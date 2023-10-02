В РФС хотят видеть в Кубке России битву взглядов тренеров и игроков, как в единоборствах: «Это открытость и неожиданность»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС MMA Кирилл Терешин Матч ТВ Футбол

В РФС рассказали о желании видеть битву взглядов в Кубке России.

Такую идею высказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

«Хочется видеть face‑to‑face (битва взглядов, стердаун – Sports.ru) перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах.

В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», – заявил Терешин.

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56 комментариев

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Ебздрогыч
Я прям представляю, как Семак смотрит на Гончаренко, Гончаренко на Семака. Такой унылой битвы взглядов мир еще не видел!
+148
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korablev
Бред какой-то несусветный! В футболе, наоборот, уважение игроков друг к другу на первом месте - рукопожатия перед матчем, рукопожатие тренеров после игры.
Какая, #####, битва взглядов? Совсем из ума выжили, что ли? Это совсем не бокс!
+90
-1
+89
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Подкат Мальдини
АХАХАХАХАХ
+43
-2
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MstAndreev
солей обожрались и давай предлагать)
+33
-1
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London-D
Ответ korablev
Бред какой-то несусветный! В футболе, наоборот, уважение игроков друг к другу на первом месте - рукопожатия перед матчем, рукопожатие тренеров после игры. Какая, #####, битва взглядов? Совсем из ума выжили, что ли? Это совсем не бокс!
Раньше вообще с цветами футболисты выходили, вручали их друг другу.
А тут предлагают ненависть порождать ещё больше, хотя общество и так накалено до предела.
+30
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Никита Алексеев
Так же можно поставить кольца над воротами
+16
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АРТУР АЛИЕВ
Тогда пусть уже и ринг-гёрлс таблички 1 и 2 тайм выносят
+15
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s3mp3riuv3nis
даже в единоборствах это не всем нравится, а уж в футболе так вообще бред
+15
0
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Gordon Brown
Что за дичь?
+12
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Dmitry Shaolin
Мало драк на поле - обстановку накалять? Может лучше в футбол учиться играть будем?
+8
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Владислав Бондарчук
Ответ Ебздрогыч
Я прям представляю, как Семак смотрит на Гончаренко, Гончаренко на Семака. Такой унылой битвы взглядов мир еще не видел!
Вопрос в том куда будет смотреть дзюба))
+8
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Смари Муха
Наша страну не остановить...
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Ностальгическое Дерьмо
Ждём фанатский мод на мортал комбат Сеговский со всеми персонажами рпл
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dafaka13
Джикия провалил предматчевое взвешивание
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Ковид 07.10.52
Получится детская неожиданность, по другому у этих типов не бывает.
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phipw4htai
Вот можно предоставить общественности этого «гения»? Пожалуйста🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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Isshin88
Ответ Ебздрогыч
Я прям представляю, как Семак смотрит на Гончаренко, Гончаренко на Семака. Такой унылой битвы взглядов мир еще не видел!
Битва травоядных ленивцев.
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Алексей Александрович
Что несет этот олух
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СИ
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Зачем хотеть - они постоянно в каждом туре бьются а не играют.
А почему судей упустили - они тоже бьются.
Ведь даже любой московский школьник и даже двоечник знает что в футболе не бьются а показывают красивую техничную умную игру с мячом.
Митрофанов, подай заявление по собственному - не твоё это место.
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Ligalaiz
Это типо когда Федотов поднимает бровь смотря на Карпина а тот в ответ просто пялится без эмоций?
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uchiyamada
чего точно РФС не желает видеть в Кубке - это болельщиков, ни на стадионе, ни у телевизора. Время начала матчей в среду, будний день:

12:30 Не начался Крылья Советов превью Ахмат
14:30 Не начался Факел превью ЦСКА
15:00 Не начался Сочи превью Оренбург
16:45 Не начался Динамо превью Спартак
17:15 Не начался Краснодар превью Пари НН

Популяризация Кубка идет семимильными шагами
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guitar player
Промесу нельзя в этом учавствовать либо «вес» подкинет , либо заточкой пырнет.
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Анатолий Дмитриевич
Ответ korablev
Бред какой-то несусветный! В футболе, наоборот, уважение игроков друг к другу на первом месте - рукопожатия перед матчем, рукопожатие тренеров после игры. Какая, #####, битва взглядов? Совсем из ума выжили, что ли? Это совсем не бокс!
в боксе вообще-то тоже рукопожатия и до, и после
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Жан Поль Бельманда
Ааааа вот бараныыыы, совсем там кукухой съехали
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zaebarca
Они из ума там выжили? Хотя, это не вопрос, это факт.
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