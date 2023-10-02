Канчельскис предложил «Спартаку» назначить Мостового в случае увольнения Абаскаля: «Надо брать людей, которые играли в футбол»
Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.
В 10-м туре Мир РПЛ «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.
«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.
Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал бывший игрок сборной России.
Карпин и Черчесов – кандидаты «Спартака» на случай отставки Абаскаля, других нет («Чемпионат»)
«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)
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Мостовой станет тренером, а Зарема президентом клуба... Имба дуэт! А их совместные интервью наберут по 500 комментов на ветках спортса:)
А вот прикиньте Спартак возьмёт и позовёт.
Интересно, он хоть тогда ныть перестанет?
Хотя бы его биографию и послужной список, в википедии глянь, а потом думай, думай, очень много думай.
К сожалению, у действующих футболистов огромная нагрузка и нет ни времени, ни сил совершенствовать интеллект. Так что можно по пальцам пересчитать звездных игроков достигших общепризнанного тренерского мастерства на уровне Бекенбауэра и Круйфа. Ну а в сегодняшнее время оценивать тренеров можно до бесконечности, но поскольку в успехах команд главный фактор - деньги, то в победителях будут те, кто ухватил миллиардеров пожирнее...