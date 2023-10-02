Мичков забил гол в матче со СКА. 18-летний форвард набрал 8 очков в 8 играх за «Сочи»
Матвей Мичков забросил шайбу в ворота СКА.
«Сочи» и СКА проводят в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий южан Матвей Мичков сравнял счет на пятой минуте первого периода с передачи Артура Тянулина.
18-летний форвард перешел в «Сочи» из СКА в сентябре на правах аренды.
За петербуржцев хоккеист провел три игры в сезоне без результативных действий. После перехода нападающий набрал 8 (4+4) очков в 8 матчах за «Сочи».
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