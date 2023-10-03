«Монреаль» победил «Торонто» (5:4 ОТ) в выставочном матче, отыгравшись с 2:4 в 3-м периоде. Самсонов пропустил 5 шайб

«Монреаль» обыграл «Торонто» (5:4 ОТ) в выставочном матче, отыгравшись с 2:4.

«Канадиенс» сделали камбэк в третьем периоде, уступая в 2 шайбы.

На 54-й минуте отличился Джонатан Ковачевич, сделав счет 3:4. За 41 секунду до конца перевел игру в овертайм.

На 31-й секунде дополнительного периода точку в матче поставил .

Вратарь «Лифс» пропустил 5 шайб, отразив 20 бросков из 25.