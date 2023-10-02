Роналду забил в 3-м матче подряд – «Истиклолу» в азиатской ЛЧ. У него 39 (31+8) очков в 35 матчах за «Аль-Наср»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол Футбол

Криштиану Роналду забил 31-й гол за «Аль-Наср».

Нападающий саудовской команды поразил ворота «Истиклола» в матче Лиги чемпионов Азии (2:1, второй тайм).

Португалец забил в третьем матче подряд, а в пяти последних играх во всех турнирах у него пять забитых мячей.

Роналду проводит 35-ю игру за «Аль-Наср». На его счету 31 гол и 8 результативных передач. 

Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь

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85 комментариев

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Ма Из
дед хорош))
+45
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Спартак сила
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легенда
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Roni7730
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Роналду Король Лиги Чемпионов ☝️
+34
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Artem Piatkov
855+242 за карьеру

Как всегда лучший!
+29
-14
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Appa
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну куда уж микки маусам до узбекского истиклола
Так истиклол таджикский😂
+11
-1
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
+29
-21
+8
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2vdhrvmmzf
Ответ jjeka
Не в лиге микки маусов конечно, но тоже неплохо
Ну куда уж микки маусам до узбекского истиклола
+13
-6
+7
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filippa
Ответ Roni7730
Роналду Король Лиги Чемпионов ☝️
импортозамещение
+6
0
+6
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FEZ10
Ответ Artem Piatkov
Итак, что мы имеем сегодня: ✔️ Забил 732-й гол на клубном уровне и 855-й гол в карьере, обновив рекорд ✔️ 36+8 за 40 матчей в 2023 году (привет Тун Хагу) ✔️ Стал первым футболистом, забивавшим в Европейской, Арабской и Азиатской ЛЧ Пожалуй самая успешная клубная карьера в истории футбола, кто бы что не говорил Везде хорош, везде тащит🤴
Сравнил АПЛ с чемпионатом пустыни😁
+18
-12
+6
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Кузя Гитарист
Ответ Muhammad Juraev
Господи, радуются голу против таджиков 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Зачем ты так о своих земляках ?!
+7
-2
+5
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mr kovalsky
Ору как у джуравева полыхает, еще и чснул, чтобы не унижал его
+12
-7
+5
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2vdhrvmmzf
Ответ Appa
Так истиклол таджикский😂
Мда, я вообще в шоке как серьезно можно воспринимать голы в таком матче 😐
+8
-4
+4
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VERBLYUD
Ответ хавбек+
по голам в этом году догнал Холанда?
Как он может догнать Холанда, если он не играет на топ уровне?
+4
-2
+2
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fussballer
Ответ FEZ10
Сравнил АПЛ с чемпионатом пустыни😁
АПЛ в пустыне.
+2
0
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Мукунку хороший
Очень прикольный комментатор)
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Роман
Ответ Влад Козьминский
verblyud ты чего всех минусишь, и ьанишь кто тебя унижает?)
Он главная фанатка.
+1
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Men77
Бедный Талиска, приехал Статист, а теперь еще Мане. Но даже при этом у него в 7 матчах 8 голов (больше гола за игру). У Статиста 11 голов в 11 матчах.
При этом Талиска пропустил 3 матча, где АльНаср выиграл 5:0, 5:1 , 4:0. Там ,где Статист набивал стату.
Поэтому гельки зря радуетесь, он даже в своей команде не лучший нап.
При равном игровом времени у Талиска стата лучше. Сегодняшнрй матч тоже показатель, Талиска забил 2 и сразу меняют, а старого Статиста нет, мало ли,вдруг пенку поставят😁
+7
-6
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Negoro
Ответ Vyacheslav Filippov
Роналду профессионал.Отрабатывает каждый цент своей большой зарплаты.
Пока 0 трофеев. Что он отрабатывает?
+2
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QWertY
Одно ясно точно: Кришти лучший игрок в истории таджикского футбола(после Талиски, разумеется)
+6
-5
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St.7
Ответ Muhammad Juraev
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Уэмбли Стедиум
Все таки автобус Истиклола забуксовал с 65 минуте
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Любезный Коссутий
дед развлекается
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Пинающий Достоинства
Ответ Ма Из
дед хорош))
Несносный)
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AnMe
Прости, Криш, но сегодня вся слава достанется Мишке
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-3
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Тимур Хаптагаев
Гоат 🐐
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