Опубликована запись ВАР-переговоров об ошибке при голе Диаса в матче «Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: «Спасибо, мужик» – «Дерьмо! Ох…»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Даррен Инглэнд Саймон Хупер видеоповторы Луис Диас контент Футбол

Опубликована аудиозапись переговоров судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура АПЛ закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Убедившись, что игрок «Тоттенхэма» находится ближе к воротам, чем Луис Диас, он передал арбитрам в поле, что проверка завершена.

Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

ВАР: Да.

Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

ВАР: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?

АВАР: Да.

Оператор повтора: Ты доволен?

АВАР: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

ВАР: Что?

Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: ...

Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: Дерьмо! Ох...

Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

ВАР: Прошу прощения?

Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

ВАР: Не могу ничего сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

ВАР: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.

Фото: скриншот проверки ВАР

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

91 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дмитриевич
- Спасибо, приятель.
- Спасибо, мужик.
- Отличная работа, парни, прекрасно.

все дикие косяки начинаются примерно с таких же диалогов)
+248
-3
+245
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ебздрогыч
Похоже на переговоры пилотов и диспетчеров, после которых самолет врезается в гору
+193
-8
+185
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
«Дерьмо! Ох…»
Это шедевр 😂😂😂
+69
-1
+68
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
даже оператор понял что к чему,а эти 2 далба*** нет.
+59
0
+59
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ощущение ,что читаю стенограмму телефонного разговора ,убитого в зюзю Снуп Дога с Панасенковым
+46
-1
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рычаг им. Лапорты Каталанского
Ответ Анатолий Дмитриевич
- Спасибо, приятель. - Спасибо, мужик. - Отличная работа, парни, прекрасно. все дикие косяки начинаются примерно с таких же диалогов)
После матча:
— Ты мне не друг, приятель.
— Я тебе не приятель, кореш.
— Я тебе не кореш, друг.
— Я тебе не друг, приятель.
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ностальгическое Дерьмо
Главный арбитр: Спасибо, приятель
Вар: спасибо, мужик
Главный арбитр: отличная работа, парни, прекрасно
Главный арбитр: Манчестер Сити чемпион
Вар: согласен
Главный арбитр : факт
Вар :плюсую
+32
-2
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Ответ хавбек+
судя по тексту разговоров там на тридцать секунд, почему не остановили игру?
Тупая идиотская традиция про "заиграно". Какая бы дичь до этого не происходила.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Богородицкий
Шедевральный идиотизм
+31
-3
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Groznyi2024
Вообще это переигровка. Судья напрямую и в открытую не засчитывает чистый гол
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Felp
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил...
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Тарантиновские диалоги
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Хорошо что эти ребята не работают авиадиспетчерами
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexander Poljakov
какое позорище.. надеюсь Ливерпуль подаст в суд за такое
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Анатолий Дмитриевич
- Спасибо, приятель. - Спасибо, мужик. - Отличная работа, парни, прекрасно. все дикие косяки начинаются примерно с таких же диалогов)
Хорошая работа, Олег©️😎
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
НеПотерплю!
Честное слово, весь этот диалог раз пять прочитал. Такое ощущение, что несколько недоумк.ов общаются на каком-то своём языке. Единственный нормальный это оператор повтора)
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
- Спасибо, приятель
- Я тебе не приятель, кореш.
- Ты мне не кореш, друг
- Я тебе не друг, приятель
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dzhansug Bukiya
Типа вар подумал, что судья гол засчитал, а судья подумал, что это офсайд, какой-то цирк
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Angel
Ответ 0mertas626
люди совершают ошибки, да
я почему-то уверен, что ты либо фан ТТХ, либо у твоей команды такого не происходило. Скажу по секрету, что в АПЛ такие ошибки происходят часто
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Токсик
Ответ Groznyi2024
Комментарий скрыт
Приплел так приплел, мда
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stadjer
Это жесть, посмотрел эту запись, они достаточно быстро поняли, что налажали, и помощник (или оператор, я запутался) говорит «останови игру!», но поскольку рестарт уже произошел, главный чувак сказал «я ничего не могу сделать, рестарт уже случился». Черт возьми, все понимают, что произошла ошибка, игра возобновилась лишь на полминуты и еще не поздно все исправить, но идиотские правила мешают принять справедливое решение. Идиотизм.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Токсик
Ответ Groznyi2024
Вообще это переигровка. Судья напрямую и в открытую не засчитывает чистый гол
Переигровки точно не будет. Но, может, наконец, какие-то судейские реформы произойдут. В этом сезоне дно достигнуто
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Wiley Fox
Потом окажется, что это герои России Вован и Лексус взломали защищённую линию вар
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
хавбек+
судя по тексту разговоров там на тридцать секунд, почему не остановили игру?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0mertas626
Ответ Ебздрогыч
Похоже на переговоры пилотов и диспетчеров, после которых самолет врезается в гору
люди совершают ошибки, да
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий