Мичков забил гол в матче со СКА. 18-летний форвард набрал 8 очков в 8 играх за «Сочи»

Теги СКА Филадельфия видео НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков забросил шайбу в ворота СКА.

«Сочи» и СКА проводят в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий южан Матвей Мичков сравнял счет на пятой минуте первого периода с передачи Артура Тянулина.

18-летний форвард перешел в «Сочи» из СКА в сентябре на правах аренды.

За петербуржцев хоккеист провел три игры в сезоне без результативных действий. После перехода нападающий набрал 8 (4+4) очков в 8 матчах за «Сочи».

7 комментариев

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Stewee
Получается, в системе набирал бы по 2 очка за игру?))
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Фёдор Кузнецов
Мичкова бы сразу с Гараевым и Тянуллиным в Филадельфию для адаптации
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Mikita Zakharau
Молодчик! Заткнул Ромку))
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*MVP*
а почему лицо Йозе не показали?
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Дороф
Ответ Stewee
Получается, в системе набирал бы по 2 очка за игру?))
Получается, в первых трёх матчах не было системы, раз ничего не забил и не отдал.
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Savardus
Матч соска
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