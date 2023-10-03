Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»
Опубликована аудиозапись переговоров судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».
Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».
PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.
Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.
Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена.
Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?
ВАР: Да.
Оператор повтора: Провести линию по бутсе?
ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.
Помощник арбитра 1: Играем.
Главный арбитр: Спасибо, приятель.
ВАР: Спасибо, мужик.
Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.
Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?
АВАР: Да.
Оператор повтора: Ты доволен?
АВАР: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.
ВАР: Что?
Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?
ВАР: ...
Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.
ВАР: Дерьмо! Ох...
Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.
ВАР: Прошу прощения?
Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.
ВАР: Не могу ничего сделать.
Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.
ВАР: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.
Фото: скриншот проверки ВАР
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- Спасибо, мужик.
- Отличная работа, парни, прекрасно.
все дикие косяки начинаются примерно с таких же диалогов)
Это шедевр 😂😂😂
— Ты мне не друг, приятель.
— Я тебе не приятель, кореш.
— Я тебе не кореш, друг.
— Я тебе не друг, приятель.
Вар: спасибо, мужик
Главный арбитр: отличная работа, парни, прекрасно
Главный арбитр: Манчестер Сити чемпион
Вар: согласен
Главный арбитр : факт
Вар :плюсую
- Я тебе не приятель, кореш.
- Ты мне не кореш, друг
- Я тебе не друг, приятель