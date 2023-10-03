Каземиро удален в игре с «Галатасараем». Хавбек «МЮ» получил две желтые карточки

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Иван Кружльяк Каземиро Футбол

Каземиро удален в матче против «Галатасарая».

«Манчестер Юнайтед» и «Галатасарай» (2:3, второй тайм) проводят матч в рамках второго тура Лиги чемпионов.

Хавбек манкунианцев был удален за две желтых карточки.

Первое предупреждение бразилец получил на 35-й минуте, а второе главный арбитр встречи Иван Кружльяк показал ему на 77-й минуте.

Вторую карточку Каземиро заработал за фол на Дрисе Мертенсе после ошибки вратаря Андре Онана – этот момент привел к пенальти в ворота «МЮ».

Добавим, что в прошлом сезоне бразилец дважды удалялся в матчах АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай».

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41 комментарий

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Born is the King
"Де хеа не умеет играть ногами"©
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Le Tallec
Лучше бы Онану удалили.
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Ложный Латераль
Не знаю чем закончится матч, но я до последнего думал, что матч проходит в Турции) Олд Траффорд больше не крепость, пока у руля этот
+21
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Борис Энгельгардт
Ответ лицемерный гнус
Что? Снова играет в своём «стиле»? P.S: не смотрел матч.
как всегда, удар в створ = гол
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JamesBulger7
Ответ Ложный Латераль
Не знаю чем закончится матч, но я до последнего думал, что матч проходит в Турции) Олд Траффорд больше не крепость, пока у руля этот
Олд Траффорд перестал быть крепостью еще с тех пор как Сэр Алекс ушел на покой…
+9
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АРМЕЕЦ 06
Ответ TC@ER18
Каземиро думал, что он все еще в реале играет и не дадут вторую желтую, но судья вернул в реальность бразила и бразил понял в каком середняке играет ;)
Каземиро понял что ему дадут красную и он не спорил.
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Born is the King
Ответ Борис Энгельгардт
как всегда, удар в створ = гол
Достаточно не бить по центру и Онана обязательно пропустит минимум 3
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ZarvuR2020
Ответ Real_v_dushe
Комментарий удален модератором
Ну ДеХею нужно было менять. Один перфоманс в ЛЕ чего стоил. Вот кандидатура Онаны конечно спорная.
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slatar99
За звание «лучшего» вратаря Европы сражаются Онана и Руй Патрисиу из Ромы.

Один божественно пасует ногами, второй вытаскивает все мячи, которые летят в створ.

Choose your fighter!
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Konstantin Meerov
МЮ не выйдет из группы. 3 место займет и будет пылить в ЛЕ
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лицемерный гнус
Ответ Le Tallec
Лучше бы Онану удалили.
Что? Снова играет в своём «стиле»?
P.S: не смотрел матч.
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Футбольный экспертъ
МЮ единственный клуб в мире где игроки даунгрейдятся, Каземиро времен Реала просто монстрище в ПЗ, Варан за годы в Реале провалил по памяти только 2-х раундовое противостояние с Сити, а в МЮ каждая игра провал
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Roman Betenya
Ответ TC@ER18
Каземиро думал, что он все еще в реале играет и не дадут вторую желтую, но судья вернул в реальность бразила и бразил понял в каком середняке играет ;)
Хэйтерок думал, что сострил, а на самом деле нашкодил себе в исподнее.
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misha___97
Ответ лицемерный гнус
Что? Снова играет в своём «стиле»? P.S: не смотрел матч.
Да, допустил ошибку, после которой Каземиро получил КК. Поразительный регресс Онаны , МЮ будто проклят
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vzi
Чертов Роналду не дает заиграть команде в прессинг-гегенпрессинг…
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Тюменский медвежонок
сейчас будет уже увольнение после этого позора? или еще подождем? ну чтоб окончательно везде вылететь?
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ДЖИН
Привык в реале карточки не получать. Но в Мю Переса и кабинета нет.
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ShamilK
Ответ Футбольный экспертъ
МЮ единственный клуб в мире где игроки даунгрейдятся, Каземиро времен Реала просто монстрище в ПЗ, Варан за годы в Реале провалил по памяти только 2-х раундовое противостояние с Сити, а в МЮ каждая игра провал
Они оба сдали сильно еще после трех ЛЧ. Каземиро последних двух сезонов в Мадриде в рядовых матчах лиги был ужасен и обычно вспоминал про свой былой уровень лишь в нескольких играх. Просто фанаты думали, что получают праймовых Каземиро и Варана, но это было далеко не так. Рафаэль без Рамоса это просто тихий ужас, рядом с ним нужен такой вожак и лидер. Только в таких случаях он способен выдавать отличную игру
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Александр Белов
Ответ JamesBulger7
Олд Траффорд перестал быть крепостью еще с тех пор как Сэр Алекс ушел на покой…
Вот только последний матч до этого с сараем в лч как раз слил Ферги)))
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Александр Чижов
уход рона скандальное интервью скандал с санчо выкинул де хеа ну ка борцы за лысыго шарлотана скажите что надо ждать и игру он наладит
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Brassic
Пора к саудитам ехать
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Александр Белов
Ответ Тюменский медвежонок
сейчас будет уже увольнение после этого позора? или еще подождем? ну чтоб окончательно везде вылететь?
Дождитесь игры с Ливерпулем, после уволят как обычно)
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Ненавидящий2.0
Каза сейчас недоумевает. Думает: "Я же в Реале так же играл и так часто не удалялся, что вообще происходит?"
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Roman Betenya
Ответ Ман Сити
Летом мне манки доказывали что он лучший опорник не только АПЛ, но и мира. Ахаха, вот как люди болеют не смотря матчи
Кому ты нужен, чтобы тебе что-то доказывать? Сочиняй больше :)
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ДЖИН
Ответ Universal1000
Ой, а что опять? Ой а как так? Бездарь. Без абонемента проплаченного перцам на карточки был бы по жизни никем. И это дубово-косепорное туловище кто-то всерьез сравнивал с Бускетсом лол.
Вот и я про то.
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