Каземиро удален в игре с «Галатасараем». Хавбек «МЮ» получил две желтые карточки

Каземиро удален в матче против «Галатасарая».

« » и « » (2:3, второй тайм) проводят матч в рамках второго тура .

Хавбек манкунианцев был удален за две желтых карточки.

Первое предупреждение бразилец получил на 35-й минуте, а второе главный арбитр встречи Иван Кружльяк показал ему на 77-й минуте.

Вторую карточку Каземиро заработал за фол на Дрисе Мертенсе после ошибки вратаря Андре Онана – этот момент привел к пенальти в ворота «МЮ».

Добавим, что в прошлом сезоне бразилец дважды удалялся в матчах АПЛ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Галатасарай».

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