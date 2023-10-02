Канчельскис предложил «Спартаку» назначить Мостового в случае увольнения Абаскаля: «Надо брать людей, которые играли в футбол»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой Андрей Канчельскис Валерий Карпин Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. 

«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.

Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал бывший игрок сборной России. 

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106 комментариев

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13lapa13
вместе пьют просто ребята
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Николай Левков
БОльшая часть спортса этого бы тоже хотела, да и из спартачей думаю есть люди с юмором:)
+115
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Pertinax Gandi
Мост собирает отзывы друзей.
+44
-3
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Отец Абду
Как раз Царя ждёт Царица:)

Мостовой станет тренером, а Зарема президентом клуба... Имба дуэт! А их совместные интервью наберут по 500 комментов на ветках спортса:)
+28
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Я всех их сделал
Давно пора, футбол - это развлечение, шоу, не нужно слишком серьёзно относиться к результатам, в конце концов без еврокубков не особо принципильно какое место занимать, 5-е, 10-е или 16-е. С Мостовым не будет скучно точно, все болельщики будут следить за этим экспериментом.
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E.V.P.
Было бы отлично
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Кондитер
не смешно
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ericssons
Ответ Николай Левков
БОльшая часть спортса этого бы тоже хотела, да и из спартачей думаю есть люди с юмором:)
А чем эти "спартачи" рискуют? С Царем их клуб будет бороться не за 3-4 место, а за 5-6? ВОТ ЭТО БЕДА!
+7
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+5
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Доктор Верховцев
Не просто «играли в футбол», а 20 лет на высоком уровне!
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chigyr19
Болезнь через засос передалась что ли
+7
-3
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Ernest Imamov
Мостовой если очень хочет тренировать должен начать с Чертаново, или Арсенала(Тульского)
+3
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Eugene Maksimov
Ответ Ветер
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этот ноунейм считался самородком на западе(Тедеско,Эмери и т.д.) Мостовому лучше тогда возглавить сборную Испании !человеку с именем...а нам Губернева предоложите,что ж мелочится...
+3
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trashbox
Троллинг 99 уровня.
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NikoVinkovic
Вот Мостовой уже лет пять ноет, что он готов быть тренером, а его никто не зовёт, а ведь он в футбол играл и вообще нереально крут.
А вот прикиньте Спартак возьмёт и позовёт.
Интересно, он хоть тогда ныть перестанет?
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Egor Aleksandrovich
Ответ 13lapa13
вместе пьют просто ребята
и, видимо, не закусывают
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Ветер
Ответ Eugene Maksimov
этот ноунейм считался самородком на западе(Тедеско,Эмери и т.д.) Мостовому лучше тогда возглавить сборную Испании !человеку с именем...а нам Губернева предоложите,что ж мелочится...
Кем считался? Заремой? Ну и авторитеты у тебя. 😂
Хотя бы его биографию и послужной список, в википедии глянь, а потом думай, думай, очень много думай.
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БезызбежноНаКрасный
Ответ Отец Абду
Как раз Царя ждёт Царица:) Мостовой станет тренером, а Зарема президентом клуба... Имба дуэт! А их совместные интервью наберут по 500 комментов на ветках спортса:)
аж слюнки потекли
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Ktoto_V_Dome
Я тоже играл в футбол :)
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Санитар-волк
Давайте уж Моста, чтобы клоунада шла до логичного завершения лигой ниже ))
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Гумберт Гумберт
Ответ NikoVinkovic
Вот Мостовой уже лет пять ноет, что он готов быть тренером, а его никто не зовёт, а ведь он в футбол играл и вообще нереально крут. А вот прикиньте Спартак возьмёт и позовёт. Интересно, он хоть тогда ныть перестанет?
ненадолго
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Денис Ширинов
Мостовой главный, Канчельскис помощник, Кавазашвили тренер вратарей, Бубнов глав врач
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John5r
Почему так смешно )
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Владимир Дёмцев
Ответ Черный Дворник
А ведь прав чертяка!!! Мостовой вот, кто нужен Спартаку.....
Мостовой не имел опыта в тренерской работе, его бессмысленно ставить, не зная как он поведет себя с командой...
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Marduhai
Назначать тренерами футболистов? Это глупость... Главное требование к тренеру, как и к большинству др. профессий - чтобы был умным!
К сожалению, у действующих футболистов огромная нагрузка и нет ни времени, ни сил совершенствовать интеллект. Так что можно по пальцам пересчитать звездных игроков достигших общепризнанного тренерского мастерства на уровне Бекенбауэра и Круйфа. Ну а в сегодняшнее время оценивать тренеров можно до бесконечности, но поскольку в успехах команд главный фактор - деньги, то в победителях будут те, кто ухватил миллиардеров пожирнее...
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vaniaEee
Дали бы уже раз обделаться человеку, наверняка же больше не захочет
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