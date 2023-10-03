«Торпедо» уволило Клотета. Клуб идет 10-м в Первой лиге

Пеп Клотет покидает «Торпедо».

«По итогам переговоров с совет директоров ФК «Торпедо Москва» принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Весной москвичи вылетели из Мир РПЛ.

В данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков после 12 туров.

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