Каземиро удален в игре с «Галатасараем». Хавбек «МЮ» получил две желтые карточки
Каземиро удален в матче против «Галатасарая».
«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» (2:3, второй тайм) проводят матч в рамках второго тура Лиги чемпионов.
Хавбек манкунианцев был удален за две желтых карточки.
Первое предупреждение бразилец получил на 35-й минуте, а второе главный арбитр встречи Иван Кружльяк показал ему на 77-й минуте.
Вторую карточку Каземиро заработал за фол на Дрисе Мертенсе после ошибки вратаря Андре Онана – этот момент привел к пенальти в ворота «МЮ».
Добавим, что в прошлом сезоне бразилец дважды удалялся в матчах АПЛ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай».
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P.S: не смотрел матч.