Роналду забил в 3-м матче подряд – «Истиклолу» в азиатской ЛЧ. У него 39 (31+8) очков в 35 матчах за «Аль-Наср»
Криштиану Роналду забил 31-й гол за «Аль-Наср».
Нападающий саудовской команды поразил ворота «Истиклола» в матче Лиги чемпионов Азии (2:1, второй тайм).
Португалец забил в третьем матче подряд, а в пяти последних играх во всех турнирах у него пять забитых мячей.
Роналду проводит 35-ю игру за «Аль-Наср». На его счету 31 гол и 8 результативных передач.
Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Как всегда лучший!
При этом Талиска пропустил 3 матча, где АльНаср выиграл 5:0, 5:1 , 4:0. Там ,где Статист набивал стату.
Поэтому гельки зря радуетесь, он даже в своей команде не лучший нап.
При равном игровом времени у Талиска стата лучше. Сегодняшнрй матч тоже показатель, Талиска забил 2 и сразу меняют, а старого Статиста нет, мало ли,вдруг пенку поставят😁