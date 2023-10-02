Мичков забил гол в матче со СКА. 18-летний форвард набрал 8 очков в 8 играх за «Сочи»

Матвей Мичков забросил шайбу в ворота СКА.

«Сочи» и СКА проводят в матче Фонбет чемпионата .

Нападающий южан сравнял счет на пятой минуте первого периода с передачи Артура Тянулина.

18-летний форвард перешел в «Сочи» из в сентябре на правах аренды.

За петербуржцев хоккеист провел три игры в сезоне без результативных действий. После перехода нападающий набрал 8 (4+4) очков в 8 матчах за « ».