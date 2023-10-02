В РФС хотят видеть в Кубке России битву взглядов тренеров и игроков, как в единоборствах: «Это открытость и неожиданность»
В РФС рассказали о желании видеть битву взглядов в Кубке России.
Такую идею высказал глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.
«Хочется видеть face‑to‑face (битва взглядов, стердаун – Sports.ru) перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах.
В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность. Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира», – заявил Терешин.
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Какая, #####, битва взглядов? Совсем из ума выжили, что ли? Это совсем не бокс!
А тут предлагают ненависть порождать ещё больше, хотя общество и так накалено до предела.
А почему судей упустили - они тоже бьются.
Ведь даже любой московский школьник и даже двоечник знает что в футболе не бьются а показывают красивую техничную умную игру с мячом.
Митрофанов, подай заявление по собственному - не твоё это место.
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