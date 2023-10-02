Канчельскис предложил «Спартаку» назначить Мостового в случае увольнения Абаскаля: «Надо брать людей, которые играли в футбол»

Андрей Канчельскис высказался о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.

В 10-м туре Мир «Спартак» под руководством Абаскаля потерпел поражение от «Крыльев Советов» (0:4). Красно-белые занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

«Спартаку» есть смысл убрать , но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку.

и уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть . Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – сказал бывший игрок сборной России.

Карпин и Черчесов – кандидаты «Спартака» на случай отставки Абаскаля, других нет («Чемпионат»)

«Спартаку» интересен тренер «Краснодара» Ивич. Его отступные – 900 тысяч евро (Иван Карпов)

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