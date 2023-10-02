В РФС хотят видеть в Кубке России битву взглядов тренеров и игроков, как в единоборствах: «Это открытость и неожиданность»

В РФС рассказали о желании видеть битву взглядов в Кубке России.

Такую идею высказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

«Хочется видеть face‑to‑face (битва взглядов, стердаун – Sports.ru) перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах.

В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», – заявил Терешин.

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