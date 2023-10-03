«Торпедо» уволило Клотета. Клуб идет 10-м в Первой лиге

Теги Первая лига Торпедо отставки Пеп Клотет Футбол

Пеп Клотет покидает «Торпедо».

«По итогам переговоров с Пепом Клотетом совет директоров ФК «Торпедо Москва» принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.

Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По его руководством команда провела 23 матча, в которых одержала 6 побед, дважды сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Весной москвичи вылетели из Мир РПЛ.

В данный момент московский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 17 очков после 12 туров.

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61 комментарий

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Aleksey Yashin
Теперь можно и улыбнуться
+84
0
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S. A.
Время Пепа в лучшей лиге мира подошло к концу
+51
0
+51
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Oleg Olegov
Ну тут либо Савичев, либо Бородюк, либо Арсен Венгер.
+48
-2
+46
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Dr.Gebbelsss
Далеко пускай не уезжают, там возможно Спартаку кто то понадобится в ближайшее время)
+27
-8
+19
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Fruch
В лучшей лиге мира даже Пепу тяжело
+17
-1
+16
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градус ненависти
Ответ Михаил Уланов
Отличная новость,но кто теперь вернёт тех кого этот шарлатан выкинул? Самсонов,Шляков,Караев - всех их выгнал Клотет хотя играли то они неплохо,а первый и вовсе легенда клуба
главное что Пеп смог вернуть фанатов на трибуны, и держит из как можно дальше от фан айди
+15
-2
+13
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Михаил Уланов
Отличная новость,но кто теперь вернёт тех кого этот шарлатан выкинул?

Самсонов,Шляков,Караев - всех их выгнал Клотет хотя играли то они неплохо,а первый и вовсе легенда клуба
+13
-1
+12
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Серж свой
Ответ Oleg Olegov
Ну тут либо Савичев, либо Бородюк, либо Арсен Венгер.
Бородюка бы
+11
-1
+10
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Caerly
Плюсы - теперь можно улыбаться
Минусы - теперь уже нечему
+9
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kacnep
Мостовой, настало твое время!
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Tydeus
Ответ Серж свой
Бородюка бы
Венгера бы
+8
-1
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Evgen_Hazard
Неправильная новость
Правильная вот: «Пеп отправлен в отставку с поста главного тренера »
+6
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Russ Ivan
Звоните Мостовому, лучше никого всё равно не найдёте...
+7
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Listopad
30 сентября. Совет директоров Торпедо поддерживает Клотета.
А дальше классика. Неудержали, уронили
+6
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goshforever
Ответ градус ненависти
главное что Пеп смог вернуть фанатов на трибуны, и держит из как можно дальше от фан айди
Да уж, Клотету можно покланяться за то, что спасает "Торпедо" от РПЛ и, наоборот, РПЛ от "Торпедо" как минимум на сезон
+4
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madjer163
Бышовца надо , он олимпиаду выигрывал
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maks44
Ответ Russ Ivan
Звоните Мостовому, лучше никого всё равно не найдёте...
Это не его уровень.
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Rudenzik
Даже Пеп не потянул уровень лучшей лиги мира
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градус ненависти
P.S. У руководства Торпедо видимо какой-то фетиш на косплейщиков: сперва «Пеп» с алиэкспресса, теперь вместо него поставили Горлова, который косплеит Клоппа. Биба и Боба
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NIK7478
Вот уровень руководителей Торпедо: когда вы брали этого Потетта, вы чем думали?! Ведь всем был очевидно, что это ошибка, грубейшая! С таким уровнем интеллекта у руководства клуба им ничего не светит. Вот Горлова поставили, который завалил всё в НН! )))
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Aleksandr Struzhkov
Ответ Dr.Gebbelsss
Далеко пускай не уезжают, там возможно Спартаку кто то понадобится в ближайшее время)
Я представляю уже связку Клотет и Рианчо))
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goshforever
Затянувшееся безумие с импортным физруком в "Торпедо"
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Брэд Либил
Ответ Eugene88
Бородюк/рахимов/талалаев/ кто там еще в этой карусели крутится по кругу
ничего, что у Рахимова и Талалаева есть работа?
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9_volk
без увольнения Савина и его шайки - это полумера.
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Bashibuzuck
Справедливо
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