Опубликована аудиозапись переговоров судей в матче «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Матч 7-го тура закончился победой лондонцев со счетом 2:1. На 34-й минуте вингер «красных» Луис Диас забил гол, который был отменен из-за офсайда. Через 2 минуты забили «шпоры».

PGMOL (Ассоциация профессиональных судей) признала, что не засчитать гол Диаса – ошибочное решение.

Как следует из опубликованных переговоров между судьями, видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что судьи в поле засчитали гол.

Убедившись, что игрок « » находится ближе к воротам, чем , он передал арбитрам в поле, что проверка завершена.

Оператор повтора: Думаю, такой угол будет лучше? Ты доволен?

ВАР: Да.

Оператор повтора: Провести линию по бутсе?

ВАР: Провести линию по бутсе. И... стоп. Проверка завершена, проверка завершена. Отлично, идеально.

Помощник арбитра 1: Играем.

Главный арбитр: Спасибо, приятель.

ВАР: Спасибо, мужик.

Главный арбитр: Отличная работа, парни, прекрасно.

Оператор повтора: Стоп-стоп-стоп-стоп. Решением в поле был офсайд. Ты доволен?

АВАР: Да.

Оператор повтора: Ты доволен?

АВАР: Офсайд, гол, да. Это ошибка, Даз.

ВАР: Что?

Оператор повтора: Решением в поле был офсайд. Ты доволен картинкой?

ВАР: ...

Оператор повтора: Да, он в правильном положении. На картинке, которую мы передали, он в правильном положении.

ВАР: Дерьмо! Ох...

Оператор повтора: Пауза, пауза. Оли (оператор в центре PGMOL) просит остановить матч, Оли просит остановить матч.

ВАР: Прошу прощения?

Оператор повтора: Оли говорит, что надо попросить остановить матч. Решением в поле был офсайд.

ВАР: Не могу ничего сделать.

Оператор повтора: Оли просит остановить матч, Оли просит остановить матч. Остановите матч.

ВАР: Игру уже возобновили. Я не могу ничего сделать.

Фото: скриншот проверки ВАР

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline