо
+109
-7
+102
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Старик Стариканов
Чемпионат надо тоже сократить до трёх туров.Чтоб Спартак чемпионство брал
+37
-5
+32
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justburn
Зимний чемпион? А что с трехтуровым чемпионом?
+30
-6
+24
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mot1v
Можно как в боксе. Кубок чемпиона сразу Зениту давать, а потом 12 матчевый бой, чтобы отобрать пояс(кубок) чемпиона.
+24
-4
+20
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Dizzod
зимний чемпион будет участвовать в зимней ЛЧ.
+9
0
+9
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Kit244098
Опять в нашем публичном доме койки местами меняют))
+11
-3
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Tkachik17
Ответ justburn
Зимний чемпион? А что с трехтуровым чемпионом?
этот трофей по умолчанию уже каждый сезон идет в музей спартака
+10
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R-WRashid
Авиакатастрофа.
Самолет упал на необитаемый остров.
В живых остались два пилота и стюардесса…

Через месяц стюардесса со словами: Пора прекратить этот разврат, – застрелилась.

Еще через месяц пилоты сказали: Пора прекратить этот разврат, – и закопали стюардессу.

Прошел еще месяц и пилоты со словами: Пора прекратить этот разврат, – откопали стюардессу.
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Сергей Буевич
Безусловно круто, что придумывают какие то фишки для повышения интереса к РПЛ в тяжёлый период, когда не выступаем в еврокубках, НО главная причина упадка посещаемости ии интереса это фан айди, во вторых на стадионах нужно улучшать качество услуг, продавать пиво, сидр и кучу разнообразной закуски. А ещё было бы идеально сделать крыши на стадионах или какие то системы обогрева, потому что футбол на открытии арене в ноябре, декабре, феврале и марте удовольствие очень сомнительное, говорю, как человек, который до введения фан айди постоянно брал абики.
Идея с супер кубком очень сомнительная. Объясню. Проводить выставочный супер кубок в том же Китае это коммерческое мероприятие, которое приносит доходы и поднимаем интерес например к Реалу и Барселоне, все это можно монетизировать, а в нашем случае получится искусственное мероприятие. Загоним условные Спартак, Зенит, ЦСКА и Краснодар в Китай и отнимем возможность у своих болельщиков посетить матчи. Китайцам наш футбол до лампочки, платить деньги за организацию придётся нам, вообщем одни минусы.
Убираем фан айди, возвращаем продажу пива на стадионе и в идеале утепляем стадионы. Народ оценит зуб даю.
+6
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Брэд Либил
Ответ Очки Дани Алвеса
Да, показатель нашего цирка - это то, что Ташуев и Евсеев устроились на новые должности спустя неделю после увольнения с предыдущих. И таких примеров уйма.
устроились и устроились. таких примеров уйма будет везде.
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игорь алексеевич
И титул Чемпиона по игре
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Konstantin Zorin
И ни кому в голову не пришло самой логично мысли - вернуться к схеме весна-осень! Как их мозги устроены?
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Очки Дани Алвеса
Ответ Брэд Либил
готовят почву для расширения лиги? давно пора.
Конечно пора, у нас ведь столько желающих из ФНЛ выйти. Одни стадион 10 лет по регламенту построить не могут, вторые вечные бедные, третьих и четвертых выносят в стыковых матчах.
Давайте расширим до 40 команд!
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Владислав Бондарчук
Ответ Pucheslav
А чемпионат из трёх туров когда сделают ? Спартаку очень надо
1/10 кубка будут давать ну награждении?)
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Jean_M
Суперкубок в Эритрее
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Metaphrast
Ответ Брэд Либил
команд, которые согласяться играть в РПЛ, достаточно. вы орёте какие-то популистские лозунги с представлениями десятилетней давности.
Хотеть могут многие, вопрос - потянут ли? Стадионы, финансирование, инфраструктура?
Каждый год, а не десять лет назад, резко урезывается финансирование, "меняется вектор"... Крепких клубов и правда мало
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cont
Ответ Сергей Буевич
Безусловно круто, что придумывают какие то фишки для повышения интереса к РПЛ в тяжёлый период, когда не выступаем в еврокубках, НО главная причина упадка посещаемости ии интереса это фан айди, во вторых на стадионах нужно улучшать качество услуг, продавать пиво, сидр и кучу разнообразной закуски. А ещё было бы идеально сделать крыши на стадионах или какие то системы обогрева, потому что футбол на открытии арене в ноябре, декабре, феврале и марте удовольствие очень сомнительное, говорю, как человек, который до введения фан айди постоянно брал абики. Идея с супер кубком очень сомнительная. Объясню. Проводить выставочный супер кубок в том же Китае это коммерческое мероприятие, которое приносит доходы и поднимаем интерес например к Реалу и Барселоне, все это можно монетизировать, а в нашем случае получится искусственное мероприятие. Загоним условные Спартак, Зенит, ЦСКА и Краснодар в Китай и отнимем возможность у своих болельщиков посетить матчи. Китайцам наш футбол до лампочки, платить деньги за организацию придётся нам, вообщем одни минусы. Убираем фан айди, возвращаем продажу пива на стадионе и в идеале утепляем стадионы. Народ оценит зуб даю.
Айди конечно не уберут, но вот улучшение досуга и комфорта прибывания на стадионах явно добавит зрителей
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инок
Сделайте кубок с 1/16, когда начинают свой путь клубы РПЛ, с матчами дома и на выезде. А лучше с 1/32, как во всех ведущих чемпионатах, и не надо велосипед городить. Распределение туров 50х50 вообще бред. Получится что первый круг команды сыграют 15 матчей чемпионата за 4,5 месяца, а весной им придётся преодолеть этот путь уже за 2,5? А матчи кубка куда девать. Или может начнём тогда играть с середины января, как в Германии, климат же "позволяет"...
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bublgum
Ответ Брэд Либил
команд, которые согласяться играть в РПЛ, достаточно. вы орёте какие-то популистские лозунги с представлениями десятилетней давности.
в своё время краснодар попал в рпл токо потому что 4 команды из первой лиги занявшие места выше него отказались переходить в рпл из-за финансовой проблемы.
лучше меньше финансово устойчивых команд и больше игр чем куча команд которые будут торговать очками в низу таблицы.
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Alex
Ответ justburn
Зимний чемпион? А что с трехтуровым чемпионом?
Сдулся
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Антибаскет Поповича
Ответ pav11k
1. Сокращение групповой стадии Пути РПЛ Кубка России до 3-х туров, отведение освободившихся слотов под матчи РПЛ; А как это поможет уравнять кол-во матчей в осенней и в весенней частях? Сейчас в осенней части матчей больше, игры группового этапа Кубка тоже проводятся осенью. Я что-то не понимаю
Наверное, хотят, чтоб осенью футболисты пораньше заканчивали и отправлялись отдыхать в отпуска.
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Очки Дани Алвеса
Вот делать же больше нечего, да?
У нас же отличные поля, справедливые квалифицированные судьи, отличная посещаемость, дешевые билеты, бешшшшеный интерес к каждому туру, яркие игроки, интересные разносторонние тренеры (каждый сезон новые лица, а не смена коек, ага).
Что же мы сделаем? Конечно же поменяем структуру! Пусть пёхаются со всем тем же самым, только в другие сроки! Ай да молодцы! И еще Зенит можно два раза теперь награждать, в декабре и в июне! Или, чтобы холопам негазпромовским не обидно было, их можно разок награждать зимним чемпионством, а потом уж в июне, как подобается, медальки для Зенита уже.
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Ковид 07.10.52
Как же они достали ...никакого постоянство, как с законами, меняют без перерыва, уже не знаешь, что можно, что нельзя....тьфу...
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Георгий Михеев
Когда коту делать нечего он яйца лижет. Вот и тут аналогично.
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Alex
У Спартака совсем беда с титулами, решили помочь, но он опять сядет в лужу
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