Роналду забил в 3-м матче подряд – «Истиклолу» в азиатской ЛЧ. У него 39 (31+8) очков в 35 матчах за «Аль-Наср»

Криштиану Роналду забил 31-й гол за «Аль-Наср».

Нападающий саудовской команды поразил ворота « » в матче Лиги чемпионов Азии (2:1, второй тайм).

Португалец забил в третьем матче подряд, а в пяти последних играх во всех турнирах у него пять забитых мячей.

проводит 35-ю игру за « ». На его счету 31 гол и 8 результативных передач.

Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.

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